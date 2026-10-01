Compania aviatică AnimaWings și-a anunțat insolvența.

HotNews a dezvăluit că firma are un număr de mii de procese.

Halep nu a știut nimic din toate acestea când a acceptat să fie ambasadoarea liniilor aeriene AnimaWings. Dar nici nu poate cere liniște totală despre ea, în orice situație. Pentru că e o mare personalitate publică

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Zilele acestea, Halep a avut o solicitare: “Îmi doresc tare mult să nu mai fiu subiect de consum public, să fiu lăsată să-mi trăiesc viața”

Era un apel generic. Nu se referea la ceva anume. Dar pot sportivii, poate cei mai iubiți dintre personalitățile publice, să solicite să obțină doar beneficiile din relația cu societatea care-i respectă și-i iubește?

Evenimentele, așa cum s-au derulat

În luna mai a acestui an, Halep a dat curs unui parteneriat cu o societate 100% românească: AnimaWings, companie aeriană. Simona a fost de acord ca acest brand să-i folosească imaginea pentru a da credibilitate și soliditate firmei. Implicit pentru a-i face pe oameni să aibă încredere să folosească AnimaWings. Iată ce spunea Halep la acel moment:

“Aleg să susțin România și să investesc timp și imagine într-un brand care mă inspiră. Pentru mine contează foarte mult profesionalismul, atenția la detalii și grija autentică față de oameni, iar experiențele pe care le-am avut la bordul zborurilor AnimaWings m-au convins că există un potențial foarte mare de dezvoltare pentru acest brand românesc”.

„Cred că avem nevoie de tot mai multe exemple de companii locale care cresc frumos, cu ambiție și standarde ridicate, iar eu mă bucur să fac parte din această poveste“.

După doar 4 luni, AnimaWings oprește majoritatea avioanelor cu care zbura. Mai exact a oprit 6 aeronave din 8.

Conform HotNews, care a verificat datele financiare ale companiei, datoria doar către ANAF, acumulată de compania aeriană, la momentul iunie 2026, era de peste două milioane de euro.

Întrebarea și dezbaterea

Sigur că nu e vina Simonei că AnimaWings a ajuns să-și suspende 75% din aeronavele cu care opera și nici că și-a cerut insolvența.

Dar de la acest caz se naște o întrebare utilă unei relații echilibrate vedete - societate: sportivii mari, în special, fiindcă ei au mare priză la public, câtă responsabilitate poartă atunci când se alături unei companii? Indiferent în ce domeniu activează: și vedetele și firmele.

E bine să-și lase imaginea folosită, fără a verifica, fără a-și pune întrebări, fără a vedea exact dacă respectiva companie e stabilă, are, n-are datorii, prezintă risc de insolvență, faliment, etc? Sau e OK să validezi orice în numele unui contract care îți aduce beneficii financiare sau de altă natură și, indiferent de ceea ce se întâmplă ulterior, ești absolvit de orice răspundere?

Încă o dată, nu știm care e formula exactă, probabil că nu există așa ceva.

Însă e bine și pentru marii sportivi, indiferent că sunt sau nu în activitate, să aibă o minimă precauție. Aici nu e doar un panou în care apare imaginea ta alături de numele firmei, ci e un îndemn direct către oameni de a merge pe mâna acelei companii sau produs.

Când CNA a interzis persoanelor publice să promoveze pariurile sportive și jocurile de noroc a făcut-o pentru că a realizat impactul major pe care foștii mari fotbaliști și alți sportivi îl aveau în a determina oamenii să joace!

Nu poți însă interzice orice, mai e nevoie și de responsabilitatea fiecărei vedete în parte de a analiza și verifica mai atent dacă și cât merită să validezi un produs sau o companie în numele unui interes financiar.

Halep cere să nu mai fie un subiect de consum public, deși statutul de vedetă vine la pachet cu expunerea în spațiul public prin tot ce faci. Și în activitate, dar și după ce renunți la carieră. Când a semnat parteneriatul cu AnimaWings, Halep n-a fost deranjată că e subiect pozitiv în întreaga presă din România. Acum, nuanțele sunt necesare, dar și adevărul.