Dan Udrea Lăsați galeriile să se exprime, aveți grijă la Antena 1!
Opinii

Dan Udrea Lăsați galeriile să se exprime, aveți grijă la Antena 1!

alt-text Dan Udrea
alt-text Publicat: 02.10.2026, ora 15:09
alt-text Actualizat: 02.10.2026, ora 17:22
  • După mesajul obscen afișat în fața a sute de oameni de către Antena 1 la adresa ProTV, cer în mod oficial restabilirea onoarei ideii de ”peluză”.
  • În general, televiziunile și invitații spun, atunci când vor să critice o exprimare neconformă a unui politician: „A vorbit ca în peluză!”. Să fim serioși, peluza are umor.
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Momentul petrecut joi seara, de la Domeniul Știrbey, nu e întâmplarea, e diagnosticul.

Pe ecranele mari ale petrecerii anuale a Antenei 1 a apărut poza șefului televiziunii, Sorin Alexandrescu și mesajul: “Pro TV să ne belească (urma referirea la organul masculin, pus la plural)”. Imaginile filmate de participanți au ajuns în posesia jurnaliștilor de la HotNews, care le-au publicat.

Sunată de HotNews, Antena 1 a spus că „a fost o glumă foarte neinspirată a unui coleg de la tehnic”. Nici nu vrem să știm cum arată „o glumă inspirată”, dacă tot ce a putut spune Antena a fost să califice obscenul drept glumă.

Ne scăldăm în vulgar

Sigur că a fost o gafă, nu o premeditare. Dar ce nu e întâmplător este nivelul deplorabil la care a ajuns exprimarea în România.

E cert că Antena 1 nu a vrut să trasmită mesajul, dar nivelul a fost prezent acolo și în multe alte locuri. Aseară a atins pe sute de oameni, printre care angajați ai trustului, oameni de afaceri, din mediul economic, oameni de media și creativi din industria de publicitate, parteneri comerciali. Dar zilnic atinge milioane de oameni.

E posibil ca unii dintre martorii oculari nici să nu fi remarcat vulgaritatea. Nu pentru că n-au văzut-o, ci pentru că obișnuitul nu îți mai sare în ochi.

Mesajul afișat la petrecerea AntenaGroup FOTO hotnews.ro Mesajul afișat la petrecerea AntenaGroup FOTO hotnews.ro
Mesajul afișat la petrecerea AntenaGroup FOTO hotnews.ro

Nu stadionul a coborât România, ci e posibil ca țara să fi coborât sub nivelul unui stadion

Dacă în elita televiziunilor din România s-a ajuns aici, atunci oamenii au tot dreptul să se simtă trădați de ideea de televiziune.

Noi, ca jurnaliști de sport, suntem mai familiarizați cu scandările și mesajele acide, uneori vulgare. Dar nu predominant vulgare. Tribunele sunt locul pasiunii împărtășite. Al observațiilor nemiloase, dar de multe ori inteligente, care curg din tribună. Ar fi bine ca România să fi ajuns la nivelul unui stadion, dar ne e teamă că e invers.

Suntem într-un moment în care stadionul a coborât la nivelul societății. Iar televiziunile sunt în avangarda lipsei de măsură. Episodul stupefiant a fost comentat sec de Valentin Jucan, șeful CNA. E evident șocat până și el, care a văzut multe. Chiar nu mai e mult de spus.

Galeriile de pe stadioane au umor în multe dintre textele de pe bannerele cu care își provoacă sau ironizează rivalii. Nici măcar ultrașii nu se rezumă doar la a trage o înjurătură sau a comite rasism și alătură de multe ori un text care aduce o glumă, o ironie, care are darul de a mai dizolva din ce e obscen.

Când însă apelezi la mesajul afișat de Antena 1 înseamnă nu doar că ai renunțat complet la civilizație, la respect și la bun-simț, înseamnă că îți asumi ceva de ultima speță. E o gafă de proporții și din perspectiva istoriei. Pentru că Antena 1 a crescut prin oamenii veniți din ProTV.

Antena 1 a ajuns unde e prin transferuri masive din ProTV, postul pe care-l insultă

Atunci când Antena 1 le cere celor din Pro TV să facă ceea ce a apărut în acel mesaj, automat înseamnă că n-ai pic de respect față de oamenii pe care i-ai adus chiar din Pro TV.

Aceștia sunt oameni care te-au ajutat în mod substanțial să ajungi în prezent să te bați de la egal la egal cu rivalul din Pache Protopopescu și chiar, cu unele programe și producții, să te clasezi pe primul loc.

Ani la rând, Pro TV a dominat autoritar. Antena 1 a ajuns să realizeze că are o singură șansă de a ține piept. Să copieze modelul Pro TV. Și a început să reușească să aducă oameni de valoare de acolo. Zoe Vasilescu se ocupă de peste 7 ani de vânzările A1, după ce a lucrat pentru Pro. În aceeași situație sunt Mona Segall, care face producții și Ruxandra Ion, autoarea mai multor seriale pentru Antena 1, care a lucrat mulți ani și ea la Pro TV.

Șef de programe la Antena 1 este Cosmin Ion, iar un rol important în Antene îl are Felix Drăghici, fostul șef al sportului la ProTV. De curând, Antena l-a luat cu surle și trâmbițe pe Cătălin Măruță, realizatorul care a scris istorie decenii la ProTV. Și sunt mulți, foarte mulți alți oameni transferați din Pro în Antenă.

Antena 1 s-a ridicat și cu ajutorul unor persoane care au făcut din Pro TV un produs premium și au urcat mult nivelul televiziunii în România.

Dacă va respecta același trend, e posibil ca Antena 1 să apeleze și la alții din Pro. Acestora, joi seară le-a adresat un mesaj care nu trece clasa a doua pe stadion.

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