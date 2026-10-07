Ce i-a scris Ronaldo lui Messi Comentariul lui Cristiano + Singurul fotbalist menționat de Leo în postarea despre retragere +27 foto
Leo Messi
Campionate

Ce i-a scris Ronaldo lui Messi Comentariul lui Cristiano + Singurul fotbalist menționat de Leo în postarea despre retragere

alt-text Florin Voicu
alt-text Publicat: 07.10.2026, ora 21:39
alt-text Actualizat: 07.10.2026, ora 21:51
  • Leo Messi, 39 de ani, s-a retras din naționala Argentinei printr-un eveniment emoționant la Buenos Aires
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Totul a fost organizat cu ocazia amicalului cu Benin, 3-0, în care „decarul” a reușit să marcheze ultimul gol, din penalty.

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Leo Messi: „Nu vreau să-l uit pe Diego”

Messi a fost extrem de emoționat în timpul ceremoniei de retragere organizată de Federație pe stadionul lui River Plate, iar ulterior a postat și un mesaj pe conturile sale sociale, în care l-a evidențiat pe Diego Maradona.

„Ieri a fost ultimul meu meci și deja îmi lipsește să port culorile alb-albastre. Știu că iau decizia corectă. A fost o călătorie incredibilă, plină de bucurie, dar și de tristețe, însă sunt convins că fiecare pas făcut a meritat.

Mai sunt atât de multe de spus. Îmi este imposibil să exprim tot ceea ce simt în doar câteva cuvinte sau într-o singură postare.

Această călătorie nu ar fi fost posibilă fără familia mea, care mi-a fost mereu alături și m-a susținut – mai ales în momentele dificile, când aveam cea mai mare nevoie. 🙏

Și prietenii mei au fost esențiali, la fel ca toți colegii de echipă și antrenorii – împreună cu staff-urile lor – alături de care am lucrat.

Meciul de retragere al lui Lionel Messi de la naționala Argentinei. Foto: captură YouTube/FUTVCR
Meciul de retragere al lui Lionel Messi de la naționala Argentinei. Foto: captură YouTube/FUTVCR

Galerie foto (27 imagini)

Meciul de retragere al lui Lionel Messi de la naționala Argentinei. Foto: captură YouTube/FUTVCR Meciul de retragere al lui Lionel Messi de la naționala Argentinei. Foto: captură YouTube/FUTVCR Meciul de retragere al lui Lionel Messi de la naționala Argentinei. Foto: captură YouTube/FUTVCR Meciul de retragere al lui Lionel Messi de la naționala Argentinei. Foto: captură YouTube/FUTVCR Meciul de retragere al lui Lionel Messi de la naționala Argentinei. Foto: captură YouTube/FUTVCR
+27 Foto
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Nu vreau să-l uit pe Diego, cel care a dus țara noastră acolo unde merita să fie și care, așa cum spun mereu, ne-a ajutat – atât cât a fost aici cu noi, cât și din ceruri – la fiecare pas.

Le mulțumesc cluburilor la care am jucat pentru că mi-au respectat mereu sentimentele și mi-au permis să mă dedic țării ori de câte ori venea momentul să îmbrac tricoul echipei naționale.

Și, desigur, îi mulțumesc lui Dumnezeu: fără călăuzirea și voia Sa, nici nu am fi îndrăznit să visăm că vom ajunge atât de departe.

Sunt profund recunoscător. Vă iubesc pe toți, îmi veți lipsi și vă voi mulțumi mereu pentru că ați fost alături de noi – alături de mine. 🩵”, a scris Messi.

La postare au comentat numeroși jucători și oameni din lumea fotbalului, printre care și marele său rival, Cristiano Ronaldo, care i-a scris:

„Leo, atâția ani în care ți-ai apărat țara și o moștenire care va dăinui veșnic. Ai tot respectul meu pentru ceea ce ai realizat alături de Argentina. Te îmbrățișez”.

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