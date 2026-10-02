Cristian Geambașu Mai poți fi suporterul naționalei după așa ceva? +10 foto
Cristian Geambașu FOTO GOLAZO.ro
Opinii

Cristian Geambașu Mai poți fi suporterul naționalei după așa ceva?

alt-text Cristian Geambașu
alt-text Publicat: 02.10.2026, ora 23:45
alt-text Actualizat: 02.10.2026, ora 23:53
  • Așa arată dezastrul în toată splendoarea lui. Înfrângere la scor, 0-6, după alte promisiuni de joc curajos, responsabil. Gheorghe Hagi este arhitectul acestei prăbușiri, are drepturi absolute de autor
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Ar fi fost altfel dacă Drăgușin nu ar fi fost eliminat de arbitrul elvețian Urs Schnyder? Greu de spus, România începuse mai cu suflet meciul cu Polonia decât o făcuse cu Suedia și cu Bosnia-Herțegovina.

Când se juca 11 la 11, Polonia a părut o echipă mai subțire decât primele două adversare ale noastre, Suedia și Bosnia, dar și așa tot ei, adversarii, erau cei care controlau meciul.

De ce a judecat așa?

Probabil că am fi pierdut oricum meciul de la Varșovia. Dar eliminarea dictată greșit de elvețianul Schnyder deschide o altă discuție. Penalty și eliminare pentru o intervenție care în fotbalul contemporan nu se sancționează.

Tehnic vorbind, ideea este că nu se sancționează așa ceva nici atunci când acțiunea ar fi avut loc în altă parte decât în suprafața de pedeapsă. Când arbitri sunt mai liberi să fluiere fault, Dar la Drăgușin nu este fault și punct. Dar momentul trebuie privit și din altă perspectivă. De ce a judecat așa elvețianul? Pentru că are apriori ceva cu România? Probabil că nu.

Radu Drăgușin, eliminat în meciul Polonia - România FOTO Raed Krishan/GOLAZO.ro
Radu Drăgușin, eliminat în meciul Polonia - România FOTO Raed Krishan/GOLAZO.ro

Galerie foto (10 imagini)

Radu Drăgușin, eliminat în meciul Polonia - România FOTO Raed Krishan/GOLAZO.ro Radu Drăgușin, eliminat în meciul Polonia - România FOTO Raed Krishan/GOLAZO.ro Radu Drăgușin, eliminat în meciul Polonia - România FOTO Raed Krishan/GOLAZO.ro Radu Drăgușin, eliminat în meciul Polonia - România FOTO Raed Krishan/GOLAZO.ro Radu Drăgușin, eliminat în meciul Polonia - România FOTO Raed Krishan/GOLAZO.ro
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Nu mai suntem respectați pentru că am devenit mici

Dar nu cumva această sancționare incorectă și extremă a duelului dintre Lewandowski și Drăgușin vine din aceea că fiind (ajungând) o echipă mică, România nu mai beneficiază de respect? Cu cât ești sau devii mai insignifiant, respectul de care beneficiezi se diminuează până la anulare. Credeți că Urs Schnyder ar fi procedat similar dacă în cauză era Suedia sau Bosnia? Nu mai zic o Franță sau o Germanie?

Hagi iese din istorie cu foc de artificii

Bătaia soră cu rușinea și dizgrația luată de România nu este doar urmarea inferiorității numerice. Suntem inferiori ca mod de abordare a fotbalului. Suntem inferiori fizic, suntem labili psihic.

Hagi a blufat când a spus că vom câștiga grupa și s-a făcut de râs. Este trist că un om care și-a dedicat viața fotbalului este distrus și umilit tot de fotbalul care nu-i recunoaște calitatea de antrenor.

Utopic, Hagi va rămâne de acum nu doar cel care a pierdut barajul cu Slovenia, ci omul care a pus definitiv pe butuci o națională care totuși cu doi ani în urmă juca la Euro și se califica în optimi de pe primul loc în grupă.

Gică Hagi, prăbușit în meciul cu Polonia. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro
Gică Hagi, prăbușit în meciul cu Polonia. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro

Galerie foto (7 imagini)

Gică Hagi, prăbușit în meciul cu Polonia. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro Gică Hagi, prăbușit în meciul cu Polonia. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro Gică Hagi, prăbușit în meciul cu Polonia. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro Gică Hagi, prăbușit în meciul cu Polonia. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro Gică Hagi, prăbușit în meciul cu Polonia. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro
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Gluma proastă Rațiu

La sfârșit, o rugăminte pentru colegii din presă care întrețin gluma transferurilor iminente care îl au subiect pe numitul Andrei Rațiu. La ce bun toate tiribombele legate de transferuri la Barcelona, Real și mai știu eu unde?

Toate invențiile acestea care nu servesc decât ideii de a ne minți ar trebui să se facă țăndări acum după un meci în care Zalewski l-a făcut de rușine pe fundașul lui Rayo. Rar mi-a fost dat să văd așa ceva. De fapt, niciodată.

Gluma definitivă a fost atunci când Răzvan Marin a ieșit predându-i banderola de căpitan lui Rațiu. Ce ironie mai mare poate să îți ofere un astfel de meci pe care îl pierzi cu 0-6?

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