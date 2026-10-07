Marius Baciu (51 de ani) a vorbit despre aspectul care l-a deranjat cel mai mult în scurta perioadă petrecută la FCSB.

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La începutul lunii septembrie, Gigi Becali a dezvăluit că l-a contactat pe Ianis Zicu pentru a prelua echipa, deși Baciu încă activa la echipă.

Marius Baciu: „Nu cred că e normal ce s-a întâmplat atunci cu nea Gigi. Că a discutat cu Zicu”

Întrebat, miercuri, care este cea mai mare nedreptate pe care a trăit-o la FCSB, tehnicianul a amintit de discuțiile dintre Gigi Becali și Zicu.

„După meciul cu Dinamo. Nu cred că e normal ce s-a întâmplat atunci cu nea Gigi. Eu consideram că suntem OK, că eram pe un drum bun și s-a întâmplat ce s-a întâmplat.

Că vreau să plec, că nu vreau să plec. Că a discutat cu Zicu... Asta nu mi s-a părut corect față de mine.

Decizia o luasem oarecum (n.r. - de a pleca de la FCSB). M-am întâlnit cu familia mea după. Cu nașii mei, cu care mă consult tot timpul. Și am luat decizia să-mi respect patronul.

Domnul Ciuclea, care e și nașul meu, a zis: «Dacă ți-a solicitat și ți-a zis să stai astea două etape, trebuie să-ți respecți patronul până la capăt. Și apoi trebuie să renunți orice s-ar întâmpla»”, a declarat Marius Baciu la Prima Sport.

Marius Baciu a fost demis imediat după eșecul din etapa #10, 0-5 cu U Craiova, iar apoi a fost instalat Laurențiu Reghecampf.

15 partide a rezistat Baciu pe banca celor de la FCSB. Bilanțul: 6 victorii, 3 remize și 6 eșecuri

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