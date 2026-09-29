Radu Naum Regele e autogol
Opinii

Radu Naum Regele e autogol

alt-text Radu Naum
alt-text Publicat: 29.09.2026, ora 13:21
alt-text Actualizat: 29.09.2026, ora 14:50
  • Hagi a făcut ceea ce nu făcuse niciodată ca jucător, a marcat împotriva propriei echipe. Nimeni nu pricepe de ce a făcut asta.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

De ce a titularizat jucători împotriva evidenței?

De ce a schimbat loturile și sistemele de la un meci la altul fără ca oamenii lui să știe ce joacă?

De ce a folosit fotbaliști pe cu totul alte posturi decât cele cu care sunt obișnuiți?

De ce s-a încăpățânat să facă toate nefăcutele?

Și, mai ales, de ce a ales ca laborator de experimente Liga Națiunilor tocmai când aceasta căpătase o importanță mai mare ca niciodată?

Hagi, o victimă a acestei societăți adulatoare, lașe, fricoase

Hagi alchimistul nu a transformat fierul în aur, ci fierul în rugină. Dar pentru asta nu ai nevoie de vreun mare meșter. E de ajuns să nu mai știi ce faci. Și, aici e miezul poveștii, să nu-ți spună nimeni că ai luat-o pe arătură. Laboratorul a făcut „bum!”. Regele apare printre ruinele fumegânde. E goooooool!

Hagi este o victimă. Da, da. O victimă a acestei societăți adulatoare, lașe, fricoase, incapabilă de rosti ceea ce gândește pentru a nu supăra, a nu deranja, a nu atrage dușmănia. Capul la cutie.

Nu e o surpriză. Așa am căpătat în istorie conducătorii pe care îi cunoaștem, șefii pe care îi vedem, instituțiile pe care le știm. Alternativa sunt haosul, mântuirile cosmice, dacopatia și cruci-mania. Vedem asta în scoruri. Cele de la meciurile de fotbal și cele din sondaje.

Nu poți face atâtea greșeli câte a făcut Hagi fără să te tragă nimeni de mânecă. Într-o lume normală, așa s-ar întâmpla. La noi, în cel mai bun caz contestările au fost moi, mai mult bătând șaua ca să priceapă calul.

Mulți l-au aplaudat pentru alegerile îndoielnice. „Eu nu înțeleg de ce e toată lumea pornită pe Ianis Hagi. El nu prea joacă la echipa de club, intră 20-30 de minute, n-are ritmul de joc. (…) deci cine îl poate ajuta cel mai mult? Părintele îl ajută! Atunci la ce vă așteptați, ca Gică să nu-și bage în teren copilul? A procedat corect”, a spus Eugen Trică (Fanatik). Pricepeți? Asta e ideea.

Dă-o-ncolo de națională, important e să ne ajutăm odraslele! Când, de fapt, le facem un rău. Tot ce facem și nu e corect, adevărat, cu bun simț e rău. Căci într-o bună zi se vor întoarce împotriva noastră. Și ziua aceea a venit.

„Cât să-l mai menajăm pe Hagi?”

Pot bănui stupoarea multor fani ai lui Gică. Cum a fost posibil așa ceva?! Omul în care aveau încrederea cea mai mare, pe care îl propulsaseră selecționer, starostele celei mai bune generații, creatorul de fotbaliști a dat-o rău de gard. Ce vor spune acum, cum îl vor mai cauționa?

Probabil că își torturează mintea încercând să găsească o soluție fără să cadă în penibilul absolut. Vorba unui invitat de la Digisport (în culise): „Cât să-l mai menajăm? Ne înjură lumea pe stradă că suntem niște cârpe!”.

Dar e simplu. Să-și aducă aminte că-l iubesc pe Gică. Acel sentiment e real. Suntem mulți care, indiferent de vorbele lui fracturate, nervii, subiectivismele și rătăcirile, îl iubim, așa cum i-am scris mai demult, pentru sufletul lui fierbinte și bunătatea lui funciară. Pentru entuziasm și anii în care ne ridicase pe acoperișul lumii.

Cei care nu îi spun adevărul în față îi vor răul

Dar iubire nu trebuie să rimeze cu orbire. Dacă iubești un om îi spui adevărul, oricât l-ar durea și te-ar durea. Oamenii apropiați lui trebuie să învețe să o facă, în privat dar și în public.

O spun aici direct: cei care nu îi spun adevărul în față lui Gică îi vor răul, chiar și inconștient. Și îl vor conduce docili spre prăbușire. Și apoi îl vor plânge, dar nu va mai conta, oricum țara asta nu duce lipsă de bocitoare.

Zeul a coborât de pe soclu. Gafele l-au făcut un om ca oricare altul, așa cum era firesc. E timpul ca nimeni dintre noi și voi să nu-i mai laude fabuloasa îmbrăcăminte când apare în costumul lui Adam. Dacă îl iubiți. Dacă nu, dați-i înainte!

romania gica hagi bosnia liga natiunilor
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
16:37
„Era aproape orb” Moment de panică al suedezului care vine la București în Liga Națiunilor. A fugit de pe teren la vestiare contra Poloniei
„Era aproape orb” Moment de panică al suedezului care vine la București în Liga Națiunilor. A fugit de pe teren la vestiare contra Poloniei
16:00
Proces pentru bani publici Se dezleagă schema facturilor stornate de la Hermannstadt. Fitness la firma unui partener de afaceri al unui acționar
Proces pentru bani publici Se dezleagă  schema facturilor stornate de la Hermannstadt. Fitness la firma unui partener de afaceri al unui acționar
15:08
„Trebuie să supraviețuim” Șumudică anunță alte plecări de la CFR Cluj » Ce spune despre nou-veniți: „Dacă l-aș fi luat pe Cubarsi...”
„Trebuie să supraviețuim” Șumudică anunță alte plecări de la  CFR Cluj » Ce spune despre nou-veniți: „Dacă l-aș fi luat pe Cubarsi...”
14:41
Pregătiți-vă de baraje-șoc cu Feroe sau Luxemburg! România riscă să ajungă la cel mai jos nivel: duel cu naționale din lumea a treia, în martie 2027, pentru supraviețuire
Pregătiți-vă de baraje-șoc cu Feroe sau Luxemburg! România riscă să ajungă la cel mai jos nivel: duel cu naționale din lumea a treia, în martie 2027, pentru supraviețuire
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Nu mai este vina lui Mircea Sandu

Silviu Tudor Samuilă: Nu mai este vina lui Mircea Sandu

Silviu Tudor Samuilă: Nu mai este vina lui Mircea Sandu
Coubiș râde de noi

Cristian Geambașu: Coubiș râde de noi

Cristian Geambașu: Coubiș râde de noi
De ce tace și se ascunde Burleanu?

Dan Udrea: De ce tace și se ascunde Burleanu?

Dan Udrea: De ce tace și se ascunde Burleanu?
Regele e autogol

Radu Naum: Regele e autogol

Radu Naum: Regele e autogol
Ce va face Burleanu

Cătălin Tolontan: Ce va face Burleanu

Cătălin Tolontan: Ce va face Burleanu
Nu înțeleg ce vrea Hagi

Cătălin Țepelin: Nu înțeleg ce vrea Hagi

Cătălin Țepelin: Nu înțeleg ce vrea Hagi
Până când îi suntem datori lui Hagi?

Cristian Geambașu: Până când îi suntem datori lui Hagi?

Cristian Geambașu: Până când îi suntem datori lui Hagi?
Se vede mâna lui Hagi: naționala scrie cu picioarele!

Dan Udrea: Se vede mâna lui Hagi: naționala scrie cu picioarele!

Dan Udrea: Se vede mâna lui Hagi: naționala scrie cu picioarele!
Neașteptatul lot al lui Hagi

Silviu Tudor Samuilă: Neașteptatul lot al lui Hagi

Silviu Tudor Samuilă: Neașteptatul lot al lui Hagi
Ceva surprinzător și îngrijorător: România s-a săturat de România!

Dan Udrea: Ceva surprinzător și îngrijorător: România s-a săturat de România!

Dan Udrea: Ceva surprinzător și îngrijorător: România <span>s-a</span> săturat de România!
De ce minte Mbappe?

Cristian Geambașu: De ce minte Mbappe?

Cristian Geambașu: De ce minte Mbappe?
De ce avem nevoie

Cătălin Tolontan: De ce avem nevoie

Cătălin Tolontan: De ce avem nevoie
Anomaliile pentru care Hagi ar trebui să dea explicații!

Dan Udrea: Anomaliile pentru care Hagi ar trebui să dea explicații!

Dan Udrea: Anomaliile pentru care Hagi ar trebui să dea explicații!
Ianis și Hagi

Radu Naum: Ianis și Hagi

Radu Naum: Ianis și Hagi
Pohta lui Hagi tatăl

Cristian Geambașu: Pohta lui Hagi tatăl

Cristian Geambașu: Pohta lui Hagi tatăl
Vreți să n-aveți chef de meciul cu Suedia?

Dan Udrea: Vreți să n-aveți chef de meciul cu Suedia?

Dan Udrea: Vreți să <span>n-aveți</span> chef de meciul cu Suedia?
Cartonașul negru

Cătălin Tolontan: Cartonașul negru

Cătălin Tolontan: Cartonașul negru
Școala veche a lui Armstrong

Silviu Tudor Samuilă: Școala veche a lui Armstrong

Silviu Tudor Samuilă: Școala veche a lui Armstrong
Și secretara lui Vassaras viciază meciuri în Liga 1

Dan Udrea: Și secretara lui Vassaras viciază meciuri în Liga 1

Dan Udrea: Și secretara lui Vassaras viciază meciuri în Liga 1
Consiliul Local Dinamo

Ioana Mihalcea: Consiliul Local Dinamo

Ioana Mihalcea: Consiliul Local Dinamo
Top stiri
„Ce-ai făcut?!” VIDEO. Leclerc a divulgat secretul Ferrari la interviu! Reacția stupefiată a ofițerului de presă a devenit virală
Formula 1
28.09
„Ce-ai făcut?!” VIDEO. Leclerc a divulgat secretul Ferrari la interviu! Reacția stupefiată a ofițerului de presă a devenit virală
Citește mai mult
„Ce-ai făcut?!” VIDEO. Leclerc a divulgat secretul Ferrari la interviu! Reacția stupefiată a ofițerului de presă a devenit virală
Decizia luată de Cîrstea  Ce a transmis Sorana despre accidentare, înainte de turneul de la Beijing 
Tenis
28.09
Decizia luată de Cîrstea Ce a transmis Sorana despre accidentare, înainte de turneul de la Beijing
Citește mai mult
Decizia luată de Cîrstea  Ce a transmis Sorana despre accidentare, înainte de turneul de la Beijing 
Liga Națiunilor Italia a făcut spectacol în Turcia. Victorie la limită pentru Franța + Suedia, maximum de puncte în grupa României
Liga Națiunilor
28.09
Liga Națiunilor Italia a făcut spectacol în Turcia. Victorie la limită pentru Franța + Suedia, maximum de puncte în grupa României
Citește mai mult
Liga Națiunilor Italia a făcut spectacol în Turcia. Victorie la limită pentru Franța + Suedia, maximum de puncte în grupa României
FOTO | PMB anunță "Marea de Verde" din intersecția de la Marriott, cu multe valuri de carpeni, arbuști și flori nemuritoare. Adică se amenajează spațiul verde pe 13 Septembrie
B365
29.09
FOTO | PMB anunță "Marea de Verde" din intersecția de la Marriott, cu multe valuri de carpeni, arbuști și flori nemuritoare. Adică se amenajează spațiul verde pe 13 Septembrie
Citește mai mult
FOTO | PMB anunță "Marea de Verde" din intersecția de la Marriott, cu multe valuri de carpeni, arbuști și flori nemuritoare. Adică se amenajează spațiul verde pe 13 Septembrie

Echipe/Competiții

fcsb 37 CFR Cluj 2 dinamo bucuresti 6 rapid 11 Universitatea Craiova 5 petrolul ploiesti 1 Poli Iasi uta arad farul constanta 2

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti CFR Cluj Universitatea Craiova romania fcsb superliga
Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: &bdquo;Ați văzut cum m-am ridicat?&rdquo;
Special
16.09

Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: „Ați văzut cum m-am ridicat?”

Citește mai mult
Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: &bdquo;Ați văzut cum m-am ridicat?&rdquo;
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share