Nu are nimic frumos în ea povestea declinului unui mare fotbalist, pentru că el însuși și-a construit declinul. Țâfna nu ține loc de bun simț, cariera din spate nu te absolvă de umilință.

E meritul lui Jorge Jesus, selecționerul Portugaliei, că l-a retras pe CR7, reducându-l la ipostaza de rezervă uitată pe bancă. Poate că va plăti pentru asta. Poate că știe că va plăti, dar a făcut-o.

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Cum o fi să fii scribul lui Cristiano Ronaldo? Așa ca binecunoscutul jurnalist TV britanic Piers Morgan sau ca domnul Edu Aguirre, mai nou apărut în peisaj.

E și asta o formă o formă de pervertire a meseriei de ziarist sportiv, să te transformi într-un soi de purtător de cuvânt&avocat al unui jucător. Mare jucător în cazul nostru. Și cu cât mai mare e fotbalistul cu atât mai mari sunt compromisurile pe care trebuie să le faci. Căci ego-ul unui tip cum este Cristiano strivește.

Ca să îi intri pe sub piele („în grații” ar fi formularea elegantă) trebuie să renunți la păreri sincere și la accente critice. Pui capul în pământ și pentru o exclusivitate de genul „CR7 și Georgina și-au lansat o linie vestimentară” lași la o parte orgolii profesionale și bla, bla-uri de independență profesională. Și trăiești și tu mai bine, accesând o franzelă mai scumpă decât colegii tăi care au ales să fie verticali.

Cum să accepte asta prințul?

Am divagat puțin, dar așteptând meciul cu Polonia e bine să mai uităm de necazuri. Ne adâncim în depresie ca Hagi și nu are rost. Coubiș își râde de noi, lui Ionuț Radu îi este perpendicular pe transversală că sare mingea din el ca din colțul mesei, deci nu „se” merită!

Așadar, cetățenii Piers Morgan și Edu Aguirre au sărit în apărarea șefului lor.

Primul, englezul Morgan, susține că motivele adevărate ale plecării starului portughez din cantonamentul naționalei vor fi revelate chiar de împricinat, dar că, vezi Doamne, nu ar avea legătură cu faptul că acestuia i s-ar fi transmis că interesele echipei sunt mai importante decât țintele lui personale. Lucru care s-ar fi petrecut la întâlnirea pe care Cristiano a avut-o cu selecționerul Jorge Jesus și președintele federației portugheze, Pedro Proenca.

Când a dat pe afară cupa cu cucută

Cealaltă portavoce a atacantului cvadrigenar, Edu Aguirre, este mai puțin misterios decât colegul britanic și vorbește despre trădare în relația dintre CR7 și selecționerul Jorge Jesus.

Acesta din urmă i-ar fi promis fotbalistului mai întâi o repriză în meciul contra Norvegiei, lucru care nu s-a întâmplat.

Apoi, Jesus își luase angajamentul că îi va prezenta scuze lui Cristiano la conferința de presă pentru că nu l-a folosit deloc și l-a lăsat să se încălzească degeaba o jumătate de oră.

Cristiano Ronaldo

Vă dați seama ce umilință pentru unul cu orgoliul cât toți munții de bani pe care-i ia de la saudiți? Cupa de cucută a dat pe afară când Cristiano a aflat că nu va fi folosit nici în meciul cu Danemarca, Jorge Jesus afirmând răspicat că doar el decide cine joacă, indiferent de numele fotbalistului.

Avantajele vârstei

Jorge Jesus are 72 de ani și probabil că vârsta îi oferă avantaje pe care atunci când ești tânăr nu le ai.

Mulți au trăit cu impresia că fiindu-i antrenor la Al Nassr lui Cristiano, unde s-a folosit de serviciile acestuia (și pentru că acolo în afara lui Joao Felix nu prea avea de unde să aleagă), Jorge Jesus îi va fi protector și la națională. Și că va continua să fie docil așa cum au fost predecesorii Roberto Martinez și Fernando Santos, adică să nu îl deranjeze pe prințul tomnatic care a uitat să se retragă.

Ei bine, Jorge Jesus a lovit din plin și a făcut-o mizând inclusiv pe uluiala tuturor. Cine s-ar fi așteptat ca intangibilul Cristiano să fie redus la dimensiunea insignifiantă a unei rezerve care se încălzește și e uitată pe marginea terenului?

Contraexemplul Messi. Iar el!

Pățania lui Cristiano Ronaldo devine avertisment perpetuu pentru toți cei care nu știu când să pună punct și pun alții în locul lor.

Dacă la 41 de ani și jumătate nu ai priceput că nu mai ești cel dinainte, că ești bătrân pentru fotbal, iar coechipierilor le-ai devenit o povară, vine un moment neplăcut în care orgoliul ți se sparge în mii de bucățele care strigă în cor umilință, umilință!

A nu te retrage la timp este o formă primitivă de egoism față de cei tineri, cărora le ocupi locul. În toate profesiile, nu doar în fotbal.

La 39 de ani, adică mai tânăr cu un an și jumătate decât Cristiano și fără să fi ajuns povară pentru naționala Argentinei, Messi a decis să se retragă.

Poate că și el a zăbovit cam mult, dar dacă te uitai la campioana mondială din 2022 și finalista de acum din America, vedeai că fără Leo nu rămâneau în peisaj decât niște ciomăgari.

Printre multe altele, cam asta e diferența dintre Leo și Cristiano. Nu numărul de Baloane de Aur, nu numărul de goluri și de selecții, nu toate recordurile absurde, ci bunul simț.

Deși gelatul se oftică și acum că a rămas doar cu 5, iar rivalul are cu 3 mai multe.