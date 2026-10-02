Pe Djoković l-am văzut ieșind din groapă ca un mai mult mort decât viu, de nu știu câte ori. Asta a făcut și la Openul Beijing.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Dar din toată viața mea în tenis, nu-mi amintesc un jucător care să fie purtat spre victorie de public când adversarul lui era din țara gazdă!!

Asta s-a întâmplat cu Djoković și poporul chinez în meciul sârbului cu remarcabilul jucător chinez Bu. De necrezut entuziasmul spectatorilor la fiecare punct câștigat de Nole!

Novak Djokovic FOTO Imago

La noi, probabil că toți cei de pe arenă ar fi fost ștampilați ca trădători de neam (cum jucătorul numărul 1 All Time a fost deja categorisit de mulți sârbi sălbatici) și trecuți de românoși pe lista neagră.