FC Botoșani - Universitatea Cluj s-a terminat 1-2, într-o partidă din etapa #14 din Liga 1.

Ioan Ovidiu Sabău și Iulian Cristea au vorbit despre partida în care au reușit să revină, deși s-au văzut conduși din minutul 6

U Cluj a învins-o cu 2-1 pe Botoșani, în etapa a 14-a din Liga 1, după ce a fost condusă încă din minutul 6 al meciului.

Clujenii se află pe primul loc în Liga 1, cu 29 de puncte, și nu mai pot fi depășiți matematic înainte de returul campionatului, dar încă nu se gândesc la lupta pentru titlu.

Botoșani - U Cluj 1-2. Ovidiu Sabău: „Prea devreme să discutăm despre lupta la campionat

Ovidiu Sabău s-a arătat satisfăcut de tresărirea de orgoliu arătată de elevii săi, care au făcut diferența prin Cristea și Miranyan.

„ Un început ezitant, am fost destul de fricoși și nu am intrat bine în joc. Ne-am studiat prea mult adversarul.

Am primit destul de ușor acel gol, am mai avut două-trei contraatacuri, după care ne-am trezit și am început să pasăm, să schimbăm direcția de atac

Am reușit să revenim și am arătat caracter. Îi felicit pe jucători că simt și ei momentul”, a declarat Sabău, la Prima Sport.

Suntem o echipă de play-off, suntem de atâta timp pe primul loc și creștem ca echipă, în ceea ce privește identitatea și jocul. Se pare că jucătorii se completează bine pe posturi. E prea devreme să discutăm despre lupta la campionat. Nu vreau să ne mulțumim că, matematic, am terminat turul cu un obiectiv frumos, pe care nu l-am visat la începutul campionatului Ovidiu Sabău

VIDEO Golul victoriei, marcat de Miranyan

Iulian Cristea: „Am simțit că putem să-i întoarcem”

Iulian Cristea, fundașul echipei Cluj, a înscris golul egalizator în minutul 45 și a vorbit despre experiența sa acumulată la FCSB.

„A fost un meci greu, ne bucurăm că am reușit să câștigăm și să nu mai facem pași greșiți, cum am făcut cu Slobozia și cu Iași.

În teren, i-am încurajat tot timpul, la pauză, am simțit că putem să îi întoarcem ”, a declarat Cristea.