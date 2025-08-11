Braga defilează VIDEO. Formația din Portugalia a câștigat la scor de neprezentare primul meci din Portugalia, înainte de returul cu CFR Cluj
Braga - Tondela. Foto: Instagram, @sportingclubedebraga
Braga defilează VIDEO. Formația din Portugalia a câștigat la scor de neprezentare primul meci din Portugalia, înainte de returul cu CFR Cluj

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 11.08.2025, ora 09:45
alt-text Actualizat: 11.08.2025, ora 10:17
  • Braga, adversara CFR-ului din preliminariile Europa League, a obținut o victorie decisivă cu Tondela (3-0), în prima etapă din campionatul Portugaliei.
  • CFR Cluj a fost învinsă de Braga, scor 1-2, în prima manșă a turului 3 preliminar.
  • Returul este programat pe 14 august, în Portugalia, cu începere de la ora 21:30. Partida va fi liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport și Prima Sport.

Formația antrenată de Carlos Vicens a deschis scorul în minutul 24, prin reușita mijlocașului defensiv Vitor Carvalho, care a marcat cu capul, din careu, după un corner.

Reportaj la Braga VIDEO+FOTO  Cum trăiesc portughezii fotbalul și în ce atmosferă se va juca returul cu CFR Cluj
Reportaj la Braga VIDEO+FOTO Cum trăiesc portughezii fotbalul și în ce atmosferă se va juca returul cu CFR Cluj
Reportaj la Braga VIDEO+FOTO  Cum trăiesc portughezii fotbalul și în ce atmosferă se va juca returul cu CFR Cluj

Braga a câștigat la scor de neprezentare primul meci din Portugalia

După numai 13 minute de joc, Pau Victor și-a făcut simțită prezența. Spaniolul a marcat din interiorul careului, finalizând excelent pasa oferită de Leonardo Lelo.

Pau Victor e la al doilea meci în tricoul celor de la Braga după transferul de 12 milioane de euro de la Barcelona.

Tensiuni între căpitanul celor de la Braga și El Ouazzani, unul dintre atacanți

În finalul meciului, Braga a beneficiat de o lovitură de la 11 metri, executată și transformată de Ricardo Horta.

Reușita a avut o semnificație aparte pentru căpitan, care a marcat al 100-lea său gol în prima ligă portugheză în tricoul echipei.

Înainte de execuție, El Ouazzani și-a exprimat dorința de a bate penalty-ul, ceea ce a generat un scurt schimb de replici între cei doi.

Momentul de tensiune s-a stins rapid, iar atacantul marocan a celebrat golul împreună cu Horta.

După fluierul final, antrenorul secund Orlando Silva a mers să-l încurajeze pe El Ouazzani, conform record.pt.

La conferința de presă, tehnicianul Carlos Vicens a comentat episodul, minimalizându-i importanța:

Decizia era deja luată, însă înțeleg ambiția lui El Ouazzani, care își dorea foarte mult să marcheze după munca și efortul depuse. Sunt convins că va înscrie multe goluri pe parcursul acestui sezon. Carlos Vicens

El Ouazzani a jucat 54 de meciuri pentru Braga, în care a înscris 11 goluri și a oferit trei pase decisive.

CFR Cluj Sporting Braga europa league carlos vicens liga portugal tondela
