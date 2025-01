Alex Roșca, eroul „Câinilor” Portarul lui Dinamo, după remiza cu U Craiova: „E ceva enorm. Le mulțumesc pentru încredere!”

Universitatea Craiova - Dinamo 1-1. Portarul „câinilor”, Alexandru Roșca (21 de ani), a fost unul dintre cei mai buni jucători în meciul din Bănie.

La finalul partidei, fotbalistul a analizat prestația sa și a ținut să îi mulțumească lui Zeljko Kopic pentru încrederea acordată.

Deși Adnan Golubovic era așteptat să fie portarul titular la Dinamo, Alexandru Roșca a primit o șansă în meciul cu Universitatea Craiova și a făcut un meci fantastic, salvându-i în mai multe rânduri pe dinamoviști.

Eroul Roșca, după prestația bună din meciul cu Universitatea Craiova

Alexandru Roșca a intervenit salvator la numeroasele ocazii pe care jucătorii craioveni le-au avut la poarta dinamoviștilor.

Pe rând, Bairam, Mitriță sau Lukic au fost blocați de tânărul portar, care a fost învins doar de căpitanul oltenilor dintr-o lovitură de la 11 metri.

La finalul partidei, Roșca a declarat că a fost un meci dificil și a evidențiat numărul mare de mingi dificile la care a intervenit salvator.

„Nu vreau să iau gol nici din penalty. Pentru oricine e ceva enorm, minunat. E un sentiment aparte când mergi să cânți cu fanii și te felicită toată lumea. Nu mai am emoții.

În primul rând, le mulțumesc lui Mister (n.r. - Zeljko Kopic) și lui Caparco că au avut încredere în mine. Mi-au dat continuitate și cred că pot să spun că i-am răsplătit.

Ce pot să te gândești, doar ești focusat pe minge, să faci tot ce poți. Nu-mi amintesc să fi avut atât de multe mingi scoase într-un meci.

Noi am venit să luăm 3 puncte, așa facem la fiecare meci, dar nu pot să spun că este un rezultat echitabil, au avut multe ocazii, mă bucur că s-a terminat egal.

Acum, jucăm acasă, vrem să câștigăm în fața suporterilor și să ne ocupăm locul în play-off”, a declarat Roșca, la finalul partidei.

Cred că Adnan Golubovic a evoluat bine, dar e momentul lui Roşca, a profitat de această oportunitate şi nu aveam niciun motiv să-l schimb. Este o speranţă importantă pentru fotbalul românesc. Zeljko Kopic, despre Roșca

Cu meciul contra craiovenilor, Roșca a bifat a șaptea prezență în tricoul lui Dinamo. În tot acest timp, portarul a fost învins în doar 2 ocazii, de fiecare dată din penalty.

Cătălin Cîrjan, la finalul partidei cu Universitatea Craiova

Decarul „câinilor” s-a declarat mulțumit de rezultatul obținut în Bănie, având în vedere ocaziile mari pe care craiovenii le-au ratat. Totodată, Cîrjan l-a evidențiat pe Roșca, care a salvat-o în mai multe rânduri pe Dinamo.

„Un meci dificil, știam că întâlnim un adversar cu calitate. Am început meciul bine, după ei au dominat, au jucat pe contraatac, dar în a doua repriză am jucat mai agresiv, am egalat, spre final am arătat că suntem o echipă puternică, că suntem o familie, ne-am apărat bine. A venit golul lui Boateng și am luat punctul.

Am avut o discuție între noi, și cu Mister, nu am fost noi, nu am avut energia noastră, am făcut greșeli, dar am vorbit și am ieșit mai bine în repriza a doua.

Nu ne mulțumește rezultatul, mergem la fiecare meci să luăm cele 3 puncte, dar la cum s-a jucat prima repriză, cred că suntem mulțumiți.

Cred că am arătat și în seara asta multe momente bune, ne bucurăm de fotbal, abia așteptăm următorul meci.

Foarte bun Roșca, și Patriche, la vârsta lui, dă totul pe teren, iar Roșca a făcut un meci fantastic”, a declarat Cîrjan.