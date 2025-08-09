Debut la Dinamo Tabuncic a bifat primele minute în Superliga după transferul din Liga 4: „Am încercat să aduc plusvaloare”

Alexandru-Simion Tabuncic (19 ani) a bifat primele minute în tricoul lui Dinamo în victoria cu Metaloglobus, scor 1-0.

(19 ani) a bifat primele minute în tricoul lui Dinamo în victoria cu Metaloglobus, scor 1-0. Fundașul și-a făcut debutul în Liga 1, după ce a fost transferat în această vară de la Voința Crevedia, formație din Liga 4.

Tabuncic a fost introdus pe teren în finalul partidei, pentru patru minute, după accidentarea lui Jordan Ikoko (31 de ani).

Tabuncic a bifat primele minute în Superliga după transferul din Liga 4: „Am încercat să aduc plusvaloare”

„A fost un debut frumos, mult așteptat, mă bucur că am primit încrederea staff-ului tehnic și am reușit să debutez cu o victorie.

Eram pregătit 100% când am aflat că intru, am încercat să aduc plusvaloare echipei în apărare, pentru că eram într-un moment în care echipa adversă era peste noi. Am reușit să ținem de rezultat și să obținem victoria.

Florentin Petre m-a îndrumat pentru fazele fixe, mi-a spus să fiu eu pe teren, cum mă antrenez, așa să și joc. A fost un sentiment unic, m-am umplut de bucurie, am început să zâmbesc și să mă bucur alături de colegii mei.

A fost o presiune frumoasă, e frumos să intri pe teren și să simți acea energie pozitivă. Când auzi galeria care cântă tot meciul, ești gata să dai totul pentru echipă și să aduci un plus. Îmi doresc s-o luăm treptat, să intrăm în play-off, după care să luptăm cât mai sus în campionat.

Pot spune că Mister Florentin Petre este modelul meu. Mă înțeleg bine cu toți jucătorii , m-au primit bine și m-am integrat foarte rapid.

Determinarea e principala mea calitate. Când se va apela la serviciile mele, voi fi gata 100%, staff-ul tehnic e cel care decide. Îmi doresc să joc cât mai multe minute și să ofer assist-uri, să-mi ajut echipa”, a declarat Tabuncic, conform digisport.ro.

Alexandru Tabuncic a bifat selecții la naționalele U16, U17 și U19 ale Republicii Moldova.

Tabuncic are concurență serioasă pe post: Maxime Sivis, fundaș care a jucat deja 39 de meciuri la Dinamo, dar și Ikoko, fost jucător la echipe precum Ludogorets, Guingamp, Pafos, Lens sau Le Havre.

