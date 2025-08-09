Violența din mesaje, până unde? Fanii CSA Steaua au afișat mesaje jignitoare la adresa lui Ion Iliescu, a minerilor și a lui Gigi Becali

Fanii CSA Steaua au afișat mesaje jignitoare după decesul lui Ion Iliescu. N-a scăpat de cuvinte grele nici patronul FCSB, Gigi Becali.

Bannerele au apărut după etapa #2 din Liga 2, câștigată de Steaua cu 4-1 în fața Concordiei Chiajna.

Ion Iliescu a murit, marți, la vârsta de 95 de ani, după ce fost internat timp de două luni la spitalul SRI „Agrippa Ionescu”, din Capitală.

Fanii CSA Steaua, mesaje jignitoare după decesul lui Ion Iliescu

La meciul din etapa a doua din liga secundă dintre CSA Steaua și Concordia Chiajna, câștigat de formația lui Daniel Oprița cu scorul de 4-1 ieri, 8 august, fanii roș-albaștrilor au afișat mesaje jignitoare la adresa fostului președinte al României, Ion Iliescu.

Mesajele AS47:

„Viermii te scuipă, pământul te înghite cu silă / Trădător blestemat, să-ți fie mormântul ruină”

„Ți s-a tras cortina, nu mai ai lumină / Mergi lângă minerii tăi, putreziți în mină!”

Nu este prima dată când ultrașii afișează bannere jignitoare la adresa fostului președinte al României. Au făcut-o, zilele trecute, și alte facțiuni ale celor mai importante galerii din România.

Și Gigi Becali a fost ținta fanilor CSA Steaua

Ultrașii AS47 nu s-au rezumat afișarea mesajelor jignitoare la adresa fostului președinte. L-au luat în vizor și pe patronul de la FCSB, Gigi Becali.

„Ioane, că tot ai plecat, fă o recomandare și pentru cel de la Palat” - facțiunea GLAS

„Păcatele iertate un sfert sau jumătate

Dacă-l iei pe cioban cu tine-n Iad la noapte!” - facțiunea Shadows

Suporterii lui Poli Timișoara au boicotat momentul de reculegere în memoria lui Ion Iliescu

Momentul de reculegere pentru fostul președinte al României a fost boicotat la meciul Politehnicii Timișoara, din Cupa României, împotriva lui CS Sântandrei, scor 2-0.

Suporterii „alb-violeților” au scandat: „Iliescu, vinovat / Pentru sângele vărsat”. De asemenea, în timpul partidei, ultrașii Timișoreni au cântat „Imnul golanilor”, cântecul reprezentativ al protestatarilor din Piața Universității.

Directivele FRF legate de minutul de reculegere nu s-au respectat nici la Clinceni, unde suporterii lui Progresul au ignorat momentul și au scandat pentru a-și încuraja echipa.

