Violența din mesaje, până unde? Fanii CSA Steaua au afișat mesaje jignitoare la adresa lui Ion Iliescu, a minerilor și a lui Gigi Becali
Mesaje fani CSA Steaua. Foto: AS47, Facebook
Violența din mesaje, până unde? Fanii CSA Steaua au afișat mesaje jignitoare la adresa lui Ion Iliescu, a minerilor și a lui Gigi Becali

George Neagu
Publicat: 09.08.2025, ora 13:03
Actualizat: 09.08.2025, ora 13:03
  • Fanii CSA Steaua au afișat mesaje jignitoare după decesul lui Ion Iliescu. N-a scăpat de cuvinte grele nici patronul FCSB, Gigi Becali.
  • Bannerele au apărut după etapa #2 din Liga 2, câștigată de Steaua cu 4-1 în fața Concordiei Chiajna.

Ion Iliescu a murit, marți, la vârsta de 95 de ani, după ce fost internat timp de două luni la spitalul SRI „Agrippa Ionescu”, din Capitală.

Iliescu n-a fost iertat de ultrași Mesaje dure ale fanilor mai multor echipe importante din România: „Nu există doliu național pentru un criminal" 
Iliescu n-a fost iertat de ultrași Mesaje dure ale fanilor mai multor echipe importante din România: „Nu există doliu național pentru un criminal”
Iliescu n-a fost iertat de ultrași Mesaje dure ale fanilor mai multor echipe importante din România: „Nu există doliu național pentru un criminal” 

Fanii CSA Steaua, mesaje jignitoare după decesul lui Ion Iliescu

La meciul din etapa a doua din liga secundă dintre CSA Steaua și Concordia Chiajna, câștigat de formația lui Daniel Oprița cu scorul de 4-1 ieri, 8 august, fanii roș-albaștrilor au afișat mesaje jignitoare la adresa fostului președinte al României, Ion Iliescu.

Mesajele AS47:

  • „Viermii te scuipă, pământul te înghite cu silă / Trădător blestemat, să-ți fie mormântul ruină”
  • „Ți s-a tras cortina, nu mai ai lumină / Mergi lângă minerii tăi, putreziți în mină!”

Nu este prima dată când ultrașii afișează bannere jignitoare la adresa fostului președinte al României. Au făcut-o, zilele trecute, și alte facțiuni ale celor mai importante galerii din România.

Și Gigi Becali a fost ținta fanilor CSA Steaua

Ultrașii AS47 nu s-au rezumat afișarea mesajelor jignitoare la adresa fostului președinte. L-au luat în vizor și pe patronul de la FCSB, Gigi Becali.

  • „Ioane, că tot ai plecat, fă o recomandare și pentru cel de la Palat” - facțiunea GLAS
  • „Păcatele iertate un sfert sau jumătate
  • Dacă-l iei pe cioban cu tine-n Iad la noapte!” - facțiunea Shadows

Suporterii lui Poli Timișoara au boicotat momentul de reculegere în memoria lui Ion Iliescu

Momentul de reculegere pentru fostul președinte al României a fost boicotat la meciul Politehnicii Timișoara, din Cupa României, împotriva lui CS Sântandrei, scor 2-0.

Suporterii „alb-violeților” au scandat: „Iliescu, vinovat / Pentru sângele vărsat”. De asemenea, în timpul partidei, ultrașii Timișoreni au cântat „Imnul golanilor”, cântecul reprezentativ al protestatarilor din Piața Universității.

Directivele FRF legate de minutul de reculegere nu s-au respectat nici la Clinceni, unde suporterii lui Progresul au ignorat momentul și au scandat pentru a-și încuraja echipa.

