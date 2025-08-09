A lăsat-o Pogacar  mai moale? Un ciclist australian susține că știe de ce slovenul n-a forțat în anumite etape din Turul Franței: „Am avut informații”
A lăsat-o Pogacar mai moale? Un ciclist australian susține că știe de ce slovenul n-a forțat în anumite etape din Turul Franței: „Am avut informații"

  • Michael Storer (28 de ani) crede că Tadej Pogacar ar fi refuzat să câștige anumite etape din ediția acestui an a Turului Franței, pentru a nu atrage multă antipatie din partea publicului.

Pogacar a avut un parcurs impresionant în 2025, la Turul Franței, lăsându-l cu mult în urmă pe rivalul Jonas Vingegaard.

Michael Storer: „Tadej nu a decis să nu câștige”

Ciclistul australian Michael Storer e de părere că slovenul a refuzat să câștige etapele 14 și 18 ale competiției, pentru că deja fanii francezi îl huiduiau, iar echipa sa ar fi considerat că e mai bine să rămână pe locul 2, pentru a nu atrage și mai multă antipatie.

„Cel puțin într-o zi, am avut informații că Tadej a decis să nu câștige acea etapă. Mi se pare puțin ciudat să pună presiune pe echipă toată ziua și apoi, pe ultima urcare, să decidă să nu câștige etapa.

Din câte am înțeles, fanii francezi îl huiduiau, iar apoi conducerea echipei a decis că e mai bine pentru el să nu câștige în ziua respectivă, pur și simplu pentru a menține sprijinul fanilor francezi.

Așa că presupun că au luat în considerare și acest lucru în ultima săptămână. Dar dacă nu vrei să câștigi etapa, decide dinainte și nu-ți epuiza întreaga echipă.

Poate sunt prea demodat, dar, pentru mine, are mult mai mult sens așa. I-am putut vedea pe cei de la UAE că erau în genunchi la finalul cursei. Tadej era și el obosit. Nu este o cursă defensivă dacă mergi la capacitate maximă toată ziua”, a spus Storer într-un podcast RMC Sport, potrivit as.com.

4 etape
a câștigat Pogacar în Turul Franței 2025

