Victorie chinuită pentru Dinamo Trupa lui Zeljko Kopic obține cele 3 puncte cu Metaloglobus, dar face un joc slab

Dinamo a învins Metaloglobus, scor 1-0, în primul meci din etapa #5 a Ligii 1.

Singurul gol al partidei a fost marcat de căpitanul Cătălin Cîrjan, în minutul 14.

Echipa lui Zeljko Kopic a început în forță meciul de la Clinceni, reușind să înscrie în minutul 14. Cătălin Cîrjan a marcat un gol superb, de la distanță, reușind să o ducă pe Dinamo în avantaj.

În startul celei de-a doua reprize, Metaloglobus a început în forță și a reușit să marcheze un gol superb, autorul fiind Desley Ubbink.

Acesta a înscris în secunda 36 a reprizei, dar reușita a fost anulată, deoarece din camera VAR s-a semnalizat un fault la faza din care a pornit contraatacul dinamovist.

Un alt moment important a avut loc pe finalul meciului, atunci când debutantul Ikoko s-a accidentat, fiind nevoit să părăsească terenul de joc. În locul său, Zeljko Kopic l-a introdus pe Tabuncic.

În urma acestui rezultat, Dinamo urcă pe locul #5 în clasamentul provizoriu al etapei, în timp ce Metaloglobus rămâne pe locul 15, cu un singur punct acumulat.

Metaloglobus - Dinamo, 0-1 live

A marcat: Cîrjan (min. 14)

Min. 90 + 6 - FINAL DE MECI!

Min. 90 + 5 - Sîrbu trage puternic de la distanță, dar Epassy reușește să respingă mingea.

Min. 90 - Partida se va prelungi cu minim 6 minute.

Min. 86 - Ikoko părăsește terenul accidentat, fiind înlocuit de Tabuncic.

Min. 81 - Kopic schimbă alți doi jucători. Au ieșit Armstrong și Musi și au intrat Perica și Milanov.

Min. 76 - Alte două înlocuiri la Metaloglobus. Au ieșit David Irimia și Huiban și au intrat Sîrbu și Abbey.

Min. 75 - Junior Morais este sancționat cu cartonaș galben.

Min. 74 - Musi șutează de la distanță, dar o intervenție miraculoasă a lui Caramalău o salvează pe Metaloglobus.

Min. 71 - Boateng reia cu capul, dar balonul trece puțin peste poarta lui Gavrilaș.

Min. 70 - Alexandru Musi obține un corner pentru echipa sa.

Min. 65 - Musi trage puternic spre poartă, dar Caramalău reușește să respingă.

Min. 64 - Schimbare la Metaloglobus. A ieșit Zakir, a intrat Ely Fernandes.

Min. 60 - Două schimbări la Dinamo. Ies Kyriakou și Pop, intră Cristian Mihai și Karamoko.

Min. 56 - Metaloglobus pune presiune pe formația dinamovistă.

Min. 46 - Deși Desley Ubbink marcase un gol superb în secunda 36 a celei de-a doua reprize, arbitrul a anulat reușita celor de la Metaloglobus, după un fault în apropierea careului. Arbitrul a dictat lovitură liberă pentru Dinamo.

Min. 46 - Două schimbări la Metaloglobus. Au ieșit Carvalho și Alexandru Irimia, fiind înlocuiți de Sabater și Ubbink.

Min. 46 - Partida s-a reluat.

Min. 45 + 3 - Pauză la Clinceni! Dinamo se află în avantaj minim la jumătatea partidei.

Min. 45 + 2 - Gavrilaș este pe fază și respinge șutul trimis de Armstrong.

Min. 45 - Partida se va prelungi cu minim 3 minute.

Min. 40 - Joc echilibrat prestat de cele două formații.

Min. 35 - Ikoko trimite spre poartă, dar fundașii de la Metaloglobus resping mingea în corner.

Min. 30 - Cîrjan trimite puternic spre poartă, dar mingea lovește bara transversală.

Min. 21 - Alexandru Musi trimite puternic pe lângă poarta lui Gavrilaș

Min. 14 - GOL! (0-1) - Gol fantastic marcat de Cătîlin Cîrjan. Fotbalistul lui Dinamo a înscris după un șut magnific de la distanță.

Min. 10 - Dinamo obține un nou corner. Execută Armstrong, dar fundașii de la Metaloglobus resping fără probleme.

Min. 6 - Lovitură de colț pentru Metaloglobus.

Min. 2 - La prima acțiune ofensivă, gruparea lui Zeljko Kopic obține o lovitură de colț.

Min. 1 - A început partida de la Clinceni!

Metaloglobus - Dinamo, echipele de start

Metaloglobus: Gavrilaș – Sava, Caramalău, Pasagic, Kouadio – D. Irimia, B. Moreira, Morais, Zakir – Huiban, A. Irimia.

Gavrilaș – Sava, Caramalău, Pasagic, Kouadio – D. Irimia, B. Moreira, Morais, Zakir – Huiban, A. Irimia. Rezerve: Nedelcovici, Visic, Milea, Neacșu, C. Achim, Sabater, L. Lis, Ubbink, Abbey, Ely Fernandes

Nedelcovici, Visic, Milea, Neacșu, C. Achim, Sabater, L. Lis, Ubbink, Abbey, Ely Fernandes Antrenor: Mihai Teja

Mihai Teja Dinamo: Epassy – Ikoko, Boateng, Stoinov, Opruț – Cîrjan, Gnahore, Charalampos – D. Armstrong, Al. Pop, Musi.

Epassy – Ikoko, Boateng, Stoinov, Opruț – Cîrjan, Gnahore, Charalampos – D. Armstrong, Al. Pop, Musi. Rezerve: Roșca, Pașcalău, Karamoko, Tabuncic, Milanov, Perica, Cr. Mihai, Caragea, Soro, Bărbulescu

Roșca, Pașcalău, Karamoko, Tabuncic, Milanov, Perica, Cr. Mihai, Caragea, Soro, Bărbulescu Antrenor: Zeljko Kopic

Zeljko Kopic Stadion: „Clinceni - Arena 1”

„Clinceni - Arena 1” Arbitru: Cristian Moldoveanu. A1: Marius Marchidanu, A2: Răzvan Tudor. VAR: Marcel Bîrsan, AVAR: Cosmin Bojan

*Jordan Ikoko dispută primul meci în tricoul lui Dinamo. Zeljko Kopic l-a titularizat în această seară.

Zeljko Kopic, înainte de meciul cu Metaloglobus: „Au fost multe surprize în Superliga”

Deși Dinamo pare mare favorită înainte de meciul de la Clinceni, Kopic le cere jucătorilor să rămână concentrați și să nu subestimeze adversarul.

„Ne-am pregătit pentru Metaloglobus, știm că avem în față un alt meci complicat, aștept ca echipa să fie pregătită, să aibă personalitate, să joace un fotbal bun și să dea totul pe teren pentru încă trei puncte, e un meci foarte important pentru noi.

OK, suntem mulțumiți cu cele trei puncte obținute în fața celor de la FCSB, dar acum trebuie să ne concentrăm doar pe Metaloglobus”, a spus Kopic, la conferința de presă.

Vedem că au fost multe remize în Superliga, surprize, meciuri în care te-ai fi așteptat la un alt rezultat, în acest an trebuie să fii pregătit pentru fiecare meci, să lupți, să alergi, să joci cel mai bun fotbal posibil. Dacă nu ești la nivelul necesar, nu te poți aștepta să câștigi punctele. Zeljko Kopic, antrenor Dinamo

Gemenii Irimia aparțin de Dinamo, dar vor juca pentru Metaloglobus: „Vom face tot posibilul să câștigăm”

După ce au ajutat-o pe Metaloglobus să promoveze în Liga 1, frații Alexandru și David Irimia au fost lăsați de Dinamo să joace pentru echipa din Pantelimon și în acest sezon.

„Este un meci special, noi fiind împrumutați de la Dinamo, dar tot 3 puncte sunt în joc, vom face tot posibilul să câștigăm.

Am început pregătirea puțin mai târziu, și după baraj, dar începem să ne cunoaștem tot mai bine și va fi în regulă.

De când am plecat noi, s-au schimbat mulți jucători la Dinamo, au venit alții. Dinamo a făcut un meci foarte bun, a surclasat total FCSB, vom face tot ceea ce depinde de noi să scoatem un rezultat bun", a declarat Alexandru Irimia.

Dacă vom marca, vom păstra bucuria pentru noi. O să ne revedem cu fanii dinamoviști, cu cei din conducere, nu ar fi un lucru de respect să celebrăm golul. David Irimia, fundaș dreapta Metaloglobus

Detalii interesante despre Metaloglobus - Dinamo, conform lpf.ro:

Metaloglobus este fără victorie în acest prim sezon al său în Superligă, în dreptul trupei antrenată de Mihai Teja fiind consemnat doar un punct (2-2 cu FC Hermannstadt). De menționat că, a marcat în trei dintre cele patru jocuri, dar a și primit cel puțin câte două goluri în fiecare partidă.

Roș-albii au un moral excelent, asta după ce s-au impus în ,,Derby de România”, victoria venind în urma unui joc excelent făcut de elevii lui Zeljko Kopic. Printre remarcați s-a aflat și Daniel Armstrong, care a intrat în istoria confruntărilor dintre cei doi granzi drept primul străin care a reușit o triplă.

Dinamo a marcat cel puțin un gol în 16 dintre precedentele 17 deplasări din SuperLigă.

62,5 % este media posesiei înregistrată de gruparea roș-albă în primele patru runde, locul 1 la acest capitol.

Cele două se vor întâlni în premieră pe prima scenă. Acestea au mai fost adversare în liga secundă 2022-2023 și în Cupa României 2023-2024, Dinamo câștigând de fiecare dată cu 2-1.

Mihai Teja are un palmares echilibrat în disputele cu roș-albii bucureșteni, în dreptul său fiind consemnate cinci victorii, cinci înfrângeri și o remiză.

19 jucători a utilizat Metaloglobus în acest sezon, dintre care nouă au debutat în Superligă. Dinamo s-a bazat pe 18 fotbaliști, opt dintre cei începând titulari în toate cele patru runde.

VIDEO. „Mereu am fost vânat”. Denis Alibec, „Lumini și Umbre”, ep. 12. Dialog deschis despre vicii și șanse ratate

Citește și