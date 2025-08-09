A semnat cu CFR Cluj  Jucătorul dat afară de FCSB s-a înțeles cu formația lui Dan Petrescu

Ovidiu Perianu (23 de ani) a semnat cu CFR Cluj.

În urmă cu câteva zile, jucătorul crescut de FCSB a fost dat afară de campioana României.

Revenit în această vară la FCSB, după împrumutul de la Unirea Slobozia, Perianu a intrat rapid pe lista neagră a patronului după ce a avut o prestație foarte slabă în meciul tur al „dublei” cu Shkendija.

Ovidiu Perianu a semnat cu CFR Cluj

După ce a fost dat afară de FCSB, Perianu a fost aproape de un transfer la Petrolul Ploiești, însă discuțiile nu s-au concretizat.

În cele din urmă, Perianu s-a înțeles cu CFR Cluj, iar ardelenii au anunțat oficial transferul pe site-ul oficial.

Ovidiu Perianu și-a început cariera la Regal Sport, apoi a fost cumpărat de FCSB și a crescut în academia echipei. A făcut pasul la echipa mare în 2020.

650 de mii de euro valorează Ovidiu Perianu, conform Transfermarkt

De atunci, Perianu a fost împrumutat la mai multe echipe din România: FC Botoșani, Chindia Târgoviște, U Cluj, FC Buzău sau Unirea Slobozia.

Mijlocașul defensiv a evoluat în 48 de meciuri pentru FCSB și nu a reușit să marcheze vreun gol.

