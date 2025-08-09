Gâlcă, mesaj pentru Manea Ce spune antrenorul de la Rapid despre nemulțumirile fundașului + Ce a remarcat la Oțelul, viitorul adversar

Costel Gâlcă (53 de ani) a prefațat duelul dintre Rapid și Oțelul Galați, programat luni, de la 21:30.

Gâlcă nu vrea ca echipa să piardă forma din acest start de sezon, chiar dacă întâlnește un adversar care adesea pune probleme.

Costel Gâlcă: „E important să avem o constanță în rezultate”

„Ne așteaptă un meci dificil contra unei echipei care alergă foarte mult, care mai și întoarce meciurile, indiferent că au fost acasă sau în deplasare. Au făcut presing avansat, au fost agresivi.

Am spus că ne dorim foarte mult să câștigăm. Ne dorim foarte mult să nu primim goluri.

E important să avem o constanță în rezultate și ne dorim să continuăm cu această linie. Dar știm că va fi un meci destul de dificil la Galați”, a spus Gâlcă la conferința de presă.

Gâlcă, despre declarațiile lui Cristi Manea: „E normal”

Întrebat despre situația lui Cristi Manea, care s-a declarat recent nemulțumit pentru că nu prinde suficiente minute, Gâlcă a răspuns:

„Eu mizez pe tot lotul pe care-l am la dispoziție și e normal ca un jucător care nu joacă să vrea să fie titular, să-și dorească să joace mai mult, să fie un jucător important.

Mai ales că el e fost internațional și are posibilitatea de a se întoarce la echipa națională și atunci îi înțeleg pe toți jucătorii. Dacă e să îi întrebăm pe toți, toți își doresc să joace. Normal că eu îl sfătuiesc să rămână în continuare și să lupte pentru un loc în echipă.

S-a operat, se va întoarce și după aceea vom vedea cum evoluează. Important e că o să poată să intre la antrenamente, dar fără contact.

Deocamdată, au mai revenit Grameni și Koljic. Sunt cu echipa, s-au antrenat săptămâna aceasta. Restul sunt așteptați de săptămâna viitoare”, a explicat Gâlcă.

Tobias Christensen: „Toate partidele sunt dificile”

Jucătorul norvegian Tobias Christensen a vorbit despre partida cu Oțelul:

„Cred că o să fie destul de greu. Toate partidele în această ligă sunt dificile. În special partidele din deplasare. Am văzut-o pe Oțelul și în sezonul trecut, dar suntem încrezători că vom lua cele trei puncte.

Atmosfera este foarte bună (n.r. - înainte de meciul cu FCSB). Nu ne concentrăm niciodată pe altceva în afară de partida următoare. Acum ne concentrăm pe meciul următor, cu Oțelul. Să mergem acolo și să luam toate punctele”, a spus Christensen.

