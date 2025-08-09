„Mult sub nivelul nostru” Zeljko Kopic, după Metaloglobus - Dinamo: „Suntem obosiți mental și fizic” » Ce spune despre Cătălin Cîrjan

Metaloglobus - Dinamo 0-1. Zeljko Kopic (47 de ani) crede că echipa sa a jucat atât de slab din cauza oboselii.

Totodată, croatul a declarat că noul căpitan al echipei, Cătălin Cîrjan (22 de ani), va avea un sezon bun.

Singurul gol al partidei a fost marcat de Cătălin Cîrjan, în minutul 14, printr-un șut expediat din afara careului.

Zeljko Kopic, despre jucătorii săi: „Suntem obosiți mental”

La sfârșitul partidei câștigate de Dinamo, tehnicianul „câinilor roșii” s-a arătat nemulțumit de prestația jucătorilor săi.

Problema jucătorilor lui Dinamo ar fi oboseala acumulată în debutul acestui sezon. Totuși, rezultatul este îmbucurător pentru antrenorul croat.

„Concluzia e că am luat trei puncte. Prima repriză am jucat fotbal, am fost mulțumit. 30-35 de minute am fost mulțumit de jocul echipei mele. Repriza a doua a fost mult sub nivelul nostru. Am început să dăm pase în spate, să facem greșeli. Am simțit că suntem mental obosiți, fizic obosiți și reacțiile erau întârziate.

Am supraviețuit în momentele în care am suferit. Echipa putea juca mai bine, dar sunt mulțumit că echipa a luat punctele.

Jordan (n.r.- Ikoko) este un jucător cu mare calitate, dar l-am transferat târziu și are probleme. Îl înțeleg, este foarte greu pentru el, dar cred în el. A jucat bine. A fost pe teren, nu a făcut multe antrenamente.

Jucătorii de pe bancă nu sunt 100% pregătiți și se simte oboseala . Acum, au timp să se odihnească și să ne pregătim pentru UTA”, a declarat Zeljko Kopic, la sfârșitul duelului împotriva lui Metaloglobus, 1-0.

Dinamo București va primi, vineri, vizita formației UTA Arad. Meciul va începe la 21:30.

Zeljko Kopic vrea să-l responsabilizeze pe Cătălin Cîrjan

Întrebat despre jocul prestat de Cătălin Cîrjan, marcatorul singurului gol al meciului, Zeljko Kopic a avut doar cuvinte de laudă.

Tehnicianul din Zagreb crede că mijlocașul va avea un sezon bun.

„Cătălin (n.r. - Cîrjan) este tipul de jucător cu înalte așteptări, este căpitanul echipei și nu e ușor. Vreau să îi cresc personalitatea pe măsura calităților sale și să facă față presiunii. Va avea un sezon bun, sunt sigur”, a continuat Zeljko Kopic.

VIDEO. Golul marcat de Cătălin Cîrjan în Metaloglobus - Dinamo 0-1

