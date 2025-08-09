„Să arăți așa după ce bați FCSB...” Basarab Panduru critică dur jocul prestat de Dinamo : „În repriza a doua a fost o singură echipă pe teren”

Metaloglobus - Dinamo 0-1. Basarab Panduru (55 de ani) a criticat dur prestația „câinilor”.

Fostul internațional spune că nu poate înțelege motivul pentru care Dinamo a arătat atât de rău la câteva zile după victoria spectaculoasă obținută cu FCSB, scor 4-3.

Basarab Panduru: „În repriza a doua a fost o singură echipă pe teren”

„Dinamo a câștigat, terenul a fost cum a fost și cel mai important e să câștigi meciul. Dar nu pot să înțeleg jocul ăsta, care a fost foarte slab. În repriza a doua a fost o singură echipă pe teren, Metaloglobus. A și marcat un foarte frumos, trebuia lăsat… A fost prea frumos.

Înțeleg, terenul e cum e. Asta o să auzim: pe un astfel de teren nu putem să pasăm, suntem o echipă care pasează… Ei au încercat chiar și pe terenul ăsta. Dar au venit după victoria cu FCSB. Să arăți așa după câteva zile… nu prea înțelegi nimic”, a declarat Basarab Panduru la Prima Sport.

În urma rezultatului de vineri, Dinamo urcă pe locul #5 în clasamentul Ligii 1, cu 8 puncte, în timp ce Metaloglobus rămâne pe locul 15, cu un singur punct acumulat.

Etapa viitoare, Dinamo joacă acasă cu UTA Arad. Meciul se va disputa vineri, începând cu ora 21:30, și va fi transmis în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Prima Sport 1 și Digi Sport 1.

VIDEO. Golul marcat de Cătălin Cîrjan în Metaloglobus - Dinamo 0-1

