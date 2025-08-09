Se retrage din sport Un fost  medaliat cu aur la patinaj artistic renunță la cariera sportivă și se înscrie la Facultatea de Medicină
Nathan Chen. Foto: IMAGO
Jocurile Olimpice

George Neagu
Publicat: 09.08.2025, ora 16:57
alt-text Actualizat: 09.08.2025, ora 16:57
  • Nathan Chen (26 de ani) a anunțat că se retrage din lumea sportului.
  • Americanul a câștigat medalia de aur la patinaj artistic la Jocurile Olimpice de iarnă din 2022.

Anunțul sportivului american vine cu un an înainte de Jocurile Olimpice de Iarnă din Italia, acolo unde ar fi trebuit să-și apere medalia de aur.

Nathan Chen se retrage din activitate

Sportivul american a declarat că se retrage definitiv din patinajul artistic și nu își va apăra titlul la Jocurile Olimpice de Iarnă 2026 din Italia, după cum notează dailymail.co.uk.

Nathan Chen a precizat că vrea să facă altceva în afară de patinaj artistic, așa că a decis să se înscrie la Facultatea de Medicină. Americanul își dorește să urmeze o nouă carieră. Specializarea? Cardiologie sau Oncologie.

Vreau doar să deschid noi uși pentru a vedea care este cea mai bună abordare pentru mine. Sincer, în acest moment al vieții mele, am realizat deja suficiente lucruri în patinaj încât sunt destul de mulțumit de cariera mea”, a declarat Nathan Chen, conform sursei citate.

3
campionate mondiale a cucerit Nathan Chen

Nathan Chen, medaliat cu aur la Jocurile Olimpice

Nathan Chen este campionul en-titre la patinaj artistic, însă nu a mai patinat din 10 februarie 2022. Atunci, americanul a reușit cinci sărituri cvadruple curate și a devenit al șaptelea american, și primul din 2010, care a câștigat o medalie de aur la simplu la patinaj artistic.

De asemenea, el a mai câștigat aurul la proba pe echipe pentru Statele Unite ale Americii.

Astfel, dacă Chen va lipsi de la JO de anul viitor, favorit la medalia de aur este americanul Ilia Malinin, în vârstă de 20 de ani.

