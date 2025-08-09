Gabriel Mureșan, unul dintre eroii victoriilor istorice cu Braga din grupele Ligii Campionilor 2012, le transmite jucătorilor lui Dan Petrescu să creadă în calificare chiar dacă au pierdut acasă, scor 1-2.

Fostul căpitan din Gruia a vorbit pentru GOLAZO.ro despre diferențele dintre generații, stilurile de joc ale antrenorilor și problemele ofensive ale CFR-ului de azi.

După ce s-a retras, Gabi Mureșan a intrat în politică. În septembrie 2020, fostul jucător a câștigat alegerile pentru funcția de primar al comunei Apold, județul Mureș, iar în 2024 a fost reales cu un scor categoric, obținând 88,83% din voturi.

Fostul mijlocaș Gabriel Mureșan (43 de ani), titular în ambele victorii obținute de CFR Cluj cu Braga (2-0, 3-1) în grupele Ligii Campionilor 2012, crede că echipa din Gruia poate întoarce rezultatul în Portugalia. În tur, Braga s-a impus, la Cluj-Napoca, cu scorul de 2-1.

Gabriel Mureșan crede că CFR Cluj se poate califica la Braga: „Portughezii ne vor lua de sus în retur”

După înfrângerea cu 1-2 din tur, Mureșan le transmite elevilor lui Dan Petrescu să creadă în șansa lor, așa cum au făcut-o și cei care au intrat pe terenul din Braga în seara magică din 19 septembrie 2012.

„Noi i-am bătut, dar acum 12-13 ani. Ar fi culmea să nu sperăm. CFR a mai avut ocazii și putea să mai marcheze. La 0-0, șutul lui Nkololo a trecut puțin pe lângă bară. Trebuie să sperăm că poate fi întors rezultatul, 2-1 nu e o diferență așa de mare. E adevărat că Braga este mai bine cotată, dar nu banii joacă și salariile”.

Mureșan a explicat ce a făcut diferența în dubla din Liga Campionilor și ce ar trebui să repete CFR-ul de azi.

„Cred că am fost o echipă mai bine așezată, cu mai multă experiență, muncitoare și cu un stil de joc bazat pe contraatac. I-am bătut și la ei, și la noi. Și era Champions League! Eu cred că și acum se poate, chiar se poate.

Portughezii ne vor lua de sus în retur și depinde doar de noi să-i surprindem. Băieții trebuie să-și joace șansa până la capăt. Mai au ceva de pierdut? Și-au amânat meciul din campionat și au timp să se refacă și să se pregătească cum trebuie pentru returul de la Braga.

Braga te lasă să joci, nu este o echipă foarte agresivă. Numai să nu cădeam în capcana să ne ducem peste ei și să ne prindă de două-trei ori. Dacă ne dau două, apoi luăm patru-cinci!”.

„Louis Munteanu nu este ajutat de stilul de joc al echipei”

Fostul căpitan din Gruia vede minusuri în ofensiva vicecampioanei României.

„CFR nu are un joc spectaculos de foarte mult timp, dar trebuie să creadă în ei și să fie pregătiți fizic. Nu trebuie să-i lăsăm pe portughezi să se apropie de poarta noastră. Braga are jucători tehnici, intră în combinații, pasează cu călcâiul.

Louis Munteanu e golgeterul României, dar îl văd mai mereu singur între doi fundași adverși și jocul nu-l ajută. Nu e un atacant puternic cum erau Kapetanos, Kone sau Fabbiani, care să țină de minge și să creeze spații”.

Nu văd la CFR niciun jucător care să facă diferența. Singurul ar fi Louis Munteanu, dar deocamdată o face doar în campionatul nostru. În Europa nu poate momentan pentru că stilul de joc al echipei nu-l ajută. Nu spun că Louis nu valorează 15 milioane de euro, dar e greu să ajungă în fața porții și să dea un șut sănătos dacă obosește alergând după minge tot meciul și primește mingea o dată la 20 de minute. Gabriel Mureșan, fost mijlocaș CFR Cluj

„Nu se compară echipa de azi cu cea din 2012”

Gabi Mureșan spune că nivelul era altul în urmă cu 12 ani, atât ca valoare, cât și ca resurse financiare.

„Nu se compară echipa de azi cu cea din 2012, când aveam în ofensivă pe Bastos, Rui Pedro sau Kapetanos. Chiar dacă am suferit în toate meciurile din Champions League, am fost bine așezați și am fructificat ocaziile avute.

Atunci, la un meci de Champions League jucau maxim trei români în primul 11. Concurența era mare și străinii aveau valoare internațională.

Nu știu care sunt salariile actuale în campionatul României, dar cred că, spre exemplu, Yssouf Kone nu venea la CFR Cluj pe 10.000 de euro”.

Gabi Mureșan consideră salariile în Liga 1 au scăzut mult în ultimii ani, motiv pentru care echipele românești transferă tot mai puțini fotbaliști valoroși.

„Ce, 15.000 de euro pe lună e un salariu mare pentru un fotbalist profesionist? În 2013-2014, când eram în Rusia, la Tom Tomsk, salariile erau 50.000, 60.000, 70.000 de euro pe lună. Și era echipă de locul 14-15. Cred că și asta este o explicație a diferenței dintre echipa CFR-ului din 2012 și cea de astăzi”.

Acum, Dan Petrescu se plânge că CFR transferă străini din ligi inferioare sau liberi de contract.

E mai bine când nu ești favorit. Intri pe teren fără presiune și îți poate ieși mai bine jocul. Așa am reușit și noi cu Braga în 2012. Și acum se poate! Trebuie să dăm gol la prima ocazie. Acolo se face diferența. Ultima pasă, ultimul șut. Gabriel Mureșan, fost mijlocaș CFR Cluj

Amintiri cu Anorthonis Famagusta

Dacă va fi eliminată de Braga, CFR ar urma să joace în play-off-ul Conference League, cel mai probabil cu norvegienii de la Brann Berger. Mureșan avertizează că nu mai există adversari „ușori”.

„Nu mai poți spune că bați sigur pe cineva în Europa. FCSB a fost condusă de Drita cu 2-0. Cine a auzit de Drita? Noi am făcut odată greșeala asta în 2007, când eram la CFR Cluj. Cu Anorthosis Famagusta. Au venit ciprioții și ne-au dat cu terenul în cap acasă.

Înainte de meci se discuta, patronul, președintele, că trebuie să le dăm de la trei în sus. Se stabilise primă nu știu cât pentru victorie de la trei goluri în sus. Și au avut ăia trei faze și ne-au băut 3-1. Până atunci nu auzisem de Anorthosis Famagusta. Peste tot sunt jucători buni.

La meciul cu Lugano, când vedeam cum îi pasau elvețienii, îmi venea să intru în teren să-i fac pe băieți să bage piciorul mai tare la minge. Ei alergau de la unul la altul. Și ne trezim în ultimele minute să facem schimbări. Unii nu mai puteau, efectiv, au alergat tot meciul după minge. Gabriel Mureșan, fost mijlocaș CFR Cluj

Gabi Mureșan, despre tactica lui Dan Petrescu: „Joci doar de la mijloc în sus! Fără riscuri în apărare”

Fostul mijlocaș din Gruia a rememorat modul în care se pregăteau meciurile la CFR Cluj sub comanda diferiților tehnicieni cu care a lucrat: Ioan Andone, Paulo Sérgio, Sorin Cârțu, Maurizio Trombetta sau Dan Petrescu.

„Antrenorii români erau mai reținuți, mai temperați. În schimb, Paulo Sergio și Trombetta erau mai îndrăzneți.

Românii erau întotdeauna mai prudenți: să fim atenți, să nu luăm gol, să stăm bine în teren și să vedem ce facem pe contraatac.

Antrenorii străini te lăsau să joci, să ataci, să ții mingea. Îți dădeau parcă o încredere mai mare de a construi. Nici românii nu-ți cereau să degajezi fără rost, dar nici nu te lăsau să pasezi mingea prea mult în propriul careu sau în jumătatea ta de teren.

La Dan Petrescu era clar: joci doar de la mijloc în sus! În jumătatea noastră de teren nu trebuia să riscăm nimic. Asta era tactica lui și aceeași o văd și acum. Îi e teamă să nu pierzi mingea în apărare.

Jucătorul român asculta, dar brazilianul sau portughezul, care avea personalitate, nu bubuia mingea în tribună, ci încerca să o paseze celui mai apropiat coechipier”.

Moutinho are 38 de ani și e titular la Braga meci de meci. La noi, la 37 de ani, nu mai ești bun, te huiduie lumea prin tribune. CFR îl are pe Ciprian Deac, 39 de ani, nu știu în ce stare este, dar cu Lugano l-aș fi văzut introdus pe final. A fost atâția ani aici și a ajutat clubul… La noi, astfel de jucători cu experiență ar trebui respectați mai mult. Dacă e pregătit, Deac te poate ajuta oricând pe final de meci, mai ales la o fază fixă. Știm foarte bine cât de bine execută el cornerele și loviturile libere. Gabrel Mureșan, fost milocaș CFR Cluj

