Dennis Man a bătut palma cu PSV! GOLAZO.ro a aflat detalii din contractul românului. Ce salariu va încasa în Olanda și pe câți ani va semna

Dennis Man (26 de ani) a ajuns la un acord cu PSV Eindhoven, potrivit surselor GOLAZO.ro din Italia și Olanda.

PSV caută o nouă aripă dreapta, după plecarea lui Johan Bakayoko la RB Leipzig, iar soluția aleasă de conducătorii clubului este Dennis Man.

Dennis Man semnează cu PSV Eindhoven

Potrivit unor surse GOLAZO.ro din Italia și Olanda, Dennis Man s-a înțeles cu trupa pregătită de Peter Bosz și va semna un contract valabil pe trei sezoane, cu opțiune de prelungire pentru încă un an.

La PSV, Dennis Man va încasa în jur de 1,5 milioane de euro în fiecare an, mai puțin decât câștiga în Italia. Tranzacția a fost îngreunată de salariul cerut de român, care era foarte bine plătit la Parma.

1,7 milioane de euro încasa Dennis Man pe sezon la Parma

PSV ar urma să trimită nouă milioane de euro (8,5 milioane + bonusuri) în conturile Parmei, cu două milioane de euro mai puțin decât a plătit trupa de pe „Ennio Tardini” către FCSB.

Pentru „cruciați”, Dennis Man a jucat 142 de meciuri, a marcat 28 de goluri și a oferit 17 pase decisive.

În tricoul primei reprezentative a României, extrema a jucat 35 de meciuri și a marcat nouă goluri.

Cota de piață a lui Dennis Man este de 10 milioane de euro, conform Transfermarkt.

Peter Bosz l-a urmărit pe Dennis Man: „Evident că știu cine este”

Deși a negat la începutul săptămânii că îl știe pe Dennis Man, antrenorul lui PSV, Peter Bosz, cunoștea detalii despre internaționalul român.

Tehnicianul campioanei Olandei a preferat să fie rezervat în declarații.

„Evident că știu cine este Dennis Man, dar numai când îi voi strânge mâna voi putea să vă spun că îl cunosc.

Sunt evident conștient de asta (n.r. - interesul clubului pentru Man). Știu exact ce se întâmplă la PSV.

Într-adevăr, suntem încă în căutarea unui înlocuitor pentru Johan Bakayoko, un atacant de bandă dreaptă. Dar trebuie să fie jucător de calitate”, a declarat Peter Bosz, potrivit espn.nl.

