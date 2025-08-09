Rădoi își ia toate măsurile Tehnicianul Craiovei atrage atenția înaintea meciului cu Hermannstadt: „Nu-ți dă spații să joci ceea ce vrei tu” +9 foto
Mirel Rădoi
Rădoi își ia toate măsurile Tehnicianul Craiovei atrage atenția înaintea meciului cu Hermannstadt: „Nu-ți dă spații să joci ceea ce vrei tu"

alt-text Ștefan Neda
Publicat: 09.08.2025, ora 17:03
alt-text Actualizat: 09.08.2025, ora 17:03
  • Mirel Rădoi (44 de ani) a prefațat partida cu Hermannstadt, din etapa #5 a Ligii 1.
  • Craiova - Hermannstadt se joacă duminică, de la 18:30, liveSCORE pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Rădoi se așteaptă la un adversar care va pune probleme și încearcă să-i motiveze pe jucătorii săi, care încă sunt entuziasmați după parcursul bun din cupele europene.

Mirel Rădoi: „Hermannstadt nu-ți dă spații să joci ce vrei tu”

„Într-adevăr, venim după o lună, să zic așa, foarte bună. Mi-e teamă, din punct de vedere emoțional, ca băieții să nu se relaxeze. Pe asta o să mizăm azi la antrenament, pe analiza de seara, analiza de mâine care are loc, pentru ca ei să fie concentrați, pentru că întâlnim o echipă foarte organizată, o echipă care nu-ți dă spații să poți să joci ceea ce vrei tu.

De foarte multe ori domină jocul fără minge, obligă adversarii să joace în zonele pe care ei și le pregătesc. După aceea, o tranziție pozitivă, foarte bună, foarte rapidă. 

În momentul în care recuperează mingea, de obicei prima pasă este jucată în față, să poată să surprindă adversarul.

Va fi un joc foarte dificil și pe fondul emoțional pe care îl avem, o stare bună după această calificare. Și cumva o să fie și un număr mare de spectatori, iar jocul nostru sunt sigur că va avea de suferit. Nu vom avea foarte multe ocazii, pentru că ocupă foarte bine spațiile.

Craiova are probleme de lot

Întrebat care este situația lotului, Rădoi a răspuns:

„Nu este una prea bună. Întâmpinăm dificultăți și de oboseală, și de accidentări după ultima partidă. Nu doar ale lui Nicușor, despre care avem știri foarte, foarte bune. Sunt și alți jucători cu lovituri foarte puternice la glezne, la tendoane, la genunchi.

Îi avem pe Băluță și Teles, ambii jucători cu ochiul umflat. Suferim la capitolul ăsta în momentul de față. Dar, așa cum și înainte de partida cu Trnava am avut mari probleme și doctorul a reușit, cu departamentul medical, să le rezolve, sper ca și în momentul de față să rezolve cât mai multe dintre cele pe care le avem. Pentru că altfel va trebui să lăsăm 3-4 jucători în afară lotului”.

Universitatea Craiova Mirel Radoi liga 1 hermannstadt
