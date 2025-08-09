Împușcături în Times Square Trei persoane au fost rănite cu doar câteva ore înainte de meciul New York Yankees – Houston Astros

Un tânăr de doar 17 ani a deschis focul în Times Square (New York), după o dispută care „a escaladat”.

Incidentul a survenit în jurul orei 1:20 (ora din S.U.A.), și s-a soldat cu trei persoane rănite.

New York Yankees are programat azi un meci cu Houston Astros în liga de baseball.

Victimele au fost doi bărbaţi, de 19 şi 65 de ani, răniți la nivelul picioarelor, și o tânără de 18 ani, zgâriată la gât. Toți sunt în stare stabilă și internate la Spitalul Bellevue, conform independent.co.uk.

Trei persoane au fost rănite cu doar câteva ore înainte de meciul New York Yankees – Houston Astros

Un suspect a fost arestat la fața locului. The Sun a relatat că focurile de armă s-au auzit la ora 1:20 dimineața, după ce un „conflict verbal între două persoane a degenerat”.

„Toți au fost transportați la Spitalul Bellevue și se află în stare stabilă”, a declarat un purtător de cuvânt al poliției.

Incidentul a avut loc la intersecția dintre West 44th Street și 7th Avenue.

Potrivit The Times, tânărul de 19 ani a fost împușcat în piciorul drept, iar bărbatul de 65 de ani în piciorul stâng.

Martorii au povestit că geamurile unei mașini au fost străpunse de gloanțe, iar în imagini se vede cum o persoană este urcată pe targă și transportată de urgență într-o ambulanță, în timp ce polițiștii asigură perimetrul.

Times Square, una dintre cele mai populare atracții turistice din lume, este traversată zilnic de aproximativ 330.000 – 460.000 de persoane, conform thesun.co.uk.

Într-un alt videoclip, mulțimea poate fi văzută fugind panicată din fața Hard Rock Cafe, imediat după ce s-au auzit împușcăturile.

De altfel, Times Square se află la doar 20 de minute de mers cu mașina de Yankee Stadium, arena pe care urmează să joace echipa de baseball New York Yankees cu Houston Astros, în Bronx. Partida este programată astăzi, de la ora 21:05 (ora României).

New York Liberty (Baschet feminin) va juca împotriva celor de la Minnesota Lynx pe 10 august (19:30) - Barcalays Arena (Brooklyn).

Este de așteptat ca autoritățile să intensifice măsurile de securitate la evenimentele sportive desfășurate în acest weekend.

În urmă cu o săptămână a mai avut loc un atac în New York

În urmă cu aproximativ o săptămână, un atac armat produs din Manhattan, s-a soldat cu moartea a patru persoane.

Potrivit poliției, suspectul, Shane Tamura, fost jucător de fotbal american la nivel de liceu, ar fi avut ca țintă sediul NFL.

