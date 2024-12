Victor Pițurcă (68 de ani) ar urma să revină în fotbal pe postul de director general al clubului FC Voluntari.

Gigi Nețoiu, președintele tuturor secțiilor sportive ale clubului ilfovean, l-ar fi convins pe fostul selecționer al României să semneze.

FC Voluntari l-ar fi convins pe Victor Pițurcă să revină în fotbalul românesc. Fostul selecționer ar urma să fie rivalul favoriților de la CSA Steaua!

De curând, proiectului de la Voluntari i s-a alăturat și Marius Stan, fostul președinte al Oțelului, iar ilfovenii negociază și aducerea lui Ion Crăciunescu.

Marius Stan: „A contat mult revenirea lui Pițurcă”

Marius Stan a declarat că aducerea lui Victor Pițurcă a contat foarte mult în alegerea sa de a li se alătura celor de la FC Voluntari.

„A contat foarte mult şi revenirea lui Victor Piţurcă. Contează foarte mult şi ceea ce face finanţatorul. Fără bani nu poţi să duci la bun sfârşit niciun proiect. Gigi (n.r. Nețoiu) este un tip foarte ambiţios şi mă bazez pe asta.

Are şi potenţial financiar. Sunt convins că va face. Deocamdată suntem împreună şi vreau să-l ajut. Sper să pot să ajut. A lipsit în ultimii ani, dar a acumulat şi el experienţă”, a declarat Marius Stan, potrivit fanatik.ro.

Ion Crăciunescu: „Am mare încredere în Pițurcă”

Fostul mare arbitru, Ion Crăciunescu a recunoscut și el că se află în negocieri cu ilfovenii și a transmis că are mare încredere în fostul selecționer al României.

„Sunt nişte discuţii, să vedem. Nu am stabilit multe lucruri şi nu aş putea să vorbesc pe ce va fi. Când va fi ceva concret şi sunt semnate actele, atunci pot să confirm.

Am mai lucrat cu Victor Piţurcă, am mare încredere în el ca om şi conducător. Am jucat şi cu el. Ne cunoaştem foarte bine. Deocamdată, repet, sunt nişte discuţii şi asta este.

Totul va depinde de criteriul financiar. Ştiţi cum e la fotbal, se cer foarte mulţi bani. Totul va depinde de asta, deşi persoanele care sunt acolo au potenţial, au dorinţă. Eu am încredere în ei şi cred că vor vorbi faptele”, a declarat Ion Crăciunescu, potrivit sursei citate.

Cum arată clasamentul în Liga 2:

Loc/Echipă Meciuri Puncte 1. Csikszereda 15 38 2. Steaua București 16 34 3. Metaloglobus 15 29 4. CSM Reșița 16 27 5. FC Voluntari 15 26 6. CS Afumați 15 26 7. Metalul Buzău 16 25 8. FC Argeș 15 24 9. Corvinul 15 24 10. Chiajna 15 23 11. FC U Craiova 15 23 12. CSM Slatina 15 22 13. Ceahlăul 14 22 14. Chindia Târgoviște 15 16 15. Dumbrăvița 16 15 16. FC Bihor 15 14 17. Unirea Ungheni 14 14 18. CSM Focșani 16 14 19. Șelimbăr 15 13 20. *CS Mioveni 15 8 21. Câmpulung 15 7 22. **Viitorul Pandurii 0 0

* CS Mioveni este penalizată cu patru puncte

** Viitorul Pandurii a fost exclusă din competiție