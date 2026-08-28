Nicolae Ungureanu a murit la 69 de ani. A fost fundașul stânga al Craiovei Maxima, al naționalei României la EURO 1984 și, apoi, al Stelei care a jucat finala Cupei Campionilor Europeni în 1989.

GOLAZO.ro recompune portretul lui Nicolae Ungureanu, fundașul stânga care a transformat banda într-o armă ofensivă.

Din arhiva „Sportul”, cronicile, comentariile și mărturiile vremii conturează imaginea unui jucător complet.

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Nicolae Ungureanu a murit vineri, 28 august, la 69 de ani. Fundașul stânga a fost unul dintre oamenii care au dat identitate Craiovei Maxima și unul dintre puținii fotbaliști români care au ajuns să joace atât semifinalele Cupei UEFA cu Universitatea, cât și finala Cupei Campionilor Europeni cu Steaua.

Portretul legendarului Nicolae Ungureanu: fundașul care nu se temea să treacă mijlocul terenului

Nicolae „Nae” Ungureanu a fost fundaș stânga, deși piciorul său de bază a fost dreptul. A strâns 57 de selecții la echipa națională și a marcat o singură dată. A înscris însă în una dintre cele mai frumoase victorii ale României: 3-1 cu Spania, în 1987.

Pentru Universitatea Craiova a jucat aproape un deceniu. A câștigat două titluri și trei Cupe ale României și a fost titular în parcursul european de poveste din 1982-1983, încheiat în semifinala Cupei UEFA cu Benfica.

Apoi, la Steaua, a câștigat alte două campionate și două Cupe ale României și a jucat în două campanii europene memorabile, culminând cu finala Cupei Campionilor Europeni din 1989.

Dar dacă îi cauți urmele în arhiva ziarului „Sportul”, găsești un fotbalist care, în meciurile mari, nu se mulțumea doar să se apere. Urca mult. Apărea în careul advers. Centra. Șuta. Marca. Era maestrul pătrunderilor în interior.

Fiorentina: golul care a deschis drumul spre semifinala Craiovei Maxima cu Benfica

15 septembrie 1982. Stadionul Central din Craiova. Aproape 50.000 de oameni.

Universitatea Craiova întâlnea Fiorentina în primul tur al Cupei UEFA. Italienii aveau campioni mondiali, însă Craiova era o echipă care începuse să creadă că poate elimina pe oricine.

La pauză a fost 0-1, gol Bertoni, minutul 37. Apoi a început nebunia. În repriza secundă, Universitatea a întors meciul. Fundașii laterali Negrilă și Ungureanu au început să urce furibund în atac.

Ungureanu a egalat cu un șut puternic de la 16 metri, apoi au înscris Cîrțu și Balaci. Craiova a câștigat cu 3-1. Returul de la Florența s-a terminat 1-0 pentru Fiorentina, dar echipa lui Constantin Oțet s-a calificat mai departe.

Pentru Ungureanu, acela a fost mai mult decât un gol european. Era un semn prin care se definea ca un fundaș care nu trebuia doar să închidă banda.

Golul lui Ungureanu a dat practic startul unei campanii în care Craiova avea să treacă Fiorentina, Shamrock Rovers, Bordeaux și Kaiserslautern și să ajungă până în semifinala Cupei UEFA, cu Benfica.

VIDEO. Golul lui Nicolae Ungureanu din meciul Universitatea Craiova - Fiorentina 3-1

Benfica: transformat în paznic pentru Nene

20 aprilie 1983. Returul semifinalei Cupei UEFA cu Benfica, la Craiova.

Universitatea avea nevoie de victorie pentru a se califica în marea finală 0-0 în Portugalia. În echipa portughezilor juca Nene, unul dintre cei mai mari atacanți pe care i-a avut Benfica.

Pentru acest meci, Ungureanu a primit o misiune diferită. „Sportul” notează că a evoluat pe alt post și l-a marcat strict pe Nene, care a fost schimbat în minutul 50.

Craiova a condus cu 1-0 (Balaci 14), Benfica a egalat, prin Filipovic (53). S-a terminat 1-1, iar lusitanii au mers în finală grație golului marcat în deplasare.

Italia: victoria cu campioana mondială

În aceeași perioadă, Ungureanu devenise și unul dintre oamenii de bază ai echipei naționale. Cu el în flancul stâng al apărării, România a învins Italia cu 1-0, în 1983, prin golul lui Ladislau Bölöni.

Squadra Azzurra venea la București în postura de campioană mondială.

Pentru generația Craiovei Maxima, victoria a fost una dintre confirmările că fotbalul românesc putea bate marile echipe ale continentului.

31 de goluri a marcat Nicolae Ungureanu în carieră: 29 în compentițiile interne, unul în cupele europene și unul pentru echipa națională

„Un jucător complet”: verdictul „Sportul” la finalul lui 1984

O imagine clară asupra valorii lui Nicolae Ungureanu apare în ancheta ziarului „Sportul” din finalul anului 1984.

Legendarul fundaș stânga a terminat pe locul 6 în clasamentul celor mai buni fotbaliști români din anul în care România a participat la EURO 1984.

Descris ca „un jucător complet”, Ungureanu s-a aflat după Lung, Hagi, Ștefănescu, Rednic și Moraru.

Oamenii fotbalului îl vedeau pe Ungureanu printre cei mai buni din România.

În clasamentul antrenorilor, Ungureanu a ocupat locul 3. Conducătorii de cluburi l-au plasat pe 4, în timp ce jurnaliștii de la „Sportul” l-au văzut abia pe locul 8.

Ungureanu a fost numărul 1 pentru Cornel Dinu

În ancheta din 1984, Cornel Dinu, care era antrenor la Dinamo, l-a pus Ungureanu pe primul loc în propriul clasament, înaintea lui Alexandru Nicolae, Mircea Rednic, Dumitru Morau și Gheorghe Hagi.

Ștefan Coidum, Emerich Dembrovschi și Ion Oblemenco l-au votat pe locul 2.

Echipa ideală a anchetei din 1984: Lung - Rednic, Ștefănescu, Nicolae, Ungureanu - Stoica, Mateuț, Klein, Hagi - Lăcătuș, Cîrțu.

România - Spania 3-1 . Meciul în care Nae Ungureanu a marcat unicul gol în tricoul naționalei

29 aprilie 1987. Stadionul Steaua. 30.000 de spectatori. Spania venea la București din postura de vicecampioană a Europei.

România avea nevoie de o victorie în cursa pentru calificarea la Euro 1988. Tricolorii au reușit o victorie de răsunet, 3-1, după una dintre cele mai bune prime reprize din istoria naționalei.

A fost 3-0 la pauză, cu trei goluri marcate în șapte minute: Pițurcă (38), Mateuț (43) și Ungureanu (45), ultimul cu un șut din careu, după o centrarea primită de la Klein.

VIDEO. Golul lui Nicolae Ungureanu din meciul România - Spania 3-1

Sportul: „Ungureanu a făcut o partidă excelentă”

În cronica din „Sportul” publicată a doua zi, echipa națională era descrisă ca fiind protagonista unei victorii „spectaculoase”, iar ziarul îl nominaliza printre oamenii principali ai meciului: „Klein, Hagi și Ungureanu, care a făcut o partidă excelentă”.

„Fulminante”, scria Gheorghe Nicolaescu, că a exclamat un jurnalist spaniol aflat lângă el, înainte să-și noteze în carnet și golul fundașului Ungureanu.

Fotografia din ziar are o legendă care spune aproape tot:„Ungureanu, irezistibil, marchează al treilea gol sub privirile lui Joaquin Alonso, Soler și Caldere”.

Facsimil ziarul Sportul

Nu era o figură de stil. În acel meci memorabil cu Spania, Ungureanu chiar a participat permanent la atacurile României.

„Mă bucur că la meciul numărul 50 în națională am reușit

să marchez unicul meu gol. Unicul până acum…”, declara fericit Ungureanu imediat după reușita împotriva Spaniei.

„Cel mai mare regret, că Ienei nu m-a luat la Mondialul din ’90”

După acel moment, Ungureanu a mai jucat doar în șapte partide pentru România. Ultima apariție a fost în noiembrie 1989, în victoria cu Danemarca, scor 3-1, când a intrat patru minute pe final.

A fost meciul care a dus naționala la Campionatul Mondial din 1990. Emeric Ienei nu l-a luat însă pe Ungureanu în Italia.

„Pentru mine rămâne cel mai mare regret”, a mărturisit legendarul fundaș stânga. Astfel, Ungureanu a rămas doar cu participarea la EURO 1984, sub bagheta lui Mircea Lucescu.

438 de meciuri a jucat Nicolae Ungureanu pe prima scenă a fotbalului românesc, la Universitatea Craiova, Steaua și Rapid

Cu Steaua în CCE: semifinală cu Benfica, finală cu Milan

După un deceniu la Craiova, Ungureanu a ajuns la Steaua în 1987. Nu a avut nevoie de mult timp pentru a-și găsi locul în echipă.

În Ghencea, a rămas același fundaș stânga cu apetit ofensiv, capabil să treacă de mijlocul terenului și să participe la atacuri.

Pentru Ungureanu, perioada Steaua a reprezentat ultima etapă a unei cariere la cel mai înalt nivel. După semifinala Cupei UEFA cu Universitatea Craiova, fundașul a prins din plin una dintre cele mai puternice perioade din istoria Stelei.

În 1988, a jucat în semifinala CCE cu Benfica, 0-0 la București (suspendat) și 0-2 la Lisabona, iar un an mai târziu a făcut parte din echipa care a trecut de Galatasaray și a ajuns în finala Cupei Campionilor, pe Camp Nou, împotriva lui AC Milan (0-4).

Facsimil ziarul Sportul

Trofeele câștigate de Nicolae Ungureanu

Nicolae Ungureanu a câștigat 10 trofee, șase cu Universitatea Craiova și patru cu Steaua.

Club Trofeu Sezoane / Ani Universitatea Craiova Campion al României (2) 1979–80, 1980–81 Cupa României (4) 1977–78, 1980–81, 1982–83, 1984–85 Steaua București Campion al României (2) 1987–88, 1988–89 Cupa României (2) 1987–88, 1988–89

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