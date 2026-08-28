A murit Nae Ungureanu Fostul mare jucător de la U Craiova și Steaua avea 69 de ani » Reacție cutremurătoare: „L-am găsit în casă”
Nicolae Ungureanu. Foto: Sport Pictures + montaj/GOLAZO.ro
Diverse

A murit Nae Ungureanu Fostul mare jucător de la U Craiova și Steaua avea 69 de ani » Reacție cutremurătoare: „L-am găsit în casă”

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 28.08.2026, ora 09:55
alt-text Actualizat: 28.08.2026, ora 10:08
  • Nicolae „Nae” Ungureanu, fostul jucător al Universității Craiova, s-a stins din viață la 69 ani.
  • Nicolae Negrilă, fostul său coleg de echipă, i-a fost alături cu o seară înainte și a oferit o reacție șocantă după ce l-a găsit decedat pe Ungureanu.
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Fostul fundaș al oltenilor a trecut în neființă vineri dimineață, după ce joi seară a urmărit partida Ararat-Armenia - U Craiova 1-0, alături de Negrilă, cel din urmă susținând că Ungureanu s-a supărat foarte tare din cauza rezultatului.

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Nae Ungureanu a murit la vârsta de 69 de ani

Nicolae Negrilă a explicat, într-o declarație cutremurătoare, cum l-a găsit pe fostul său coleg, neavând puterea de a o anunța pe soția acestuia.

„Sunt terminat, tată. L-am găsit mort în casă la Mohora. Suntem la Sadu. Văzurăm meciul împreună, eu cu Nae. S-a enervat rău și a zis să mergem acasă.

Nu avea nimic, doar era supărat pe rezultat. Am ajuns acasă și ne-am dus să ne culcăm în camere separate. De dimineață am auzit câinii lui Narcis cum fugeau agitați prin camera lui Nae. M-am dus acolo și l-am găsit gheață.

M-am speriat și l-am chemat pe Narcis. Nae era deja mort. Acum sunt aici medicii legiști. Am apucat să o sun și să îi spun doar Laurei, fata lui.

Pe soția lui Nae nu o sun că îmi e frică să nu i se întâmple ceva. Plâng, bă, tată. A murit Nae”, a declarat Nicolae Negrilă, potrivit prosport.ro.

Veste tristă în această dimineață: ne-a părăsit Nicolae Ungureanu, fotbalistul de legendă al Craiovei Maxima. (...) Un nume care va rămâne pentru totdeauna în istoria alb-albastră. Dumnezeu să-l odihnească în pace! Comunicatul emis de Universitatea Craiova

Sorin Cârțu, oficialul oltenilor și fost jucător al „Craiovei Maxima”, a fost și el șocat de tragica întâmplare.

„Am venit la 4 dimineața și tocmai am aflat și eu. Prin somn am auzit telefonul, m-a sunat fiica lui. Nici nu știu ce să spun… Sunt consternat, nu am cuvinte pur și simplu.

Necazuri unul după altul. Ăsta este cel mai mare necaz! Sunt luat în șocuri de necazuri! Lasă-mă, te rog, să îmi revin”, a spus Sorin Cârțu, conform fanatik.ro.

Nae Ungureanu a ajuns la Universitatea Craiova în 1977 și a jucat pentru olteni timp de un deceniu. A disputat toate partidele din sezoanele 1979/80 și 1980/81, când a reușit să câștige și două titluri cu U Craiova. a mai câștigat și trei Cupe ale României alături de olteni.

De asemenea, Ungureanu a jucat și pentru Steaua, în perioada 1987-1992. A câștigat două titluri și o Cupă a României în Ghencea. Totodată, a jucat o finală (1989) și o semifinală (1988) a Cupei Campionilor Europeni.

S-a stins Nicolae Ungureanu! Fostul jucător al Stelei din perioada 1987-1992, Nicolae Ungureanu a decedat azi, la vârsta de 69 de ani. În total, pentru formația noastră a strâns 136 de meciuri și a marcat zece goluri. Totodată, pentru echipa națională, Nicolae Ungureanu a avut 57 de apariții și a punctat o singură dată. Rămas bun, Nicolae Ungureanu! Comunicatul emis de Steaua București

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