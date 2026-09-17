Alaa Bellaarouch (24 de ani), portarul lui Dinamo, a fost convocat în premieră la naționala Marocului, pentru primele meciuri din calificările pentru Cupa Africii pe Națiuni.

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Portarul a fost împrumutat de Dinamo de la Braga până la finalul acestui sezon și a impresionat în prima parte a sezonului. Conducerea „câinilor” a anunțat deja că vrea să plătească 500.000 de euro pentru a-l transfera definitiv.

Alaa Bellaarouch, convocat la naționala Marocului

Mohamed Ouahbi, selecționerul Marocului, a anunțat, miercuri, lotul echipei naționale pentru primele meciuri din preliminariile Cupei Africii pe Națiuni.

Printre jucătorii convocați se numără și Alaa Bellaarouch, portarul lui Dinamo, care a fost chemat în premieră la naționala de seniori.

Principalul rival al lui Bellaarouch pentru postul de titular este Yassine Bounou, portarul lui Al-Hilal, liderul primei ligi din Arabia Saudită.

8 selecții a adunat Alaa Bellaarouch la naționala U23 a Marocului. A bifat și 7 convocări la reprezentativa U20

De când a fost transferat la Dinamo, Bellaarouch a devenit titular incontestabil în poarta „câinilor”. Acesta a jucat 9 meciuri în acest sezon și nu a primit gol în două dintre acestea.

Ce meciuri va juca Maroc în perioada următoare:

cu Gabon, pe 25 septembrie, în preliminariile pentru Cupa Africii pe Națiuni

cu Lesotho, pe 29 septembrie, în preliminariile pentru Cupa Africii pe Națiuni

cu Ghana, pe 4 octombrie, amical

Printre vedetele convocate la naționala Marocului se numără Achraf Hakimi (PSG), Brahim Diaz (Real Madrid), Ismael Saibari (Bayern) sau Ayyoub Bouaddi (Manchester City).

Soufiane El Faouzi, Ali Maamar, Yassir Zabiri și Tawfik Bentayeb au fost și ei convocați în premieră la naționala africană.

Vor fi primele meciuri disputate de Maroc după Cupa Mondială din această vară, unde reprezentativa africană a ajuns până în sferturile de finală (0-2 cu Franța).

Lotul Marocului pentru următoarele trei meciuri

PORTARI

Yassine Bounou (Al-Hilal)

Munir El Kajoui (RS Berkane)

Ahmed Reda Tagnaouti (AS FAR Rabat)

Alaa Bellaarouch (Dinamo)

FUNDAȘI

Noussair Mazraoui (Manchester United)

Anass Salah-Eddine (Panathinaikos)

Marwane Saadane (Al-Fateh)

Nayef Aguerd (Marseille)

Redouane Halhal (Venezia)

Issa Diop (Ipswich)

Abdelhamid Ait Boudlal (Rennes)

Achraf Hakimi (PSG)

Zakaria El Ouahdi (Hamburg)

Ali Maamar (Anderlecht)

MIJLOCAȘI

Ayyoub Bouaddi (Manchester City)

Samir El Mourabet (Strasbourg)

Neil El Aynaoui (Leipzig)

Oussama Targhalline (Feyenoord)

Bilal El Khannouss (Stuttgart)

Soufiane El-Faouzi (Schalke)

Azzedine Ounahi (Panathinaikos)

Ismael Saibari (Bayern)

ATACANȚI

Abdessamad Ezzalzouli (Real Betis)

Abdellah Ouazane (Ajax)

Brahim Diaz (Real Madrid)

Yassine Gessime (Strasbourg)

Yassir Zabiri (Racing Santander)

Soufiane Rahimi (Al-Ain)

Tawfik Bentayeb (Anderlecht)

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🔛 Our National Team squad for the AFCON qualifiers against Gabon 🇬🇦 and Lesotho 🇱🇸, and the friendly against Ghana 🇬🇭 in Tangier#DimaMaghrib 🇲🇦 pic.twitter.com/sAxl804Ky3 — Équipe du Maroc (@EnMaroc) September 17, 2026

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