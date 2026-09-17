„Ai grijă ce spui!” VIDEO. Antrenorul lui Ronaldo,  ceartă cu un reporter după umilința din Liga Campionilor Asiei +9 foto
Foto: Imago
Campionate

„Ai grijă ce spui!” VIDEO. Antrenorul lui Ronaldo, ceartă cu un reporter după umilința din Liga Campionilor Asiei

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 17.09.2026, ora 14:03
  • Ange Postecoglou (61 de ani), antrenorul lui Al-Nassr, a avut un schimb de replici aprins cu un reporter, după înfrângerea drastică suferită cu Al-Ain, scor 0-4, în prima rundă a Ligii Campionilor Asiei.
  • Tehnicianul a sărit în apărarea lui Cristiano Ronaldo (41 de ani), după ce reporterul a pus la îndoială nivelul de pregătire al portughezului.
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Al-Nassr nu a avut nicio șansă, marți, în fața câștigătoarei Ligii Campionilor Asiei din 2024. Cristiano Ronaldo a avut și o ieșire nervoasă la adresa arbitrului, în a doua repriză.

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VIDEO. Ange Postecoglou, contre cu un reporter după meciul cu Al-Ain: „Ar trebui să ai grijă când spui astfel de lucruri”

La finalul partidei din prima etapă a grupelor Ligii Campionilor Asiei, un reporter prezent la conferința de presă a pus sub semnul întrebării nivelul de pregătire al lui Cristiano Ronaldo.

Ange Postecoglou a răbufnit și i-a răspuns jurnalistului:

Spui că nu ne-am pregătit bine, dar ai fost acolo. Așa că nu spui adevărul. Fii sincer. Este responsabilitatea mea. Poate că nu mi-am făcut bine treaba. Este în regulă. Dar, te rog, nu vorbi despre pregătire”, a spus antrenorul lui Al-Nassr, conform espn.com.

Postecoglou a continuat și i-a luat apărarea lui Ronaldo, după ce jurnalistul a spus că portughezul nu și-a ajutat deloc echipa în duelul cu Al-Ain.

„Cristiano a marcat deja trei goluri. A avut o perioadă de pregătire limitată. Nu este vorba despre jucători. Jucătorii dau totul. Sunt fotbaliști de top și au un caracter extraordinar.

Responsabilitatea este a mea, bine? Dar nu ar trebui să spui așa ceva despre un jucător care continuă să fie un exemplu pentru toată lumea. Și ar trebui să ai grijă când spui astfel de lucruri despre oameni care și-au construit o carieră făcând toate sacrificiile necesare pentru a putea continua să joace.

Așa cum am spus, mă poți critica pe mine, nicio problemă. Este în regulă. Nu a marcat în trei meciuri? Nu a avut ocazii astăzi (n.r. - marți)?”, a mai spus Ange Postecoglou.

La final, când reporterul a spus din nou că Ronaldo nu a avut mari realizări în timpul meciului, Postecoglou a răspuns: „Tu te-ai uitat la un alt meci decât mine”.

FOTO. Momentul când Ronaldo s-a enervat în meciul cu Al-Ain

Cristiano Ronaldo a fost foarte nervos în timpul meciului cu Al-Ain. Foto: captură X/@PolymarketSport
Cristiano Ronaldo a fost foarte nervos în timpul meciului cu Al-Ain. Foto: captură X/@PolymarketSport

Galerie foto (9 imagini)

Cristiano Ronaldo a fost foarte nervos în timpul meciului cu Al-Ain. Foto: captură X/@PolymarketSport Cristiano Ronaldo a fost foarte nervos în timpul meciului cu Al-Ain. Foto: captură X/@PolymarketSport Cristiano Ronaldo a fost foarte nervos în timpul meciului cu Al-Ain. Foto: captură X/@PolymarketSport Cristiano Ronaldo a fost foarte nervos în timpul meciului cu Al-Ain. Foto: captură X/@PolymarketSport Cristiano Ronaldo a fost foarte nervos în timpul meciului cu Al-Ain. Foto: captură X/@PolymarketSport
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În acest sezon, Cristiano Ronaldo a marcat 3 goluri în 7 meciuri jucate pentru Al-Nassr. Portughezul mai are nevoie de doar 21 de reușite pentru a atinge borna istorică de 1.000 de goluri.

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