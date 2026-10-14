Explicația faptului că o campioană mondială din Rusia nu are viză de intrare în Olanda. Iar marea întrebare este de ce alți sportivi ruși o au. Nu plecați pe fenta cu discriminarea, că vi se încălzește frigiderul!

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Poate că mai nou nu frigul vine de la Moscova, ci căldura. Căldura din frigiderele unde se împute mâncarea. Uite așa devii paranoic.

Mai o dronă, mai o tentativă de atentat la Leipzig, mai niște hackeri care paralizează sistemul informatic de la Albert Heijn (lanț de hipermarketuri din Olanda din același holding cu Mega Image), asta după ce în Franța, la Super U, E-Leclerc și Intermarche au fiert frigiderele.

Iar olandezii ca să se răzbune, ca proștii, ce fac? O pedepsesc pe campioana mondială absolută la gimnastică artistică Angelina Melnikova și îi refuză viza de intrare în țara lui Van Gogh și a lui Van Basten.

Indignarea

Rusoaica a reacționat dur și a pedalat pe pedala emoțională a pianului cu muzică de Ceaikovski. „Ni se pun piedici”, a scris ea pe rețelele de socializare.

Și a continuat. „E clar că au făcut tot ce era posibil să nu fim acolo. (...) Când se ajunge într-o asemenea situație, începe să intervină și sentimentul propriei demnități.

Când cineva își bate joc de tine în felul acesta, ajungi să nu-ți mai dorești nici tu să mergi. Dacă se întâmplă asta ce rost mai are? Acest lucru demoralizează foarte mult echipa și mi se pare un comportament inuman. Mai ales că noi ne-am calificat oficial prin intermediul Campionatelor Europene. Nu e ca și cum am cere doar să concurăm.”

Rușii nu se mulțumesc niciodată cu puțin

Pare strigătul disperat al unui sportiv nevinovat, nu? Deci, ce au domnule olandezii ăștia răi cu ea și cu celelalte colege care nu au primit viză? De ce le persecută? Hai să vedem, poate înțelegem.

Angelina Melnikova este rusoaică și reprezintă Rusia. Mai nou, grație în special abdicărilor Comitetului Internațional Olimpic condus de Kirsty Coventry, s-au creat breșe (spre surprinderea multora, atât de hulitul fotbal nu a ridicat embargoul, deși Infantino, amicul lui Vladimir și al lui Donald, tot încearcă) și mai mulți sportivi din țara care a invadat și a provocat războiul din Ucraina participă din nou la competiții sportive de mare anvergură. Uneori sub steag propriu, alteori sub steag neutru, lucru care îi nemulțumește profund pe vasalii lui Putin.

Angelina Melnikova FOTO Imago

Dovadă de ultimă oră, scandalul făcut de ruși privind prezența la FOTE (Festivalul Tineretului Olimpic European) sub steag olimpic și nu propriu. Rușii nu se mulțumesc niciodată cu puțin, cu firimituri. Ei vor mereu mai mult. Și vor și ce nu-i al lor.

Se vor întreba unii de ce în general participarea sportivilor ruși la competiții oficiale internaționale ar fi un lucru rău. De ce discriminarea asta? În fond, zic respectivii, acești sportivi sunt decât niște tineri care obțin performanțe în luptă dreaptă cu alți sportivi.

Ar fi și aici de discutat apropo de cât era de dreaptă lupta în condițiile în care însuși Comitetul Olimpic Internațional pe vremea predecesorului doamnei Coventry, neamțul Thomas Bach (nici el un monument de verticalitate) suspenda Rusia pentru dopaj instituționalizat. O Rusie care încă nu invadase Ucraina.

Presupunând totuși că sportivii ruși sunt curați și gura și venele lor nu au absorbit miligram de substanță dopantă, rămâne propaganda implicită și de multe ori explicită pe care aceștia o fac pentru regimul de la Moscova. Regim care nu pierde prilejul să îi folosească drept agenți de influență. Și nu doar.

Nu ajunge?!

Și ajungem la domnișoara Angelina Melnikova, campioană mondială absolută en titre la la gimnastică, titlu obținut chiar în vreme de război, la Jakarta. Presa batavă citată de mai multe site-uri de la noi, printre care Eurosport, dezvăluie motivele din spatele refuzului.

Tovarășa Melnikova este membră a clubului armatei ruse CSKA Moscova, unde are statutul de ofițer, bum!!, a candidat în trecutul apropiat pentru o funcție politică pe listele partidului (aproape unic) Rusia Unită, bum, bum! și și-a afirmat explicit poziția pro război (așa-zisa „operațiune militară specială”), iar de Ziua Victoriei împotriva Germaniei naziste a afișat simbolul Z în postări pe rețelele de socializare. Bum bum, bum!

Frumos? Nu, suntem iar slabi!

Ce credeți că ar mai fi trebuit să facă Angelina Melnikova pentru a nu primi viza de intrare în Olanda? Probabil să ia arma în mână și să lupte activ pe front. Sau să apese pe butonul care lansează rachete balistice asupra Kievului.

Totuși, Eurosport.ro scrie că 47 dintre cei 61 de membri ai delegației ruse au primit viză pentru mondialele de la Rotterdam. Foarte frumos vor spune destui, uite că sportul învinge politica! Dar nu cumva este fix invers, adică politica bate sportul și Europa civilizată își dovedește încă o dată slăbiciunile?

Doar gândiți-vă, asta înainte să vă amintiți că „francezii ne-au furat apa și aurul de pe fundul lacului Vidraru”.