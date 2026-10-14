„Ni se pun piedici”  Reacția dură a campioanei mondiale la gimnastică după ce i s-a interzis să participe la Mondiale
Angelina Melnikova. Foto: Imago
Gimnastica

„Ni se pun piedici” Reacția dură a campioanei mondiale la gimnastică după ce i s-a interzis să participe la Mondiale

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 14.10.2026, ora 13:58
alt-text Actualizat: 14.10.2026, ora 14:04
  • Angelina Melnikova (26 de ani), campioană mondială la individual compus, a avut o reacție dură după ce nu a primit viză de intrare în Olanda pentru a putea participa la Campionatele Mondiale de gimnastică de la Rotterdam.
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Competiția va avea loc în perioada 17-25 octombrie, iar Melnikova nu-și va putea apăra titlul cucerit anul trecut la Jakarta.

În aceeași situație se află și alte sportive din Rusia, precum Victoria Listunova și Anna Kalmykova. Acestea au primit vestea cu doar 4 zile înainte de startul Mondialelor.

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Angelina Melnikova: „Au făcut tot ce era posibil să nu fim acolo”

Angelina Melnikova era considerată una dintre principalele favorite pentru câștigarea medaliei de aur la aceste Campionate Mondiale.

Sportiva din Rusia obținuse la Campionatele Europene din acest an 5 medalii, dintre care 3 de aur. Melnikova a cucerit trei medalii de aur la Jakarta, cu echipa, la individual compus și la sărituri.

După ce nu a primit viză pentru a intra în Olanda, Angelina Melnikova a reacționat dur pe rețelele de socializare.

E clar că au făcut tot ce era posibil să nu fim acolo. Sincer, nici nu știu ce simt, îmi vine să plâng. În primul rând, parcă am simțit că așa se va întâmpla, pentru că aveam un sentiment, ceva îmi spunea că lucrurile vor sta astfel.

În al doilea rând, când se ajunge într-o asemenea situație, începe să intervină și sentimentul propriei demnități. Când cineva își bate joc de tine în felul acesta, ajungi să nu-ți mai dorești nici tu să mergi.

Dacă se întâmplă asta ce rost mai are? Toată lumea e deja acolo, toată lumea se antrenează deja acolo, iar pe noi ne-au ținut pe loc. Toți ceilalți au ajuns deja acolo și se antrenează, în timp ce pe noi ne țin pe loc.

Acest lucru demoralizează foarte mult echipa și mi se pare un comportament inuman. Mai ales că noi ne-am calificat oficial prin intermediul Campionatelor Europene. Nu e ca și cum am cere doar să concurăm.

Avem un loc asigurat, pe care l-am câștigat prin propriile merite. Nu e ca și cum ai fi un oaspete neinvitat la aceste Campionate Mondiale. Merităm să fim acolo, sincer, dar ni se pun tot felul de piedici.

Vreau ca totul să fie corect. Să existe respect pentru una dintre cele mai puternice echipe din lume la gimnastica artistică. În schimb, ei fac toate aceste lucruri de neînțeles”, a declarat Melnikova, citată de championat.com.

Prin interzicerea celor 3 sportive la Campionatele Mondiale de gimnastică de la Rotterdam, șansele echipei Rusiei de a se califice la Jocurile Olimpice din 2028 au scăzut drastic.

Federația Rusă de Gimnastică și Comitetul Olimpic Rus au anunțat că vor face plângere la CIO. Mondialele din acest an reprezintă un criteriu de calificare pentru Los Angeles 2028.

Doar Alena Glotova, Lyudmila Roshchina, Milana Kayumova și Elizaveta Us au primit vize de intrare în Olanda, dar ultimele două ar fi fost rezerve în condiții normale.

În ceea ce privește echipa masculină, 5 din cei 6 gimnaști înscriși au primit vize pentru Olanda.

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