Val de indignare la Moscova! Ministrul rus al Sportului, după deciziile luate în privința evenimentului olimpic de la Brașov: „Discriminare!”
Mikhail Degtyarev, ministrul Sportului și președintele Comitetului Olimpic Rus (IMAGO / fotomontaj GOLAZO.ro)
Jocurile Olimpice

Val de indignare la Moscova! Ministrul rus al Sportului, după deciziile luate în privința evenimentului olimpic de la Brașov: „Discriminare!”

alt-text Silviu Dumitru
alt-text Publicat: 11.10.2026, ora 18:10
alt-text Actualizat: 11.10.2026, ora 18:15
  • Decizia forurilor olimpice europene de a permite participarea tinerilor sportivi ruși la Festivalul Olimpic al Tineretului European (FOTE) de iarnă de la Brașov doar în condiții de neutralitate a declanșat un val de indignare la Moscova.
  • Organizatorii români continuă pregătirile pentru evenimentul care va reuni tinerii sportivi ai continentului între 14 și 21 februarie 2027.
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Deși revenirea sportivilor ruși într-o astfel de competiție are loc pentru prima dată după mulți ani, formatul aprobat a fost catalogat de partea rusă drept un act de discriminare și o încălcare directă a principiilor olimpice.

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Condițiile stabilite de Comitetele Olimpice Europene

Hotărârea privind participarea sportivilor din Rusia și Belarus la competiția din România a fost adoptată la 8 octombrie 2026 de Comitetul Executiv al Asociației Comitetelor Olimpice Europene (EOC), întrunit la Split, în Croația, potrivit cosr.ro.

EOC a afirmat că decizia reflectă angajamentul de a permite prezența tinerilor la ediția de iarnă a FOTE Brașov 2027 indiferent de naționalitate, în concordanță cu autonomia sportului promovată de Comitetul Internațional Olimpic (CIO).

Totuși, având în vedere sensibilitățile existente din cauza războiului din Ucraina, EOC a stabilit restricții stricte:

  • Denumire oficială: Sportivii vor concura sub denumirile de Comitetul Olimpic din Rusia (ROC), respectiv Comitetul Olimpic din Belarus (BOC)
  • Simboluri pe echipament: Pe uniformele de concurs va fi permisă doar afișarea siglei Comitetului Național Olimpic respectiv
  • Drapel și imn: Delegațiile vor evolua sub drapelul EOC, iar la ceremoniile de premiere va fi intonat imnul adoptat de CIO pentru sportivii neutri la Jocurile Olimpice de la Paris 2024.

Ministrul rus al Sportului acuză: „Discriminare și abordare selectivă”

Răspunsul oficial al Moscovei nu s-a lăsat așteptat. Mikhail Degtyarev, ministrul Sportului și președintele Comitetului Olimpic Rus, a reacționat dur pe canalul său de Telegram, calificând restricțiile drept inacceptabile.

„Deși această permisiune a fost obținută pentru prima dată după mulți ani, considerăm formatul său drept o încălcare gravă a recomandărilor Comitetului Internațional Olimpic și o discriminare”, a transmis Degtyarev, potrivit rbc.ru.

Oficialul rus a amintit că, în decembrie 2025, CIO a emis o recomandare de a permite sportivilor ruși să concureze la turneele internaționale fără restricții, inclusiv sub însemnele naționale. În viziunea sa, forul european ignoră deliberat aceste recomandări.

În plus, Degtyarev a anunțat măsuri concrete, precizând că juriștii ruși pregătesc deja acțiuni în instanță pentru a contesta aceste restricții.

Europa demonstrează din nou o abordare selectivă față de propriile principii de egalitate. Sportivilor ruși li s-a impus să concureze sub steagul EOC, putând folosi pe echipament doar emblema Comitetului Olimpic Rus. Aceasta este o discriminare și o îndepărtare de valorile olimpice, practic un demers împotriva deciziei CIO. Mikhail Degtyarev, ministrul rus al Sportului și președintele Comitetului Olimpic Rus

Mihai Covaliu, înainte de FOTE 2027 Brașov: „O oportunitate de a crea punți între oameni”

Mihai Covaliu, președintele Comitetului Olimpic și Sportiv Român (COSR) și membru în Comitetul Executiv al EOC, a subliniat că rolul principal al întrecerii rămâne educarea noilor generații în spiritul respectului reciproc.

„Datoria noastră este să educăm tinerii în spiritul valorilor olimpice. Festivalul Olimpic al Tineretului European nu este doar o competiție sportivă, ci și o oportunitate de a forma caractere, de a construi punți între oameni și de a transmite valorile care stau la baza Mișcării Olimpice.

Cadrul de participare este stabilit de Comitetele Olimpice Europene, noi ne concentrăm, împreună cu partenerii noștri, pe pregătirea unei competiții organizate la cele mai înalte standarde”, a declarat Covaliu.

Ne dorim ca toți tinerii sportivi care vor participa la Brașov să găsească un mediu sigur, corect și primitor, în care performanța sportivă, respectul și fair-play-ul să fie în prim-plan. Aceasta este responsabilitatea noastră și acesta este spiritul Festivalului Olimpic al Tineretului European. Mihai Covaliu, președinte COSR

Progresele pregătirilor pentru FOTE Brașov 2027 au fost prezentate la reuniunea de la Split de către Dan Ghiță, coordonator al Comitetului de Organizare și viceprimar al Brașovului, alături de Liney Halldórsdóttir, președinta Comisiei EYOF a EOC.

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