„Evident că știu cine e Dennis Man”  Antrenorul lui PSV s-a sucit după doar câteva zile: „Atunci voi putea vorbi despre el”

Peter Bosz (61 de ani), antrenorul lui PSV, și-a schimbat discursul cu privire la Dennis Man (26 de ani), fotbalist aflat în negocieri avansate cu clubul olandez.

Întrebat la începutul săptămânii despre interesul clubului pentru fotbalistul român, tehnicianul olandez a surprins: „N-am auzit niciodată de el”.

Peter Bosz: „Evident că știu cine e Dennis Man”

Bosz știa foarte bine cine este Man. Directorul sportiv Earnest Stewart i-a oferit în permanență detalii despre negocieri, în timp ce antrenorul încerca doar să le țină secrete.

„Evident că știu cine este Dennis Man, dar numai când îi voi strânge mâna voi putea să vă spun că îl cunosc.

Sunt evident conștient de asta (n.r. interesul clubului pentru Man). Știu exact ce se întâmplă la PSV.

Într-adevăr, suntem încă în căutarea unui înlocuitor pentru Johan Bakayoko, un atacant de bandă dreaptă. Dar trebuie să fie jucător de calitate”, a afirmat Bosz, potrivit espn.nl.

PSV ar urma să plătească 9 milioane de euro pentru a-l transfera pe Dennis Man de la Parma.

Cei mai importanți oficiali la PSV: antrenorul Peter Bosz (stânga), directorul sportiv Earnie Stewart (dreapta) și CEO-ul Marcel Brands Foto: Imago

Cine este Peter Bosz, antrenorul lui PSV

Fost mijlocaș defensiv, cu 203 apariții la Feyenoord și 8 selecții în naționala Olandei, Bosz a devenit antrenor în 2000.

De-a lungul carierei, le-a pregătit pe AGOVV, De Graafschap, Heracles Almelo, Vitesse, Maccabi Tel Aviv Ajax Amsterdam, Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen, Olympique Lyon și PSV.

În perioada iulie 2006 - ianuarie 2009, a făcut parte și din conducerea clubului Feyenoord, unde a ocupat poziția de director al fotbalului.

Contractul său cu PSV expiră în vara anului 2026, însă nu exclude să-și prelungească înțelegerea.

„Știu de ceva timp că PSV vrea asta. Vorbesc cu Earnest Stewart în fiecare zi și cu Marcel Brands aproape în fiecare zi. Suntem în discuții, iar eu sunt cu siguranță deschis la asta. Mă simt foarte bine aici, din foarte multe motive. Mă simt complet în largul meu”.

