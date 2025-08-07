U Craiova - Spartak Trnava 3-0  Victorie entuziasmantă în Conference League! Ce îi așteaptă pe elevii lui Rădoi +10 foto
U Craiova - Spartak Trnava. FOTO facebook.com/UCVOficial
Conference League

U Craiova - Spartak Trnava 3-0 Victorie entuziasmantă în Conference League! Ce îi așteaptă pe elevii lui Rădoi

alt-text Silviu Dumitru , George Neagu
alt-text Publicat: 07.08.2025, ora 23:46
alt-text Actualizat: 08.08.2025, ora 00:03
  • Universitatea Craiova a învins-o categoric pe Spartak Trnava, 3-0, în primul meci al „dublei” din turul 3 preliminar din Conference League.
  • Meciul retur va avea loc săptămâna viitoare, pe 14 august, în Slovacia.

Partida de pe „Ion Oblemenco” a început cu ocazii la poarta lui Isenko. În minutul 3, Spartak Trnava a reușit să înscrie, însă golul a fost anulat pe motiv de offside.

Universitatea Craiova s-a mobilizat rapid și a preluat controlul partidei. În minutul 14, Băluță trimite primul șut pe poarta adversă, dar mingea este respinsă în corner de portarul lui Spartak.

Partida a început să fie echilibrată, cu faze periculoase la ambele porți. Minutul 35 vine cu o fază periculoasă la poarta Craiovei, atunci când Asango driblează doi fundași ai echipei lui Mirel Rădoi și șutează violent, însă mingea trece peste poartă.

Prima repriză s-a încheiat cu ocazii mari la poarta oaspeților. Ștefan Baiaram trimite mingea în transversală după ce a primit mingea în fața porții.

U Craiova - Spartak Trnava FOTO FB U Craiova (3).jpg
U Craiova - Spartak Trnava FOTO FB U Craiova (3).jpg

Galerie foto (10 imagini)

U Craiova - Spartak Trnava FOTO FB U Craiova (1).jpg U Craiova - Spartak Trnava FOTO FB U Craiova (2).jpg U Craiova - Spartak Trnava FOTO FB U Craiova (3).jpg U Craiova - Spartak Trnava FOTO FB U Craiova (4).jpg U Craiova - Spartak Trnava FOTO FB U Craiova (5).jpg
+10 Foto
labels.photo-gallery

Începutul părții secunde i-a aparținut Craiova. În minutul 50, Ștefan Baiaram deschide scorul după un șut perfect trimis în vinclul porții slovacilor.

Câteva momente mai târziu, în minutul 54, Craiova mărește diferența și face 2-0 prin Assad. Atacantul palestinian a trimis mingea la colțul lung, iar Frelih nu a mai putut s-o prindă.

În minutul 81, Mora a înscris cu poarta goală și a făcut 3-0 pentru Craiova. Baiaram a șutat la colțul lung, iar portarul advers a respins greșit, iar fundașul oltenilor a profitat și a majorat diferența.

Universitatea Craiova poate întâlni pe câștigătoarea „dublei” dintre Viking și Bașakșehir

În cazul în care Universitatea Craiova ar elimina-o pe Spartak Trnava (Slovacia), trupa pregătită de Mirel Rădoi va întâlni câștigătoarea dintre Viking (Norvegia) și Bașakșehir (Turcia), 3-1 azi pentru turci.

Oltenii ar juca primul meci din play-off-ul Conference League, în deplasare, pe data de 21 august. Returul ar avea loc pe stadionul „Ion Oblemenco”, o săptămână mai târziu.

Universitatea Craiova - Spartak Trnava 3-0

  • Au marcat: Baiaram (min. 50), Al Hamlawi (min. 54), Mora (min. 81)
  • Spectatori: 22.644

Final de meci!

Min. 90+4 - Crețu a fost aproape de 4-0 după un șut apărat de Frelih.

Partida a fost prelungită cu 6 minute.

Min. 87 - Cartonaș roșu pentru Paur. Noul intrat pe teren vede direct cartonașul roșu după ce l-a faultat pe Băluță.

Min. 81 - GOOL Craiova! Mora marchează și face 3-0 pentru olteni. Baiaram a șutat la colțul lung, iar mingea a fost barată greșit de portarul slovacilor și Mora a profitat și a înscris cu poarta goală.

Min. 79 - Schimbări și la gazde. Ies

Min. 77 - Încă 2 schimbări la Spartak. Duris și Kratochvil sunt schimbați de Paur și Miostsrapeshvili.

Min. 71 - Schimbare și la Craiova. Ies Assad și Cicâldău și intră Nsimba și Houri.

Min. 67 - Schimbare la Spartak Trnava. Ies Daniel și Azango și intră Skrbo și Kudlicka.

Min. 65 - Baiaram bifează încă o ocazie mare pentru Craiova. Acesta lovește cu capul mingea centrată de Bancu, însă mingea se duce peste poartă.

Min. 54 - Al Hamlawi înscrie! Craiova se distanțează la 2 goluri în fața lui Spartak Trnava. Atacantul oltenilor înscrie după ce șutează la colțul lung.

Min. 50 - GOL Craiova! Ștefan Baiaram înscrie după un șut perfect trimis în vinclul porții lui Frelih.

Min. 45+5 - Prima repriză a luat sfârșit. Egalitate pe „Ion Oblemenco”.

Prima repriză e prelungită cu 5 minute

Min. 45 - Craiova obține un nou corner. La finalul fazei, Baiaram primește mingea în fața porții și trimite mingea în bara transversală.

Min. 40 - Isenko se resimte după ce se lovește de un jucător al oaspeților. Portarul Craiovei primește îngrijiri medicale.

Min. 35 - Asango trece spectaculos de doi fundași ai Craiovei și trimite un șut violent spre poarta lui Isenko. Mingea trece peste transversală.

Min. 33 - Un nou corner obținut de Spartak Trnava. Lovitura de la colț este executată de Twardzik.

Min. 23 - Spartak Trnava are o ocazie periculoasă la poarta Craiovei. Daniel trimite mingea în plasa laterală cu poarta goală, după ce Isenko nu a putut să prindă balonul centrat de oaspeți.

Min. 19 - Teles scapă de doi fundași adverși și șutează spre poarta lui oaspeților. Mingea trece mult pe lângă poartă.

Min. 14 - Băluță trimite un șut periculos spre poarta slovacilor, iar mingea este respinsă în corner de portarul advers. Lovitură de la colț pentru Craiova!

Min. 9 - Formația lui Mirel Rădoi răspunde la faza următoare și atacă poarta lui Frelih. Oltenii trimit mai multe centrări periculoase care nu valorificate.

Min. 7 - Slovacii sunt în atac, însă apărarea Craiovei se repliază rapid și recuperează balonul.

Min. 3 - Spartak Trnava reușește să înscrie, dar Craiova este salvată de asistentul care semnalează offside.

Min. 1 - A început partida!

Universitatea Craiova - Spartak Trnava, echipele de start

  • Universitatea Craiova: Isenko – Badelj, Screciu, Romanchuk – Mora, Teles, Băluță, Cicâldău, Bancu – Baiaram, Al Hamlawi
  • Rezerve: Lung - Stefan, Crețu, Mekvabishvili, Houri, Rădulescu, Mogoș, Stevanovici, Barbu, Băsceanu, Matei, Nsimba
  • Antrenor: Mirel Rădoi
  • Spartak Trnava: Frelih – Nwadike, Kostrna, Twardzik – Holik, Prochazka, Kratochvil, Mikovic – Azango, Duris, Daniel
  • Rezerve: Vasil, Vantruba - Jureskin, Skrbo, Ujlaky, Paur, Kudlicka, Karhan, Tomic, Moistsrapishvili, Sabo, Badolo
  • Antrenor: Michal Scasny
  • Stadion: „Ion Oblemenco” (Craiova)
  • Arbitru: Joonas Jaanovits. Asistenți: Aron Härsing, Jaan Roos. Arbitru VAR: István Vad. Asistent VAR: Marko Liiva

Mirel Rădoi, despre Spartak Trnava: „O echipă mult mai bună decât Sarajevo”

Mirel Rădoi spune că pe Universitatea Craiova o așteaptă un adversar mai dificil față de turul 2 din Conference League.

„Va fi un joc mult mai greu decât a fost meciul tur la Sarajevo, unde am pierdut clar. Ca să putem avea o victorie mâine seară, cred că trebuie să jucăm aproape perfect.

În mare parte am jucat perfect și contra celor de la Sarajevo, ei au avut doar două situații. Cred că, pentru mâine seară, această echipă va trebui să nu aibă nicio ocazie de gol.

Are o apărare foarte bună, un atac bun, au ratat câteva ocazii în ultima partidă cu Trencin care a fost dominată foarte clar de Spartak, dar cumva au avut și ei anumite momente de care sper să profităm mâine seară”, a spus Rădoi.

Per total, Spartak Trnava e o echipă mult mai bună decât Sarajevo. Mirel Rădoi, antrenor Universitatea Craiova

Antrenor Spartak Trnava, despre Universitatea Craiova: „Greu de citit”

Michal Scasny, tehnicianul formației din Slovacia, spune despre echipa lui Rădoi că este imprevizibilă.

„Sunt greu de citit. Trec de la o formație 3-5-2 la 3-4-3 sau 4-3-3, au o variabilitate mare în atac.

Este mai dificil să te pregătești pentru ei în defensivă, au jucători de calitate individuală mare, dar vom face tot posibilul să obținem un rezultat bun acolo și ulterior să avansăm”, a declarat Michal Scasny, potrivit site-ului oficial al clubului.

Vrem să obținem un rezultat bun, astfel încât cât mai mulți oameni să vină la meciul de acasă. Cred că putem face lucruri mărețe pe terenul nostru. Martin Mikovic, fundaș stânga Spartak Trnava

Universitatea Craiova Mirel Radoi Spartak Trnava conference league turul 3 preliminar
