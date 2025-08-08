Tragedie în handbal Un fost jucător de la CSM Focșani a murit la 22 de ani, după ce s-a urcat pe capota unei mașini

Fostul handbalist Alexandru Muraru (22 de ani) a murit, în noaptea dintre 7 și 8 august, în urma unui accident rutier.

Sportivul era student la Drept și lucra în cadrul Poliției Transporturilor Feroviare.

CSM Focșani a fost exclusă din prima ligă de handbal masculin, din cauza problemelor financiare acute.

În decembrie 2024, portarul echipei vrâncene, Ștefan Marocico, dezvăluise că sportivii de la CSM Focșani aveau nouă salarii restante.

Fostul handbalist Alexandru Muraru a murit

Alexandru Muraru, fostul handbalist al celor de la CSM Focșani, a murit, în cursul nopții dintre 7 și 8 august, în urma unui accident rutier.

Vestea decesului a fost confirmată, vineri dimineață, de foștii colegi ai lui Muraru, dar și de unul dintre consilierii locali din Focșani.

„Un suflet prea tânăr a plecat… sper să alegi tot mingea de handbal acolo sus. Dumnezeu să-ți călăuzească sufletul, Alex!”, a scris consilierul local Georgian Mocanu, pe rețelele de socializare.

Ai plecat prea devreme, lăsând în urmă numai tristețe și durere. Păcat, ai fost un coleg ambițios, cuminte, respectuos și luptător! Este foarte trist că oamenii atât de importanți și dragi ne părăsesc. Drum lin!! Sincere condoleanțe familiei! Marius Ragea, fost căpitan al clubului CSM Focșani

Alexandru Muraru a murit după ce s-a urcat pe capota unei mașini

În noaptea dintre 2 și 3 august, sportivul, alături de un prieten, s-au urcat pe capota unei mașini care era condusă de un alt amic de-ai lor.

La un moment dat, șoferul ar fi frânat brusc, iar cei doi au căzut de pe capota mașinii. Fostul handbalist ar fi intrat în comă, în urma accidentului , arată ziaruldevrancea.ro.

Un tânăr de 20 de ani a condus un autoturism, iar doi pasageri de 22 de ani, aflați în exteriorul autoturismului, au fost răniți. Testările au arătat că șoferul și unul dintre pasageri nu se aflau sub influența alcoolului. Cercetările sunt în curs. Comunicatul IPJ Vrancea

Prietenul lui Alexandru Muraru, care se afla la volan, este cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de vătămare corporală din culpă și părăsirea locului accidentului.

Alexandru Muraru era student și polițist

Alexandru Muraru s-a retras din handbal în vara acestui an, după ce echipa la care evolua, CSM Focșani, a fost exclusă din noua ediție a Ligii Zimbrilor, din cauza problemelor financiare.

Tânărul originar din Jăriștea s-a reorientat profesional. Era student la Drept și lucra, în paralel, în cadrul Poliției Transporturilor Feroviare.

VIDEO. „Mereu am fost vânat”. Denis Alibec, „Lumini și Umbre”, ep. 12. Dialog deschis despre vicii și șanse ratate

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport