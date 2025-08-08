UEFA i-a pedepsit Yamal și Lewandowski, amendați pentru încălcarea protocolului antidoping! » Ce s-a întâmplat
Yamal și Lewandowski FOTO: Imago
UEFA i-a pedepsit Yamal și Lewandowski, amendați pentru încălcarea protocolului antidoping! » Ce s-a întâmplat

alt-text Gabriel Neagu
alt-text Publicat: 08.08.2025, ora 19:17
alt-text Actualizat: 08.08.2025, ora 19:17
  • Lamine Yamal (18 ani) și Robert Lewandowski (37 de ani) au fost sancționați de UEFA după ce, în luna mai, au încălcat Regulamentul Antidoping.
  • Mai mult, Hansi Flick și clubul FC Barcelona au fost amendate la rândul lor.
  • Află mai jos din ce motiv.

Sezonul trecut, mai mulți jucători de la FC Barcelona au fost acuzați că s-ar dopa, lucru care nu s-a confirmat.

Yamal și Lewandowski, amendați de UEFA pentru nerespectarea protocolului antidoping

UEFA a decis sancționarea lui Lamine Yamal și a lui Robert Lewandowski pentru încălcarea protocolului testării antidoping.

Sezonul trecut, la sfârșitul duelului de pe „San Siro” cu Inter, din semifinalele Ligii Campionilor, cei doi fotbaliști nu au respectat indicațiile Ofițerului de Control Antidoping. Yamal și Lewandowski s-au prezentat cu întârziere la centrul de testare.

Forul continental a decis că cei doi jucători ai catalanilor trebuie să achite, fiecare, câte 5.000 de euro pentru că au încălcat articolul 21.8, din Regulamentul Antidoping al UEFA, arată marca.com.

Hansi Flick și Barcelona au fost sancționați de UEFA

Nici Hansi Flick nu a scăpat de sancțiunile UEFA. Tehnicianul Barcelonei și secundul său, Marcus Sorg, au primit, fiecare, o amendă de 20.000 de euro și vor fi suspendați un meci din competițiile continentale.

Motivul invocat de forul continental este încălcarea codului de conduită și a regulilor de bază pentru o conduită decentă.

De asemenea, nici gruparea catalană nu a rămas nesancționată. Comitetul de Control, Etică și Disciplină UEFA a amendat trupa de pe „Camp Nou” cu 7.750 de euro, din cauza comportamentului suporterilor.

Fanii catalani au aruncat obiecte în teren și au folosit materiale pirotehnice în timpul duelului cu Inter Milano.

Șapte jucători de la Barcelona, suspectați de dopaj

În sezonul precedent, o parte din jucătorii de la FC Barcelona au jucat cu bandaje la mâini. Acest lucru a stârnit suspiciuni fostului medic de la Real Madrid, Niko Mihic.

„Nu știu ce se întâmplă, dar vreau să spun că orice medic știe că, dacă vrei să obții acces venos mai rapid, este prin mâini și încheieturi.

S-ar putea să folosească bandaje pentru că plănuiesc jocuri de strategie sau joacă prea mult fotbal de masă și au făcut tendinită”, a spus Niko Mihic, potrivit marca.com.

În derby-ul dintre Barcelona și Real Madrid, din luna mai, câștigat de catalani, 4-3, Raphinha i-a răspuns medicului croat.

În minutul 33, când a marcat al treilea gol al lui FC Barcelona, fotbalistul brazilian s-a apropiat de camerele de filmat și a arătat bandajul.

Campionate
