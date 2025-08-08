Mutu îl apără pe Reghecampf  „Briliantul” spune că „nu e penibil” că antrenorul a semnat cu o echipă din Sudan: „Nu e rușinos să muncești”

Adrian Mutu (46 de ani) i-a luat apărarea lui Laurențiu Reghecampf (49 de ani), după valul de critici provocat de noua sa destinație în fotbal.

Laurențiu Reghecampf a semnat cu Al-Hilal Omdurman, cea mai titrată echipă din Sudan.

Adrian Mutu îl apără pe Laurențiu Reghecampf: „Nu e nimic penibil”

Fostul selecționer al naționalei de tineret a României a vorbit despre situația lui Laurențiu Reghecampf, tehnician care a ales să semneze cu o echipă total necunoscută publicului larg, în Sudan, țară aflată în război civil.

„Nu, nu cred că e nimic penibil, adică exagerările astea nu cred că își au rostul. Nimeni nu știe situația lui Laurențiu, din orice punct de vedere. Alegerea pe care a făcut-o o știe doar el și o poate explica doar el.

Cred că s-a dus la echipa cea mai bună de acolo. Orice campionat e greu. Am spus, el poate explica din ce motive a acceptat acest job. Dar să muncești nu e penibil și nu e rușinos nicăieri.

Nici nu știam că Laurențiu a plecat acolo. Dacă el a ales să fie acolo, el știe mai bine de ce”, a declarat Adrian Mutu, pentru fanatik.ro.

În Sudan e război civil, dar Laurențiu Reghecampf va fi ferit de pericole

Sudan se află în război civil încă din 2023, iar orașul Omdurman este afectat de desfășurarea conflictului.

Totuși, trupa lui Laurențiu Reghecampf va fi ferită de consecințele sângeroase ale războiului. Al-Hilal și rivala Al Merrikh au fost invitate să își dispute meciurile de acasă, în Mauritania, pe durata războiului civil.

Cele două echipe din Sudan participă și în campionatul Mauritaniei.

