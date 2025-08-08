„El are cel mai mare merit”  Ciprian Marica după remontada lui FCSB cu Drita, din turul 3 al Europa League +74 foto
Ciprian Marica
Europa League

„El are cel mai mare merit” Ciprian Marica după remontada lui FCSB cu Drita, din turul 3 al Europa League

  • FCSB a câștigat manșa tur cu Drita de pe Arena Națională cu scorul de 3-2.
  • Ciprian Marica a venit cu laude la adresa echipei campioane pentru că a reușit să întoarcă scorul.

FCSB a reușit o remontada și a revenit de la 0-2. Campionii României au câștigat cu scorul de 3-2 grație golurilor marcate de Bîrligea în minutele 64 și 90+4 (penalty) și Graovac în minutul 72.

Ciprian Marica, despre victoria obținută de FCSB: „Becali are cel mai mare merit”

Fostul internațional român a vorbit despre modul cum FCSB a reușit să întoarcă scorul pe Arena Națională. Marica a precizat și cine are toate meritele pentru succesul campioanei.

Eu cred că Gigi Becali are cel mai mare merit pentru remontada. A nimerit schimbările. Nu a greșit. Nu le-a făcut pripit. A analizat bine partida. Toți cei care au intrat au adus un plus pe faza ofensivă. Au intrat cu încredere. Excelent! 

Să reușești să întorci rezultatul când nimeni nu mai spera. Se datorează celor care au venit de pe bancă. Au adus un suflu, au arătat bine în prima repriză”, a precizat Ciprian Marica, conform sport.ro.

FCSB - Drita. FOTO Sabin Cirstoveanu
FCSB - Drita. FOTO Sabin Cirstoveanu

În cazul în care FCSB va câștiga „dubla” împotriva lui Drita, va întâlni în play-off-ul Europa League pe Aberdeen. Primul duel cu scoțienii s-ar disputa în Marea Britanie, pe 21 august.

Dacă deținătoarea trofeului Superligii nu va trece de campioana statului Kosovo, ea va evolua în play-off-ul Conference League, împotriva câștigătoarei „dublei” dintre Differdange (Luxemburg) și Levadia Tallin (Estonia), 2-3 azi.

