„Un premiu fictiv” VIDEO. Reacția neașteptată a lui Cristiano Ronaldo  atunci când a fost întrebat despre Balonul de Aur

Cristiano Ronaldo
Publicat: 08.08.2025, ora 20:39
  • Cristiano Ronaldo (40 de ani), legendarul fotbalist portughez, a avut o replică dură la adresa trofeului „Balonului de Aur”, cel mai important premiu individual din fotbal.

Portughezul a marcat 3 goluri în partida amicală câștigată de Al-Nassr cu Rio Ave, scor 4-0.

Cristiano Ronaldo, despre Balonul de Aur: „Un premiu fictiv”

Ronaldo a fost întrebat la flash-interviul de după meci despre șansele ca unul dintre portughezii Joao Neves, Vitinha și Nuno Mendes să câștige trofeul. Răspunsul lui Cristiano a fost unul total surprinzător.

Conform marca.com, acesta a declarat că Balonul de Aur este „un premiu fictiv”, fără a adăuga alte comentarii despre acest subiect.

France Football va decerna trofeul pe 22 septembrie, la Theatre du Chatelet, din Paris.

5 Baloane de Aur
a câștigat Cristiano Ronaldo de-a lungul carierei sale

Cristiano Ronaldo, despre decesul lui Jorge Costa: „Un moment dificil”

După decesul fostului antrenor de la CFR Cluj și Gaz Metan, Jorge Costa, Cristiano Ronalo a transmis condoleanțe familiei acestuia.

„Este o perioadă dificilă și tristă. Nu l-am cunoscut foarte bine, dar întotdeauna s-a purtat bine cu mine. O îmbrățișare mare familiei”, a declarat Ronaldo.

Totodată, acesta a vorbit și despre transferul lui Joao Felix la Al-Nassr.

„A fura e urât, nimeni nu a furat nimic de la Benfica. Toată lumea îl cunoaște pe Joao, este foarte talentat. Ne va ajuta mult într-un campionat saudit foarte competitiv.

A fost alegerea corectă pentru el, uitați-vă doar la numărul de vedete care sunt în Arabia Saudită. Să-l sun ca să-l conving? Eu nu fac asta. Treaba mea este să mă antrenez și să joc”, a încheiat starul Portugaliei.

30 de fotbaliști nominalizați la Balonul de Aur

France Football, publicația care decernează anual Balonul de Aur, a publicat lista celor 30 de nominalizați la cel mai important trofeu individual din fotbal.

Pentru doar a patra oară în istorie, premiul va fi acordat pentru performanțele din timpul unui sezon competițional și nu pentru performanțele din timpul unui an calendaristic.

Perioada care s-a luat în considerare este 1 august 2024 – 31 iulie 2025.

Lista jucătorilor nominalizați:

  • Jude Bellingham - Real Madrid
  • Ousmane Dembele - PSG
  • Gianluigi Donnarumma - PSG
  • Desire Doue - PSG
  • Denzel Dumfries - Inter
  • Serhou Guirassy - Borussia Dortmund
  • Viktor Gyokeres - Arsenal
  • Erling Haaland - Manchester City
  • Achraf Hakimi - PSG
  • Harry Kane - Bayern Munchen
  • Khvicha Kvaratskhelia - PSG
  • Robert Lewandowski - Barcelona
  • Alexis Mac Allister - Liverpool
  • Lautaro Martinez - Inter
  • Kylian Mbappe - Real Madrid
  • Scott McTominay - Napoli
  • Nuno Mendes - PSG
  • Joao Neves - PSG
  • Michael Olise - Bayern
  • Cole Palmer - Chelsea
  • Pedri - Barcelona
  • Raphinha - Barcelona
  • Declan Rice - Arsenal
  • Fabian Ruiz - PSG
  • Mohamed Salah - Liverpool
  • Virgil Van Dijk - Liverpool
  • Vinicius Jr. - Real Madrid
  • Vitinha - PSG
  • Florian Wirtz - Liverpool
  • Lamine Yamal - Barcelona

