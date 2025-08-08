„Un premiu fictiv” VIDEO. Reacția neașteptată a lui Cristiano Ronaldo  atunci când a fost întrebat despre Balonul de Aur

- Cristiano Ronaldo (40 de ani), legendarul fotbalist portughez, a avut o replică dură la adresa trofeului „Balonului de Aur”, cel mai important premiu individual din fotbal.
Portughezul a marcat 3 goluri în partida amicală câștigată de Al-Nassr cu Rio Ave, scor 4-0.
Cristiano Ronaldo, despre Balonul de Aur: „Un premiu fictiv”
Ronaldo a fost întrebat la flash-interviul de după meci despre șansele ca unul dintre portughezii Joao Neves, Vitinha și Nuno Mendes să câștige trofeul. Răspunsul lui Cristiano a fost unul total surprinzător.
Conform marca.com, acesta a declarat că Balonul de Aur este „un premiu fictiv”, fără a adăuga alte comentarii despre acest subiect.
France Football va decerna trofeul pe 22 septembrie, la Theatre du Chatelet, din Paris.
Cristiano Ronaldo, despre decesul lui Jorge Costa: „Un moment dificil”
După decesul fostului antrenor de la CFR Cluj și Gaz Metan, Jorge Costa, Cristiano Ronalo a transmis condoleanțe familiei acestuia.
„Este o perioadă dificilă și tristă. Nu l-am cunoscut foarte bine, dar întotdeauna s-a purtat bine cu mine. O îmbrățișare mare familiei”, a declarat Ronaldo.
Totodată, acesta a vorbit și despre transferul lui Joao Felix la Al-Nassr.
„A fura e urât, nimeni nu a furat nimic de la Benfica. Toată lumea îl cunoaște pe Joao, este foarte talentat. Ne va ajuta mult într-un campionat saudit foarte competitiv.
A fost alegerea corectă pentru el, uitați-vă doar la numărul de vedete care sunt în Arabia Saudită. Să-l sun ca să-l conving? Eu nu fac asta. Treaba mea este să mă antrenez și să joc”, a încheiat starul Portugaliei.
30 de fotbaliști nominalizați la Balonul de Aur
France Football, publicația care decernează anual Balonul de Aur, a publicat lista celor 30 de nominalizați la cel mai important trofeu individual din fotbal.
Pentru doar a patra oară în istorie, premiul va fi acordat pentru performanțele din timpul unui sezon competițional și nu pentru performanțele din timpul unui an calendaristic.
Perioada care s-a luat în considerare este 1 august 2024 – 31 iulie 2025.
Lista jucătorilor nominalizați:
- Jude Bellingham - Real Madrid
- Ousmane Dembele - PSG
- Gianluigi Donnarumma - PSG
- Desire Doue - PSG
- Denzel Dumfries - Inter
- Serhou Guirassy - Borussia Dortmund
- Viktor Gyokeres - Arsenal
- Erling Haaland - Manchester City
- Achraf Hakimi - PSG
- Harry Kane - Bayern Munchen
- Khvicha Kvaratskhelia - PSG
- Robert Lewandowski - Barcelona
- Alexis Mac Allister - Liverpool
- Lautaro Martinez - Inter
- Kylian Mbappe - Real Madrid
- Scott McTominay - Napoli
- Nuno Mendes - PSG
- Joao Neves - PSG
- Michael Olise - Bayern
- Cole Palmer - Chelsea
- Pedri - Barcelona
- Raphinha - Barcelona
- Declan Rice - Arsenal
- Fabian Ruiz - PSG
- Mohamed Salah - Liverpool
- Virgil Van Dijk - Liverpool
- Vinicius Jr. - Real Madrid
- Vitinha - PSG
- Florian Wirtz - Liverpool
- Lamine Yamal - Barcelona