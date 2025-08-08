„Un premiu fictiv” VIDEO. Reacția neașteptată a lui Cristiano Ronaldo  atunci când a fost întrebat despre Balonul de Aur

Cristiano Ronaldo (40 de ani), legendarul fotbalist portughez, a avut o replică dură la adresa trofeului „Balonului de Aur”, cel mai important premiu individual din fotbal.

Portughezul a marcat 3 goluri în partida amicală câștigată de Al-Nassr cu Rio Ave, scor 4-0.

Cristiano Ronaldo, despre Balonul de Aur: „Un premiu fictiv”

Ronaldo a fost întrebat la flash-interviul de după meci despre șansele ca unul dintre portughezii Joao Neves, Vitinha și Nuno Mendes să câștige trofeul. Răspunsul lui Cristiano a fost unul total surprinzător.

Conform marca.com, acesta a declarat că Balonul de Aur este „un premiu fictiv”, fără a adăuga alte comentarii despre acest subiect.

France Football va decerna trofeul pe 22 septembrie, la Theatre du Chatelet, din Paris.

5 Baloane de Aur a câștigat Cristiano Ronaldo de-a lungul carierei sale

Cristiano Ronaldo, despre decesul lui Jorge Costa: „Un moment dificil”

După decesul fostului antrenor de la CFR Cluj și Gaz Metan, Jorge Costa, Cristiano Ronalo a transmis condoleanțe familiei acestuia.

„Este o perioadă dificilă și tristă. Nu l-am cunoscut foarte bine, dar întotdeauna s-a purtat bine cu mine. O îmbrățișare mare familiei”, a declarat Ronaldo.

Totodată, acesta a vorbit și despre transferul lui Joao Felix la Al-Nassr.

„A fura e urât, nimeni nu a furat nimic de la Benfica. Toată lumea îl cunoaște pe Joao, este foarte talentat. Ne va ajuta mult într-un campionat saudit foarte competitiv.

A fost alegerea corectă pentru el, uitați-vă doar la numărul de vedete care sunt în Arabia Saudită. Să-l sun ca să-l conving? Eu nu fac asta. Treaba mea este să mă antrenez și să joc”, a încheiat starul Portugaliei.

30 de fotbaliști nominalizați la Balonul de Aur

France Football, publicația care decernează anual Balonul de Aur, a publicat lista celor 30 de nominalizați la cel mai important trofeu individual din fotbal.

Pentru doar a patra oară în istorie, premiul va fi acordat pentru performanțele din timpul unui sezon competițional și nu pentru performanțele din timpul unui an calendaristic.

Perioada care s-a luat în considerare este 1 august 2024 – 31 iulie 2025.

Lista jucătorilor nominalizați:

Jude Bellingham - Real Madrid

Ousmane Dembele - PSG

Gianluigi Donnarumma - PSG

Desire Doue - PSG

Denzel Dumfries - Inter

Serhou Guirassy - Borussia Dortmund

Viktor Gyokeres - Arsenal

Erling Haaland - Manchester City

Achraf Hakimi - PSG

Harry Kane - Bayern Munchen

Khvicha Kvaratskhelia - PSG

Robert Lewandowski - Barcelona

Alexis Mac Allister - Liverpool

Lautaro Martinez - Inter

Kylian Mbappe - Real Madrid

Scott McTominay - Napoli

Nuno Mendes - PSG

Joao Neves - PSG

Michael Olise - Bayern

Cole Palmer - Chelsea

Pedri - Barcelona

Raphinha - Barcelona

Declan Rice - Arsenal

Fabian Ruiz - PSG

Mohamed Salah - Liverpool

Virgil Van Dijk - Liverpool

Vinicius Jr. - Real Madrid

Vitinha - PSG

Florian Wirtz - Liverpool

Lamine Yamal - Barcelona

