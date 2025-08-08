FCSB a schimbat regulamentul! Ce promisiune i-a făcut Gino Iorgulescu lui Becali și ce s-a modificat „de urgență”: „Dacă nu țipam eu...”

Gigi Becali (67 de ani), patronul FCSB, susține că Gino Iorgulescu (69 de ani), șeful LPF, i-a promis că îl va ajuta să-l includă pe Malcom Edjouma (28 de ani) pe lista de jucători pentru Liga 1, după victoria cu Drita, scor 3-2.

FRF a anunțat, vineri, că regulamentul a fost modificat.

Regulamentul inițial nu îi permitea campioanei să îl folosească pe mijlocaș în campionat.

Mijlocașul Malcom Edjouma a revenit în lotul de bază al roș-albaștrilor și a intrat pe teren în minutul 57 al meciului cu Drita din Europa League, unde a contribuit la revenirea echipei de la 0-2.

Federația Română de Fotbal a anunțat, vineri, pe site-ul oficial că a aprobat propunerea Ligii Profesioniste de Fotbal de modificare a dispozițiilor art. 19 bis alin. 5 și alin. 6 din Regulamentul de Organizare a Activității Fotbalistice.

Decizia a fost luată de un Comitet de urgență compus din Răzvan Burleanu – Preşedinte FRF, Gino Iorgulescu – Prim-vicepreşedinte FRF, Octavian Goga – Vicepreşedinte FRF.

Ca urmare a acestei decizii, cluburile pot reintroduce acum pe listă jucători excluși din lot fără a mai apela la artificii precum rezilierea contractului și semnarea unuia nou.

„Dacă nu țipam eu… Asta le-am zis și eu, să facă un Comitet de Urgență. Să știi că se poate spune că i-am trezit. Păi dacă e jucătorul meu și îl plătesc, cum să nu-l pot înscrie? Ești nebun?”, a declarat finanțatorul FCSB pentru gsp.ro, după modificarea regulamentului.

Schimbă FCSB regulamentul?

Francezul nu intra în calculele campioanei și a fost în afara lotului în startul sezonului. A fost reprimit la echipă după rezultatele slabe și, deși a fost inclus pe lista UEFA pentru meciurile din Europa, nu poate fi înregistrat pe lista din campionat.

Potrivit articolului din regulament, „lista A va putea fi modificată până la terminarea perioadei de transfer de vară, prin completare/înlocuire, însă numai cu jucători care au fost legitimați la club după comunicarea listei inițiale”.

Becali susține că a fost contactat de Gino Iorgulescu, după ce șeful LPF a văzut că este nemulțumit de situație.

„Mi-a dat Gino mesaj aseară. Probabil a văzut meciul cu Drita. Eu sunt prieten cu el. Trece printr-un moment mai greu. Dacă era altul, mă luam eu, dar nici eu nu pot să tac.

Mi-a dat mesaj că încearcă să rezolve problema. Păi, trebuia să rezolve deja, că am avut o discuție pe el.

Pai dacă l-am trecut la Europa. E jucătorul meu, am contract de 4 ani cu el, dar trebuie să am contract de 3 zile cu el. E mai puternic contractul făcut de 3 zile decât ăla de 4 ani?”, a spus Gigi Becali, la Fanatik.

E jucătorul meu. Îi dau salariu. Dacă nu-i dau banii, mă dai la comisii. Îi dau banii, dar nu mă lași să joc cu el. Cum adică, nebunule?! Gigi Becali

Cum fentează cluburile regulamentul

Practic, în acest moment există doar două variante ca FCSB să îl legitimeze pe Edjouma: schimbarea regulamentului sau driblarea lui.

O soluție folosită de cluburi pentru a fenta regulamentul a fost rezilierea contractului și semnarea unuia nou.

Așa a procedat și CFR Cluj, în 2021, cu Alexandru Chipciu, care fusese scos din lot de Șumudică, dar rechemat la echipă după venirea lui Petrescu.

