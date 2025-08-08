Laurențiu Reghecampf (49 de ani) a vorbit despre contractul semnat cu echipa din Al-Hilal Omdurman (Sudan)

Tehnicianul a explicat motivele care l-au determinat să accepte această provocare și obiectivele pe care și le propune în Africa.

Al-Hilal Omdurman este formația cu cele mai multe trofee din Sudan. Trupa preluată de Laurențiu Reghecampf a câștigat nu mai puțin de 31 de titluri de campioană.

Laurențiu Reghecampf: „A fost singura oportunitate să câștig Champions League din Africa”

Sudan se află în război civil, încă din anul 2023, și orașul Omdurman este afectat de desfășurarea conflictului.

„Eu sunt acum în New Port Sudan. Este un oraș nou, unde s-au mutat cei care conduc țara. Mâine voi pleca, plecăm în Rwanda în cantonament. New Port e capitala politică din Sudan. Din cauza războiului, ei au mutat tot aici. E mai safe, e mai aproape de ce au ei nevoie să facă.

Nu prea m-a interesat asta, nu am venit în Sudan pentru a analiza situația lor politică. Este safe, un orășel mic la Mare Roșie”, a spus Reghecampf, conform fanatik.ro.

Fostul antrenor al FCSB-ului, club alături de care a câștigat două titluri în Liga 1 (2012-2013 și 2013-2014), a explicat de ce a ales Sudanul.

Nu știu câți kilometri sunt de aici până la București, dar de ajuns, ajungi foarte repede. De ce am ales Al Hilal? Pentru că îmi oferă șansa să câștig un trofeu mare. La nivelul de salarizare pe care îl am eu, a fost cam singura oportunitate să pot să câștig un trofeu mare, gen Champions League din Africa Laurențiu Reghecampf

Al-Hilal Omdurman a participat de 39 de ori în Liga Campionilor Africii. Sudanezii au câștigat trofeul în două rânduri, în 1987 și 1992.

Reghecampf: „Cred că ajung cu bugetul peste FCSB”

Al-Hilal Omdurman este cotată la 1,65 de milioane de euro, conform transfermarkt.com. Esperance Tunis, clubul care l-a dat afară pe tehnicianul român, are un lot estimat la 21,7 milioane.

„ Am semnat până la anul în vară, cu o opțiune de încă doi ani . În Africa sunt câteva echipe ce se pot bate pentru acest trofeu, ai echipele din Egipt, ai Esperance Tunis, ai echipele din Africa de Sud, Algeria și Al Hilal din Sudan.

E o echipă cu tradiție, o echipă veche, unda dintre cele mai importante din Africa. Au foarte mulți fani în toată Africa, sunt foarte iubiți și sunt foarte mari.

Vizavi de buget, nu e ca în Europa, să ai un buget și să te ții de el. Aici se întâmplă să ai un moment bun și să vină cineva să îți mai dea 5-10 milioane. Lucrurile sunt foarte flexibile în Africa.

Eu cred că ajung puțin mai mult cu bugetul peste FCSB. De multe ori renunță să vândă jucători pe 2-3 milioane și vor 5-6 milioane ”, a mai spus Reghecampf.

50 de milioane de euro este valoarea lotului FCSB-ului, potrivit sursei citate

Reghecampf a ținut să clarifice și aspectele financiare ale contractului său.

„Nu am doar 15.000 de euro salariu. Știți că nu discut lucrurile astea financiare, dar sunt foarte multe zvonuri. În afară de mine și câțiva apropiați, nimeni nu știe cât câștig eu la echipa asta.

Nu se pune problema să semnez pe 15.000 de euro. Nu e vorba doar de Sudan, e vorba că este o echipă care îmi oferă prilejul să câștig un trofeu. Bineînțeles, trebuia să se pupe și cu partea financiară.

Staff-ul pe care îl am la dispoziție, sunt 5 oameni, probabil vor fi 6, nu ar veni pe un salariu care să nu corespundă cu nivelul lor de a antrena. Nu-mi place să vorbesc despre partea financiară, sunt lucruri confidențiale, dar pentru cei care se interesează de acest lucru, să știe că sunt bine, foarte bine din punctul acesta de vedere.

Cu toate etapele până în finala Ligii Campionilor, inclusiv și câștigarea trofeului depășești suma de… Nu dau o sumă, ci sunt 6 zerouri. Acesta e bonusul, depășește 6 zerouri. Laurențiu Reghecampf

Întrebat dacă este adevărat că i s-ar spune Real Madrid al Africii, tehnicianul a spus:

„Da, este adevărat. Probabil datorită culorilor, sunt foarte iubiți în Africa, au foarte mulți fani. Da, așa li se spune”

Tehnicianul român a fost așteptat, la aeroport, de mai mulți suporteri ai echipei. Fanii alb-albaștrilor au venit cu tobe și au făcut atmosferă.

Reghecampf: „Dacă vor fi probleme de securitate, noi nu vom juca în Sudan”

Țara africană se află în război civil, din anul 2023. Totuși, trupa lui Laurențiu Reghecampf va fi ferită de zonele sângeroase ale Sudanului. Al-Hilal și rivala Al Merrikh au fost invitate să își dispute meciurile de acasă, în Mauritania, pe durata războiului civil.

„În zona unde suntem noi nu se întâmplă niciun incident, nu avem parte de incidente. Chiar aseară am fost la masă cu președintele și mi s-a părut totul foarte ok. Nu sunt lucrurile așa cum apar în presă, au și zone frumoase, este safe. Într-adevăr, mai sunt anumite probleme, dar nu sunt eu în măsură să le discut.

Dacă vor fi probleme de securitate, noi nu vom juca în Sudan. Acum, în proporție de 80%, se va juca în Sudan campionatul următor. Se dorește foarte mult ca oamenii să uite de incidentele din ultimii ani și să revină către fotbal, către viața normală.

Este o bucurie pentru foarte mulți această echipă și vor să le ofere oamenilor momente de bucurie prin fotbal. Acum rămâne de văzut ceea ce se va întâmpla”, a mai spus tehnicianul român.

Nu are de ce să îmi fie frică. Și în Emirate, Arabia Saudită sau pe unde am mai antrenat… Înafară de hotel sau de casa ta, nu ieși foarte mult, nu ai cum să ieși pe străzi. Totul se leagă de echipă, de cantonament, iar atunci ești în siguranță, nu ești numai tu. Avem securitate, avem poliție Laurențiu Reghecampf

