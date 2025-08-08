A plecat de la FCSB Mihai Stoica a făcut anunțul despre Alex Băluță : „A semnat în seara asta”

Alexandru Băluță (31 de ani) a reziliat contractul cu FCSB și așteaptă oferte din străinătate.

Fotbalistul a fost în negocieri cu Dinamo, însă transferul a picat.

Alexandru Băluță nu a fost pe foaia de joc a lui FCSB în niciun meci, din toate competițiile, în acest sezon.

Mihai Stoica a anunțat încheierea contractului lui Băluță

Alexandru Băluță a ieșit din calculele campioanei României. Angajamentul fotbalistului, venit de la Akademia Puskas, a fost reziliat.

Mihai Stoica, managerul lui FCSB, a precizat ce urmează în cariera lui Alexandru Băluță.

„Pe lista de campionat sunt 21 de jucători în afara celor formați de club. Edjouma, Băluță și Gele nu și-au găsit locul. A plecat Ștefănescu, a intrat Edjouma acum. Pleacă Gheorghiță, trebuie să ținem locul pentru Dawa.

Băluţă a încheiat contractul cu noi. În seara aceasta (n.r. - vineri) a semnat încetarea amiabilă a contractului. Probabil va semna în străinătate. Sunt multe echipe care îl doresc în străinătate.

Rămâne de văzut cu Gele (n.r. - dacă va fi trecut pe lista de campionat). Nu prea cred, asta rămâne de discutat cu Gigi”, a declarat Mihai Stoica, potrivit primasport.ro.

900 de mii de euro este cota de piață a lui Alexandru Băluță, arată Transfermarkt

Soarta lui Alexandru Băluță la FCSB părea incertă încă de la începutul play-off-ului stagiunii trecute. Extrema a jucat 45 de minute în derby-ul cu Dinamo și a mai intrat, în prelungiri, cu Rapid și U Cluj.

Începând cu al patrulea meci al fazei finale a Superligii, Alexandru Băluță nu a mai fost utilizat de Elias Charalambous.

Pentru „roș-albaștri”, Alexandru Băluță a jucat 81 de meciuri, a marcat 13 goluri și a oferit 12 pase decisive.

Alexandru Băluță a fost dorit de Dinamo

În perioada de mercato din această vară, două mutări au fost realizate pe ruta rivalelor FCSB - Dinamo. Este vorba despre Alexandru Musi și Dennis Politic.

Același traseu putea să îl realizeze și Alexandru Băluță, însă transferul a picat din cauza pretențiilor salariale ale fotbalistului.

„(n.r. – Băluţă la Dinamo a picat din cauza banilor?) Da, pentru că s-a pus pe tapet ce salariu şi potenţiale câştiguri ar fi fost în partea cealaltă şi cumva trebuia să le egalăm, dacă nu să fim un pic mai sus.

Pentru noi, e calea normală. Ştim care sunt limitele, negociem în funcţie de fiecare jucător în limitele în care ne putem permite. Noi considerăm că, la nivelul fotbalului din România, sunt unii jucători care câştigă prea mult. Nu la noi”, a spus Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, conform primasport.ro.

