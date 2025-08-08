Sancționat dintr-un motiv bizar Mirel Rădoi a fost pedepsit de UEFA! Ce ar fi făcut antrenorul în meciul cu FK Sarajevo

Mirel Rădoi (44 de ani) a fost avertizat de UEFA pentru întârzierea debutului partidei dintre Universitatea Craiova și FK Sarajevo, 4-0.

Clubul din Bănie a fost amendat din cauza lacunelor organizatorice.

Universitatea Craiova a reușit să întoarcă, pe teren propriu, rezultatul obținut în Capitala Bosniei și s-a calificat în turul trei preliminar din Conference League.

Mirel Rădoi, avertizat de UEFA, după Universitatea Craiova - FK Sarajevo 4-0

Mirel Rădoi a intrat în atenția UEFA, după ce startul partidei dintre Universitatea Craiova și FK Sarajevo, din manșa retur a turului 2 preliminar al Conference League, disputată pe „Ion Oblemenco”, a fost amânat cu șapte minute.

Membrii comisiei forului continental consideră că tehnicianul oltenilor, dar și jucătorii au fost vinovați pentru incidentul nefericit , a anunțat UEFA.

UEFA l-a avertizat atât pe Mirel Rădoi, cât și clubul Universitatea Craiova, deși problemele care au întârziat startul partidei au fost legat de carul de transmisiune TV, scrie gsp.ro.

Universitatea Craiova, amendată pentru incidentele din meciul cu FK Sarajevo

Dacă Mirel Rădoi a scăpat numai cu un avertisment, clubul din Bănie a fost sancționat cu suma de 32.000 de euro pentru problemele organizatorice apărute în timpul partidei de pe teren propriu cu FK Sarajevo.

UEFA s-a sesizat și a aplicat o amendă de 20.000 de euro pentru utilizarea de materiale pirotehnice și aruncarea lor pe teren. De asemenea, forul european a mai aplicat o sancțiune de 12.000 de euro pentru blocarea căilor de acces.

Totodată, clubul a primit un avertisment privind o posibilă sancțiune mai dură: închiderea sectoarelor 4 și 5 din Peluza Nord pentru un meci, cu suspendare pe doi ani , conform uefa.com.

Această măsură va fi aplicată dacă fanii vor recidiva cu astfel de comportamente la meciurile viitoare.

Mirel Rădoi, precaut înaintea returului cu Spartak Trnava

Deși Universitatea Craiova a câștigat cu 3-0 partida tur a „dublei” împotriva lui Spartak Trnava, Mirel Rădoi trage un semnal de alarmă înaintea returului.

Tehnicianul oltenilor cere precauție și concentrare, din partea jucătorilor săi

„După rezultat, am putea spune că suntem calificați, cumva. Dar am face cea mai mare greșeală să gândim așa. Pentru noi, 3-0 e un rezultat periculos, ca să glumesc un pic.

Va fi un retur infernal. Fortăreață pe «Oblemenco»? Într-adevăr, cu tot stadionul în spate e greu să pierdem aici! Am făcut o primă repriză bună, am încercat să marcăm repede, dar ne-am pripit în multe momente. Am fost mai calmi în repriza a doua.

Atât timp cât vom avea răbdare, calitate tehnică, dinamică și mobilitate… Cât timp avem aceste elemente, vom marca acasă. Important e să nu apară relaxarea. Dacă erau mai atenți, cei de la Trnava își puteau crea ocazii de gol.

Orice decizie neinspirată și orice minut de neatenție poate însemna necalificare. În momentul în care nu vom mai fi precipitați și vom avea răbdare, lucrurile vor decurge așa cum ne dorim”, a spus Mirel Rădoi, la finalul partidei de joi.

Meciul Spartak Trnava - Universitatea Craiova se va juca pe stadionul „Anton Malatinsky”, pe 14 august, de la ora 21:30.

