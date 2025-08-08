Golul fenomenal care nu a fost FOTO. Desley Ubbink a marcat superb în poarta lui Dinamo » De ce intervenția VAR a anulat reușita

- METALOGLOBUS - DINAMO. Desley Ubbink (32 de ani) a marcat un gol superb, dar reușita a fost anulată după analiza VAR.
Metaloglobus și Dinamo s-au întâlnit în etapa #5 a Ligii 1.
Desley Ubbink, gol superb în partida cu Dinamo. Reușita a fost anulată după intervenția VAR
În secunda 36 a celei de-a doua părți a meciului dintre Metaloglobus și Dinamo, mijlocașul Desley Ubbink a reușit un gol de generic.
Acesta a șutat plasat de la 20 de metri, aplicând balonului un efect care a făcut ca acesta să intre în vinclul porții „câinilor”, lăsându-l pe Epassy fără reacție.
Ulterior, arbitrul din camera VAR, Marcel Bîrsan, a semnalat un fault la faza anterioară, cea din care Metaloglobus a plecat pe contraatac. La faza respectivă, Junior Morais l-a faultat pe Alexandru Musi.
„Centralul” a decis să anuleze reușita lui Desley Ubbink și a dictat fault pentru formația lui Zeljko Kopic, iar scorul a rămas 1-0 pentru Dinamo.
Metaloglobus - Dinamo, echipele de start
- Metaloglobus: Gavrilaș – Sava, Caramalău, Pasagic, Kouadio – D. Irimia, B. Moreira, Morais, Zakir – Huiban, A. Irimia.
- Rezerve: Nedelcovici, Visic, Milea, Neacșu, C. Achim, Sabater, L. Lis, Ubbink, Abbey, Ely Fernandes
- Antrenor: Mihai Teja
- Dinamo: Epassy – Ikoko, Boateng, Stoinov, Opruț – Cîrjan, Gnahore, Charalampos – D. Armstrong, Al. Pop, Musi.
- Rezerve: Roșca, Pașcalău, Karamoko, Tabuncic, Milanov, Perica, Cr. Mihai, Caragea, Soro, Bărbulescu
- Antrenor: Zeljko Kopic
- Stadion: „Clinceni - Arena 1”
- Arbitru: Cristian Moldoveanu. A1: Marius Marchidanu, A2: Răzvan Tudor. VAR: Marcel Bîrsan, AVAR: Cosmin Bojan