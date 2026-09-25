„Suntem și slabi, și bătrâni!” Ciprian Marica, critic la adresa naționalei României: „Sunt eu nebun?” +52 foto
Ciprian Marica
Nationala

„Suntem și slabi, și bătrâni!” Ciprian Marica, critic la adresa naționalei României: „Sunt eu nebun?”

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 25.09.2026, ora 10:35
alt-text Actualizat: 25.09.2026, ora 10:35
  • Ciprian Marica (40 de ani) a avut un discurs dur la adresa naționalei României, înaintea debutului în Liga Națiunilor împotriva Suediei.
  • Meciul se joacă astăzi, de la ora 21:45, și va fi transmis liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Antena 1.
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Selecționerul Gheorghe Hagi a anunțat că pentru aceste partide din Liga Națiunilor va miza foarte mult pe serviciile jucătorilor care au experiență la nivel internațional.

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Ciprian Marica, dur la adresa naționalei: „Suntem și slabi, și bătrâni!”

Ciprian Marica a atras atenția asupra mediei de vârstă ridicate a „tricolorilor“»”, în comparație cu cea a suedezilor.

„Știți ce mă neliniștește pe mine? Un lucru foarte important. În ciuda faptului că ei ne sunt net superiori nouă ca valoare individuală și ne bat la toate capitolele, Suedia promovează jucători tineri.

Ei au o medie de vârstă de 26 de ani, iar noi de 28,4. Adică noi suntem și slabi, și bătrâni!

Noi, în loc să promovăm tineri, să venim cu o naționala tânără, noi venim cu niște jucători care sunt cam tot cei de la Mircea Lucescu. Ei și-au cam arătat limitele”, a declarat Ciprian Marica, conform sport.ro.

FOTO. Sosirea naționalei României în Suedia

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Sosire România în Suedia. Foto - Iosif Popescu (41).jpeg

Galerie foto (52 imagini)

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Ciprian Marica și-a îndreptat apoi criticile către Federația Română de Fotbal:

„Aici se pune problema. Nu vorbim că creștem jucători, că fotbalul românesc e pe plan ascendent? Nu ni se spune de la vârful Federației că totul e perfect, că suntem pe un drum bun?

Păi, unde, e mă, perfectul ăla? Unde sunt tinerii care vin din spate? Unde sunt echipele noastre din cupele europene? Unde sunt vânzările de jucători care erau odată și umpleau vistieria clubului de bani?”.

Mă, cu ce ne mai prezentăm noi? Sunt eu nebun? Cu ce ne mai prezentăm noi? Înainte, erau jucători la națională de 20, 21, 22, 23 de ani. Și nu numai eu, erau mulți, o generație întreagă care juca la acea vârstă. Eu am debutat la 18 ani, dar mai erau Tamaș, Goian... toți eram tineri, cam de aceeași vârstă. Acum, de la 27 în sus. Ciprian Marica, fostul atacant al României

CUM VA ARĂTA ECHIPA ROMÂNIEI CONFORM SURSELOR GOLAZO:

SISTEM: 3-4-1-2

  • I. Radu - Coubiș, Drăgușin, Ghiță - Rațiu, R. Marin, Băluță, Bancu - Hagi - L. Munteanu, Man

Lotul stabilit de Gică Hagi pentru meciul cu Suedia

PORTARI

  • Ionuț Radu, Otto Hindrich, Valentin Cojocaru

FUNDAȘI

  • Andrei Rațiu, Radu Drăgușin, Andrei Coubiș, Virgil Ghiță, Andrei Borza, Matei Ilie, Lisav Eissat, Nicușor Bancu, Andrei Burcă

MIJLOCAȘI

  • Tudor Băluță, Darius Olaru, Nicolae Stanciu, Răzvan Marin, Vlad Dragomir, Florin Tănase, Vladimir Screciu, Ianis Hagi

ATACANȚI

  • Dennis Man, Louis Munteanu, Valentin Mihăilă

Programul României în Nations League

  • 25 septembrie, 21:45. Suedia - România (Strawberry Arena, Solna)
  • 28 septembrie, 21:45. România - Bosnia (Arena Națională)
  • 2 octombrie, 21:45. Polonia - România (Stadion Narodowy, Varșovia)
  • 5 octombrie, 21:45. România - Suedia (Arena Națională)
  • 14 noiembrie, 21:45. România - Polonia (Arena Națională)
  • 17 noiembrie, 21:45. Bosnia - România (Bilino Polje Stadium, Zenica)

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