Silviu Tudor Samuilă Școala veche a lui Armstrong +30 foto
Silviu Tudor Samuilă FOTO GOLAZO.ro
Opinii

Silviu Tudor Samuilă Școala veche a lui Armstrong

alt-text Silviu Tudor Samuilă
alt-text Publicat: 21.09.2026, ora 10:31
alt-text Actualizat: 21.09.2026, ora 10:56
  • Fotbalul românesc nu pare pregătit pentru Danny Armstrong. Capacitatea scoțianului de a-și scoate din sărite adversarii se dovedește a fi nelimitată.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Am fost mereu fanul băieților răi. Vinnie Jones, Cantona, Roy Keane, Materazzi, Pepe, Luis Suarez, Chiellini sau Sergio Ramos - îi iubeai dacă erau în tabăra ta. Știai că ai un luptător în echipă, un ofticos care refuză înfrângerea, capabil de orice pentru a o obține.

Dacă, în schimb, le erai adversar, nutreai cel mai pur sentiment de ură la adresa lor. Aduceți-vă aminte de episodul Materazzi – Zidane din finala Cupei Mondiale, sau de procedeul de judo aplicat de Ramos lui Salah în ultimul act al Ligii Campionilor din 2018 și de discuțiile născute în jurul caracterului „mizerabil” al celor doi.

Danny Armstrong, un provocator iscusit

Credeți că vreunul dintre ei a avut vreo noapte nedormită după ce a devenit campion mondial/câștigător UCL? Sau că a venit vreun coechipier la ei să le bată obrazul? Dimpotrivă, cred că au fost primii felicitați de antrenori pentru că și-au sacrificat imaginea pentru binele echipei.

Evident că nu am apreciat latura violentă a unora dintre ei, faptul că erau în stare să își rupă adversarii și să pară neatinși de vreo remușcare, dar am considerat mereu că fotbalul are o nevoie la fel de mare de ei, cum are de cei care le cădeau victime, de eroii pozitivi ai poveștilor noastre, gen Ronaldinho, Ronaldo brazilianul și alții care nu practicau sportul cu cuțitul în dinți, ci cu zâmbetul pe buze.

Ca să reziști unui război cu un bad boy din ăsta îți trebuie bărbăție și inteligență. Nu ai voie să îl lași să te domine, să îți influențeze jocul prin tacticile lui neortodoxe.

Superliga nu a mai avut parte de multă vreme de un provocator atât de iscusit precum Danny Armstrong.

Venit din fotbalul care a păstrat cea mai mare doză de puritate, cel scoțian, dinamovistul pare a fi avut parte de antrenament old school, iar școala veche te învăța pe ce butoane să apeși ca să scoți ce e mai rău din oponenți.

Dinamo - Farul, meci / Foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro
Dinamo - Farul, meci / Foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro

Galerie foto (30 imagini)

Dinamo - Farul, meci / Foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro Dinamo - Farul, meci / Foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro Dinamo - Farul, meci / Foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro Dinamo - Farul, meci / Foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro Dinamo - Farul, meci / Foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro
+30 Foto
labels.photo-gallery

L-a șicanat pe Bancu până când a obținut eliminarea lui – deși corect ar fi fost să fi văzut și el roșu – a făcut concurs cu Radunovic care reușește să lungească mai tare tricoul celuilalt, iar el a primit 11m, a avut prezența de spirit să ceară cartonaș roșu pentru Duarte după palma dată lui Mărginean și i-a ieșit, acum a identificat în Alibec victima perfectă la pauza unui meci pe care Dinamo îl câștiga, dar nu îl controla în totalitate și a scos încă o eliminare dătătoare de liniște.

Așa se procedează atunci când dai peste un bully

Armstrong găsește vulnerabilitățile adversarilor și le speculează, ceea ce îl transformă într-un mare atu pentru Dinamo. E fantastic să ai în lot un fotbalist care în zece etape produce nu doar douăsprezece contribuții de gol (4 goluri și 8 pase decisive), ci și două eliminări.

L-am văzut pe Alibec aseară cum se plângea că a fost agresat verbal de Armstrong. Poate că și de asta suntem unde suntem cu fotbalul, pentru că nu mai avem bărbați capabili să absoarbă provocările adversarilor, sau chiar să se ambiționeze să joace mai bine când sunt încolțiți.

Messi l-a înjurat încontinuu pe Chivu în celebra semifinală Barcelona – Inter din 2010, sperând să scoată fie un al doilea roșu, după cel al lui Thiago Motta, fie să îl determine să greșească. Nu s-a întâmplat nici una, nici alta.

Chivu, la rândul lui, i-a răspuns în același registru golănesc, Messi nu a făcut mai nimic în meciul respectiv, iar Inter s-a calificat în finala pe care avea să o câștige câteva săptămâni mai târziu.

Așa se procedează atunci când dai peste un bully, nu căzând în plasa lui, aplicându-i un cap în gură și ajungând la final să îl arăți cu degetul.

farul constanta dinamo bucuresti Denis Alibec danny armstrong
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
19:31
Situație incredibilă în România Copii de 8-14 ani, inclusiv o fată de clasa a VI-a, pe teren într-un meci oficial de seniori!
Situație incredibilă în România Copii de 8-14 ani, inclusiv o fată de clasa a VI-a, pe teren într-un meci oficial de seniori!
19:08
„Nu există respect!” Reghecampf, reacție acidă în Africa după discuțiile cu FCSB: „Fanii nu știu adevărul!”
„Nu există respect!” Reghecampf, reacție acidă în Africa după discuțiile cu FCSB: „Fanii nu știu adevărul!”
20:25
Vassaras, prezent la Mogoșoaia Ce a făcut șeful CCA în cantonamentul României înainte de debutul „tricolorilor” în Liga Națiunilor
Vassaras, prezent la Mogoșoaia Ce a făcut șeful CCA în cantonamentul României înainte de debutul „tricolorilor” în Liga Națiunilor
17:56
România, învinsă în sferturile EuroVolley „Tricolorii” n-au putut provoca o nouă surpriză în fața Franței » De ce sunt ca și calificați la Mondiale
România, învinsă în sferturile EuroVolley „Tricolorii” n-au putut provoca o nouă surpriză în fața Franței » De ce sunt ca și calificați la Mondiale
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Cartonașul negru

Cătălin Tolontan: Cartonașul negru

Cătălin Tolontan: Cartonașul negru
Școala veche a lui Armstrong

Silviu Tudor Samuilă: Școala veche a lui Armstrong

Silviu Tudor Samuilă: Școala veche a lui Armstrong
Consiliul Local Dinamo

Ioana Mihalcea: Consiliul Local Dinamo

Ioana Mihalcea: Consiliul Local Dinamo
Cine l-a lăsat pe Becali să ajungă până aici?

Dan Udrea: Cine l-a lăsat pe Becali să ajungă până aici?

Dan Udrea: Cine <span>l-a</span> lăsat pe Becali să ajungă până aici?
Naționala în pustiu

Radu Naum: Naționala în pustiu

Radu Naum: Naționala în pustiu
Prăpastia

Silviu Tudor Samuilă: Prăpastia

Silviu Tudor Samuilă: Prăpastia
Hagi n-are dreptul să ne ceară acest lucru

Dan Udrea: Hagi n-are dreptul să ne ceară acest lucru

Dan Udrea: Hagi <span>n-are</span> dreptul să ne ceară acest lucru
Avocatul pisicii cu 9 vieți

Cristian Geambașu: Avocatul pisicii cu 9 vieți

Cristian Geambașu: Avocatul pisicii cu 9 vieți
În ziua în care violența a rupt cordonul, fotbalul a redat speranță Bucureștiului

Dan Udrea: În ziua în care violența a rupt cordonul, fotbalul a redat speranță Bucureștiului

Dan Udrea: În ziua în care violența a rupt cordonul, fotbalul a redat speranță Bucureștiului
Ieftinirea Petrolului

Radu Naum: Ieftinirea Petrolului

Radu Naum: Ieftinirea Petrolului
Ego cu ecuson FIFA!

Vlad Nedelea: Ego cu ecuson FIFA!

Vlad Nedelea: Ego cu ecuson FIFA!
Semnificația victoriei lui Ben Shelton

Cristian Geambașu: Semnificația victoriei lui Ben Shelton

Cristian Geambașu: Semnificația victoriei lui Ben Shelton
Cealaltă Simona

Radu Naum: Cealaltă Simona

Radu Naum: Cealaltă Simona
Cazul Radu Drăgușin

Cristian Geambașu: Cazul Radu Drăgușin

Cristian Geambașu: Cazul Radu Drăgușin
Un mercato de coșmar

Silviu Tudor Samuilă: Un mercato de coșmar

Silviu Tudor Samuilă: Un mercato de coșmar
Scânteia Istvan Kovacs

Cristian Geambașu: Scânteia Istvan Kovacs

Cristian Geambașu: Scânteia Istvan Kovacs
Drăguș sub ochii lui Hagi

Cristian Geambașu: Drăguș sub ochii lui Hagi

Cristian Geambașu: Drăguș sub ochii lui Hagi
Ce mai poate salva FCSB?

Cătălin Țepelin: Ce mai poate salva FCSB?

Cătălin Țepelin: Ce mai poate salva FCSB?
Ai, ai Aioani!

Cristian Geambașu: Ai, ai Aioani!

Cristian Geambașu: Ai, ai Aioani!
Și dacă s-ar vinde FCSB?

Silviu Tudor Samuilă: Și dacă s-ar vinde FCSB?

Silviu Tudor Samuilă: Și dacă <span>s-ar</span> vinde FCSB?
Top stiri
Reghe, în pericol de excludere! Au expirat cei doi ani prevăzuți de regulamentul FRF pentru achitarea datoriei către U Craiova.  Mișcarea făcută de Rotaru
Superliga
08:54
Reghe, în pericol de excludere! Au expirat cei doi ani prevăzuți de regulamentul FRF pentru achitarea datoriei către U Craiova. Mișcarea făcută de Rotaru
Citește mai mult
Reghe, în pericol de excludere! Au expirat cei doi ani prevăzuți de regulamentul FRF pentru achitarea datoriei către U Craiova.  Mișcarea făcută de Rotaru
Om contra robot, în cușcă VIDEO + FOTO: Prima bătaie în stil „Terminator” a ajuns în lumea reală! Trimis la podea!
Alte sporturi
10:42
Om contra robot, în cușcă VIDEO + FOTO: Prima bătaie în stil „Terminator” a ajuns în lumea reală! Trimis la podea!
Citește mai mult
Om contra robot, în cușcă VIDEO + FOTO: Prima bătaie în stil „Terminator” a ajuns în lumea reală! Trimis la podea!
Unde a mers Popovici în vacanță Campionul a postat o imagine grăitoare: „Avem o țară frumoasă dacă știi unde să te uiți”
Diverse
21.09
Unde a mers Popovici în vacanță Campionul a postat o imagine grăitoare: „Avem o țară frumoasă dacă știi unde să te uiți”
Citește mai mult
Unde a mers Popovici în vacanță Campionul a postat o imagine grăitoare: „Avem o țară frumoasă dacă știi unde să te uiți”
ESENȚIAL | Vom urca la metrou în trenuri Alstom la Sfântu' Așteaptă. Garniturile încă sunt în faza primelor teste și, pentru următoarea etapă, au nevoie și de aviz de la AFER
B365
11:16
ESENȚIAL | Vom urca la metrou în trenuri Alstom la Sfântu' Așteaptă. Garniturile încă sunt în faza primelor teste și, pentru următoarea etapă, au nevoie și de aviz de la AFER
Citește mai mult
ESENȚIAL | Vom urca la metrou în trenuri Alstom la Sfântu' Așteaptă. Garniturile încă sunt în faza primelor teste și, pentru următoarea etapă, au nevoie și de aviz de la AFER

Echipe/Competiții

fcsb 71 CFR Cluj 4 dinamo bucuresti 26 rapid 18 Universitatea Craiova 21 petrolul ploiesti 1 Poli Iasi 1 uta arad 4 farul constanta 21

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti CFR Cluj Universitatea Craiova fcsb superliga
Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: &bdquo;Ați văzut cum m-am ridicat?&rdquo;
Special
16.09

Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: „Ați văzut cum m-am ridicat?”

Citește mai mult
Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: &bdquo;Ați văzut cum m-am ridicat?&rdquo;
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share