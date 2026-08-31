Cătălin Țepelin Ce mai poate salva FCSB?
Opinii

Cătălin Țepelin Ce mai poate salva FCSB?

alt-text Cătălin Țepelin
alt-text Publicat: 31.08.2026, ora 16:37
alt-text Actualizat: 31.08.2026, ora 16:38
  • FCSB e în faliment. Fotbalistic, e o echipă complet pierdută. De ce?
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Explicația e una singură și poartă numele patronului.

Gigi Becali a întrecut orice limită. A devenit mai dominator și mai obsedat de control de la an la an. Nu mai are nicio frână, nu mai concepe să decidă altcineva decât el în vreo problemă tactică.

Nicăieri în lume nu funcționează modelul inventat de Becali și, evident, nu va funcționa nici la FCSB decât din când în când, din pură întâmplare, nu ca semn al unei strategii sănătoase.

În ultimii 8 ani, FCSB a fost antrenată cu adevărat în foarte scurte și rare perioade. În rest, niște particulari au ocupat banca degeaba, mimând meseria de antrenor, în timp ce Becali îi juca din sfori de la distanță.

Fără antrenor, fără disciplină și fără respect, jucătorii nu progresează și, în cea mai mare parte a timpului, fiecare joacă ce știe. Câteodată iese, de cele mai multe ori nu iese.

Echipa fără cap și fără coadă

Efectul acestei obsesii de a face fotbal folosind o tactică de la ruletă, adică zero știință – 100% nimereală, a fost acela că, azi, FCSB a rămas fără o structură reală de echipă, fără lideri și fără identitate fotbalistică.

Becali, cucerit de acest joc de „Football Manager” cu oameni ​î​n carne și oase, a rulat mult prea mulți jucători și acum are, practic, o echipă ​care pare adunată de pe drumuri.

Jucătorii de la FCSB după înfrângerea cu UTA FOTO Iosif Popescu/GOLAZO.ro Jucătorii de la FCSB după înfrângerea cu UTA FOTO Iosif Popescu/GOLAZO.ro
Jucătorii de la FCSB după înfrângerea cu UTA FOTO Iosif Popescu/GOLAZO.ro

Din formula cu care s-a început sezonul trecut au dispărut deja 9 titulari.

  • Tarnovanu – V. Crețu, M. Popescu, Ngezana, Radunovici – Lixandru, Șut – Cisotti, Olaru, Fl. Tănase – Bîrligea.

O vânzoleală incredibilă, completată și de faptul că au fost trei staffuri diferite într-un an.

​În plus, sistemul se modifică la fiecare 2-3 meciuri, jucătorii sunt plimbați pe 3-4 posturi, titularii se schimbă de la un meci la altul, iar la pauza meciurilor se dă totul peste cap – toate astea sunt semnele unei echipe în derivă, ca o mașină condusă de un șofer tulburat.

O singură mișcare salvatoare. Și imposibilă

C​e​ potențial mai are FCSB azi?​ Are vreo doi tineri de perspectivă – să zicem Stoian și Pădurariu –, alți 2-3 jucători mai maturi și pe care te poți baza, cum ar fi Cisotti sau João Paulo, și, în rest, mulți plafonați, umflați sau dezorientați.

Destui dintre ei ar putea fi totuși salvați și apoi asamblați într-o echipă coerentă dacă antrenorul n-ar purta numele Becali.

O singură mișcare poate repune echipa pe drumul corect: instalarea unui antrenor de forță, un meseriaș care să fie respectat în vestiar și care să știe să ridice nivelul fotbaliștilor.

Două nume pentru acest rol: Mirel Rădoi sau Dan Petrescu. Antrenori care nu-și lasă coloana vertebrală acasă când pleacă spre stadion, dar deja știm că Gigi Becali are alergie la astfel de principii.

Orgoliul de a câștiga sau de a pierde doar pe mâna lui îl va păstra pe Becali la butoane pentru totdeauna, iar șansele ca FCSB să se mai însănătoșească sunt minuscule.​

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