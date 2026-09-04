Radu Naum Cealaltă Simona
Opinii

Radu Naum Cealaltă Simona

alt-text Radu Naum
alt-text Publicat: 04.09.2026, ora 20:52
alt-text Actualizat: 04.09.2026, ora 20:59
  • Tastezi Simona și îți apare Halep. Invariabil. Inevitabil. Sportiv, trăim suspendați de câțiva cetățeni și cetățene.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Rând pe rând, au arătat lumii sportului că mai existăm. Să nu ne păcălim, nu suntem o nație sportivă. Nu avem acest apetit de a ne mișca fizicul. L-am avut dar l-am pierdut.

Poate pentru că multe din cele ce le-am realizat în această țară au fost din obligație, cu sula partidului comunist în coaste, de frică și din interes.

Dacă erai bun la sport aveai un statut special. Puteai să ieși în străinătate. Nu era puțin lucru. Mai făceai o bișniță, mai beai o cafea adevărată sau mâncai o ciocolată care chiar conținea cacao.

Apoi, după ce oricine a putut călători și magazinele s-au umplut n-a mai fost nici o sfârâială să faci sport.

Halep nu e reprezentativă pentru noi

Ministerul Învățământului nu a înțeles niciodată că educația fizică poate fi la fel de importantă ca educația la fizică. Sportul e Cenușăreasa școlilor. Cum să facem sport?! Dacă ne lovim? Las’ că fac alții pentru noi.

Alții fiind străinii pe care îi aducem în cantități astronomice și autohtonii pentru care astrele s-au aliniat. De fapt, și le-au aliniat singuri. Pe ei apasă o presiune uriașă pentru că sunt, unul câte unul, singuri.

Halep e o mare singuratică. Bucuriile ei și fost și ale noastre și trauma suspendării pentru dopaj a fost și a noastră. Dar Halep nu e reprezentativă pentru noi. A fost ca o navă spațială cu tehnologie hiper-avansată care ne-a purtat o vreme prin Cosmos fără ca să înțelegem cum funcționează.

La fel și David Popovici. E ca un Ferrari, că tot iubește el mașinile de viteză. Toți sunt vrăjiți de caroserie. Dar cine își bagă nasul înăuntru să priceapă uleiul încins, frecările la temperaturi insuportabile, mecanica micronică, golurile de aer care mai fac motorul să tușească? Nimeni. N-avem chef. E mai simplu să fii majoretă de fotoliu.

Sau poate că avem nevoie de cineva mai apropiat de absența excelenței care ne caracterizează. Cineva mai din popor, dar nu din topor. Un om care să evolueze pe linia fină dintre ce admirăm și ce putem desluși. Avem noroc. Avem așa ceva. 

Doamna imperială a canotajului

Avem cealaltă Simona. Simona Radiș. Această doamnă imperială a canotajului este echivalentul slovenului Pogacar în ciclism, suedezul Duplantis în atletism sau a polonezei Swiatek în tenis.

Simona Radiș și Adriana Adam Simona Radiș și Adriana Adam
Simona Radiș și Adriana Adam

Sigur că nu are reverberația mondială a acestora, și nici a lui Popovici. Cele trei titluri de la mondiale recente, recordurile ei individuale și colective nu au făcut prima pagină sau măcar un articol în marile ziare de sport din lume.

Ei, și? Valoarea nu ține de aplauze, deși acestea sunt importante. Valoarea există și rătăcită în deșert, prizonieră între nisip și stele. Dar și deșertul poate înflori dacă știe să primească apa atunci când plouă. Și Simona, cealaltă Simona, plouă peste noi cu ceva care ar trebui să ne deschidă petalele ochilor și minții. 

Simona Radiș e regina din vârful acestei trupe de forat după aur

Canotajul e o lume aparte, cu regulile, disciplina, triumfurile și scandalurile unei trupe de elită. Succesul acestui sport se construiește în recluziune, aproape în rugăciune. Iată ceva ce mulți de prin locurile astea pot integra.

Dar mai ales se construiește cu oameni care nu au beneficiat de șansa unei familii excepționale, a unui mediu favorabil, a bazei sportive bine organizate la doi pași de casă pentru a reuși în sporturile „glamour”. Șansa lor a fost să fie descoperiți și să muncească de le sar ochii din cap. E șansa oricărui om căruia viața nu i-a dat mai nimic.

Nu trebuie să fii excepțional, să ai vreun dar ascuns ori vreo moștenire genetică. Un model în care se pot regăsi mulți. Cine a interacționat cu canotoare sau canotori a perceput construcția oameni bine articulați prin forța unei munci la îndemâna oricui are un pic de foc în el. Canotajul ne arată ce putem fi fără a fi speciali. O lecție importantă.

Simona Radiș e regina din vârful acestei trupe de forat după aur. Nu are nimic aparte și în același timp radiază. Probabil că o aripă a unei uzine metalurgice funcționează doar pentru a-i confecționa trofee. Dacă le-ai pune pe toate în barca ei de dublu s-ar scufunda ca Titanicul.

Pentru că a câștigat tot ce se putea a luat-o de la capăt.

Apoi a inventat noi zări. Ea și Adriana Adam tocmai au devenit primele canotoare din istorie triple campioane ale lumii la aceeași ediție. Sigur, Simona e foarte departe de cele 5 titluri olimpice ale Elisabetei Lipă. Dar are un atu.

Funcționează într-o lume nouă în care un succes bine povestit poate fi multiplicat la infinit de toate mijloacele moderne de comunicare. Iar nevoie de povești e mereu. Radiș ar trebui „predată” în școli. Ar trebui dusă, fizic sau virtual, în multe locuri pentru a propovădui religia simplă a mișcatului fundului pentru a aerisi creierul. Că multe creiere au mare nevoie de așa ceva.

Radiș e un idol nedescoperit, inclusiv comercial. O dată pe an țâșnește pe „prima pagină” și apoi o pierdem din vedere. David Popovici, în schimb, apare mai mereu cu câte ceva.

O articulare inteligentă a unei imagini și a unui mesaj. Avem puțini, foarte puțini campioni utili. Să pierdem ocazia de a face copiii, maturii și vârstnicii să regăsească în ei țara rătăcită în aceste vremuri zăpăcite ar fi un mare păcat. Pe care chiar nu ni-l permitem.

simona halep Campioana Mondiala canotaj simona radis adriana adam
Știrile zilei din sport
„I-am zis: «Oprește-te!»” Sorana Cîrstea, despre sugestia făcută de antrenorul său: „Nu vreau să mă gândesc la asta”
Tenis
09:48
„I-am zis: «Oprește-te!»” Sorana Cîrstea, despre sugestia făcută de antrenorul său: „Nu vreau să mă gândesc la asta”
Citește mai mult
„I-am zis: «Oprește-te!»” Sorana Cîrstea, despre sugestia făcută de antrenorul său: „Nu vreau să mă gândesc la asta”
Decizie ciudată în Betis - Real Madrid VIDEO+FOTO. De ce nu s-a repetat penalty-ul ratat de Mbappe? Specialiștii se contrazic: „Regulamentul nu e clar!”
Campionate
10:06
Decizie ciudată în Betis - Real Madrid VIDEO+FOTO. De ce nu s-a repetat penalty-ul ratat de Mbappe? Specialiștii se contrazic: „Regulamentul nu e clar!”
Citește mai mult
Decizie ciudată în Betis - Real Madrid VIDEO+FOTO. De ce nu s-a repetat penalty-ul ratat de Mbappe? Specialiștii se contrazic: „Regulamentul nu e clar!”
„Jucătorii nu-l respectă” Fostul fotbalist de la FCSB, contre în direct cu Mihai Stoica » Reacția oficialului: „Îmi pui capcane?!”
Superliga
10:58
„Jucătorii nu-l respectă” Fostul fotbalist de la FCSB, contre în direct cu Mihai Stoica » Reacția oficialului: „Îmi pui capcane?!”
Citește mai mult
„Jucătorii nu-l respectă” Fostul fotbalist de la FCSB, contre în direct cu Mihai Stoica » Reacția oficialului: „Îmi pui capcane?!”
Noul transfer e în lot Ultimele informații de la Dinamo, înainte de derby: „Sper să nu fie delegat!”
Superliga
04.09
Noul transfer e în lot Ultimele informații de la Dinamo, înainte de derby: „Sper să nu fie delegat!”
Citește mai mult
Noul transfer e în lot Ultimele informații de la Dinamo, înainte de derby: „Sper să nu fie delegat!”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
12:56
Ce se întâmplă cu Muhar Motivul pentru care FCSB ar avea probleme cu transferul
Ce se întâmplă cu Muhar Motivul pentru care FCSB ar avea probleme cu transferul
11:47
„Tricolor” în cădere liberă Dezastru pentru un internațional la club: campionul din 2023 e acum pe ultimul loc, numai cu eșecuri
„Tricolor” în cădere liberă Dezastru pentru un internațional la club: campionul din 2023 e acum pe ultimul loc, numai cu eșecuri
11:10
Talismanul FCSB FOTO. Motivul pentru care Dinamo are mari emoții înaintea derby-ului de pe „Arcul de Triumf”
Talismanul FCSB FOTO. Motivul pentru care Dinamo are mari emoții înaintea derby-ului de pe „Arcul de Triumf”
12:33
„S-a văzut prea mult sfârcul” FOTO. Carlos Alcaraz, explicații despre ținuta care a ajuns virală la US Open: „Se poate ascunde măcar un meci”
„S-a văzut prea mult sfârcul” FOTO.  Carlos Alcaraz, explicații despre ținuta care a ajuns virală la US Open: „Se poate ascunde măcar un meci”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Drăguș sub ochii lui Hagi

Cristian Geambașu: Drăguș sub ochii lui Hagi

Cristian Geambașu: Drăguș sub ochii lui Hagi
Un mercato de coșmar

Silviu Tudor Samuilă: Un mercato de coșmar

Silviu Tudor Samuilă: Un mercato de coșmar
Ce mai poate salva FCSB?

Cătălin Țepelin: Ce mai poate salva FCSB?

Cătălin Țepelin: Ce mai poate salva FCSB?
Ai, ai Aioani!

Cristian Geambașu: Ai, ai Aioani!

Cristian Geambașu: Ai, ai Aioani!
Și dacă s-ar vinde FCSB?

Silviu Tudor Samuilă: Și dacă s-ar vinde FCSB?

Silviu Tudor Samuilă: Și dacă <span>s-ar</span> vinde FCSB?
De ce mai joacă Djokovic

Cristian Geambașu: De ce mai joacă Djokovic

Cristian Geambașu: De ce mai joacă Djokovic
50 dintre copiii diasporei, convocați la echipele naționale

Cătălin Tolontan: 50 dintre copiii diasporei, convocați la echipele naționale

Cătălin Tolontan: 50 dintre copiii diasporei, convocați la echipele naționale
Reversul la Perez-Reverte

Cristian Geambașu: Reversul la Perez-Reverte

Cristian Geambașu: Reversul la <span>Perez-Reverte</span>
Să avem decența să admitem că suntem slabi, nu că avem ghinion

Dan Udrea: Să avem decența să admitem că suntem slabi, nu că avem ghinion

Dan Udrea: Să avem decența să admitem că suntem slabi, nu că avem ghinion
Agentul constatator

Radu Naum: Agentul constatator

Radu Naum: Agentul constatator
Ferran

Cristian Geambașu: Ferran

Cristian Geambașu: Ferran
O spoială marca Burleanu

Dan Udrea: O spoială marca Burleanu

Dan Udrea: O spoială marca Burleanu
Un fotbalist s-a nenorocit cu complicitatea LPF

Dan Udrea: Un fotbalist s-a nenorocit cu complicitatea LPF

Dan Udrea: Un fotbalist <span>s-a</span> nenorocit cu complicitatea LPF
Infantino, zero șanse

Cătălin Tolontan: Infantino, zero șanse

Cătălin Tolontan: Infantino, zero șanse
Un personaj ce devine piatra de moară la FCSB

Dan Udrea: Un personaj ce devine piatra de moară la FCSB

Dan Udrea: Un personaj ce devine piatra de moară la FCSB
Glorie îmbibată în alcool: Scena la care am asistat la Dinamo - U Cluj

Dan Udrea: Glorie îmbibată în alcool: Scena la care am asistat la Dinamo - U Cluj

Dan Udrea: Glorie îmbibată în alcool: Scena la care am asistat la Dinamo <span>-</span> U Cluj
Nu e Apocalipsă, era o scamă pe costum!

Cristian Geambașu: Nu e Apocalipsă, era o scamă pe costum!

Cristian Geambașu: Nu e Apocalipsă, era o scamă pe costum!
Bu-tu-ta-u

Silviu Tudor Samuilă: Bu-tu-ta-u

Silviu Tudor Samuilă: <span>Bu-tu-ta-u</span>
„Pregătiți-vă de Apocalipsă!”

Dan Udrea: „Pregătiți-vă de Apocalipsă!”

Dan Udrea: <span>„Pregătiți-vă</span> de Apocalipsă!”
Totul despre David, nimic despre înot

Radu Naum: Totul despre David, nimic despre înot

Radu Naum: Totul despre David, nimic despre înot
Top stiri
ITIA investighează party-ul de lux  Petrecere controversată înainte de US Open: a participat și o jucătoare română, alături de Serena, Sabalenka sau Dimitrov
Tenis
04.09
ITIA investighează party-ul de lux Petrecere controversată înainte de US Open: a participat și o jucătoare română, alături de Serena, Sabalenka sau Dimitrov
Citește mai mult
ITIA investighează party-ul de lux  Petrecere controversată înainte de US Open: a participat și o jucătoare română, alături de Serena, Sabalenka sau Dimitrov
Nu e Gnahore!  După Radunovic, încă o vedetă ar putea fi scoasă din lotul FCSB: „O să decidem atunci”
Superliga
04.09
Nu e Gnahore! După Radunovic, încă o vedetă ar putea fi scoasă din lotul FCSB: „O să decidem atunci”
Citește mai mult
Nu e Gnahore!  După Radunovic, încă o vedetă ar putea fi scoasă din lotul FCSB: „O să decidem atunci”
Sorana, victorie uriașă la US Open Cîrstea s-a calificat în optimi! Va da peste #3 mondial
Tenis
04.09
Sorana, victorie uriașă la US Open Cîrstea s-a calificat în optimi! Va da peste #3 mondial
Citește mai mult
Sorana, victorie uriașă la US Open Cîrstea s-a calificat în optimi! Va da peste #3 mondial
VIDEO | Hoții din Puncte Termice din București, care lăsau fără apă caldă bucureșteni din Militari. Furau scule, unelte electrice și componente din cupru și alamă
B365
04.09
VIDEO | Hoții din Puncte Termice din București, care lăsau fără apă caldă bucureșteni din Militari. Furau scule, unelte electrice și componente din cupru și alamă
Citește mai mult
VIDEO | Hoții din Puncte Termice din București, care lăsau fără apă caldă bucureșteni din Militari. Furau scule, unelte electrice și componente din cupru și alamă

Echipe/Competiții

fcsb 110 CFR Cluj 21 dinamo bucuresti 33 rapid 19 Universitatea Craiova 16 petrolul ploiesti 1 Poli Iasi uta arad 14 farul constanta 3

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti CFR Cluj Universitatea Craiova liga 1 fcsb
Începe Cupa României FRF a anunțat programul primei etape: când se joacă Poli Timișoara - Rapid + deplasări ușoare pentru Craiova și Dinamo
Cupa Romaniei
24.08

Începe Cupa României FRF a anunțat programul primei etape: când se joacă Poli Timișoara - Rapid + deplasări ușoare pentru Craiova și Dinamo

Citește mai mult
Începe Cupa României FRF a anunțat programul primei etape: când se joacă Poli Timișoara - Rapid + deplasări ușoare pentru Craiova și Dinamo
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share