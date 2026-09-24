Băgat în ședință la Rapid Pancu nu-l mai iartă după ultimele meciuri: „Are o problemă, se întâmplă și la antrenament”

Daniel Pancu (49 de ani), antrenorul Rapidului, a vorbit despre situația atacantului Filip Stojilkovic (26 de ani) și a anunțat că va purta o discuție cu acesta.

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Împrumutat de la Pisa până în vara anului următor, Stojilkovic și-a creat numeroase ocazii în meciurile jucate pentru Rapid, dar a eșuat de multe ori la finalizare. A marcat un singur gol în 8 meciuri.

Daniel Pancu, despre Stojilkovic: „O să am o discuție cu el”

Când i s-a adus aminte de lipsa de eficiență din fața porții a lui Stojilkovic, Daniel Pancu a intervenit și a vorbit despre marea problemă a atacantului elvețian.

„Și dacă o să dea în trei meciuri vreo șapte goluri, după aia o să fiți mulțumiți? Într-un meci o să «spargă», nu are cum, nu se poate. Problema la el nu e la finalizare.

El are un moment în care se relaxează. Face toate lucrurile fantastic până acolo. După care, când trebuie să o bage și cu poarta goală… Are momente la antrenament când lovește mingea și se duce pe lângă poartă.

Deci, o să am o discuție cu el și la capitolul ăsta avem de lucrat”, a declarat Daniel Pancu la Digi Sport.

E un jucător pe care Pisa a plătit în ianuarie 3 milioane de euro. L-a adus cu gândul să-i salveze de la retrogradare, cu șansele aproape zero de salvare. El are o problemă și trebuie să discut cu el despre asta. Daniel Pancu, antrenor Rapid

Cu toate acestea, Pancu îl apreciază pe Stojilkovic pentru jocul său tactic foarte bun.

„Creează foarte multe spații, ține doi sau trei adversari ocupați tot timpul cu el și sunt jucători din spatele lui care se profite.

Deci eu sunt mulțumit de parcursul echipei cu el în echipă și sunt absolut convins că vor fi momente foarte grele în care va fi decisiv”.

FOTO. Rapid - FC Argeș, scor 3-1, ultimul meci jucat de echipa lui Daniel Pancu

Din cele 8 meciuri jucate pentru formația giuleșteană, Stojilkovic a fost integralist în 6 dintre acestea. Atacantul a marcat un singur gol, în derby-ul cu U Craiova, scor 1-1, din etapa #7 a Superligii.

2,5 milioane de euro este cota de piață a lui Filip Stojilkovic, conform Transfermarkt

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