Băgat în ședință la Rapid Pancu nu-l mai iartă după ultimele meciuri: „Are o problemă, se întâmplă și la antrenament” +61 foto
Rapid
Superliga

Băgat în ședință la Rapid Pancu nu-l mai iartă după ultimele meciuri: „Are o problemă, se întâmplă și la antrenament”

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 24.09.2026, ora 20:19
alt-text Actualizat: 24.09.2026, ora 20:19
  • Daniel Pancu (49 de ani), antrenorul Rapidului, a vorbit despre situația atacantului Filip Stojilkovic (26 de ani) și a anunțat că va purta o discuție cu acesta.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Împrumutat de la Pisa până în vara anului următor, Stojilkovic și-a creat numeroase ocazii în meciurile jucate pentru Rapid, dar a eșuat de multe ori la finalizare. A marcat un singur gol în 8 meciuri.

Pedepsit până în 2099 FOTO. Un clip postat pe social media i-a adus lui Icardi o sancțiune incredibilă în Argentina! 
Citește și
Pedepsit până în 2099 FOTO. Un clip postat pe social media i-a adus lui Icardi o sancțiune incredibilă în Argentina!
Citește mai mult
Pedepsit până în 2099 FOTO. Un clip postat pe social media i-a adus lui Icardi o sancțiune incredibilă în Argentina! 

Daniel Pancu, despre Stojilkovic: „O să am o discuție cu el”

Când i s-a adus aminte de lipsa de eficiență din fața porții a lui Stojilkovic, Daniel Pancu a intervenit și a vorbit despre marea problemă a atacantului elvețian.

„Și dacă o să dea în trei meciuri vreo șapte goluri, după aia o să fiți mulțumiți? Într-un meci o să «spargă», nu are cum, nu se poate. Problema la el nu e la finalizare.

El are un moment în care se relaxează. Face toate lucrurile fantastic până acolo. După care, când trebuie să o bage și cu poarta goală… Are momente la antrenament când lovește mingea și se duce pe lângă poartă.

Deci, o să am o discuție cu el și la capitolul ăsta avem de lucrat”, a declarat Daniel Pancu la Digi Sport.

E un jucător pe care Pisa a plătit în ianuarie 3 milioane de euro. L-a adus cu gândul să-i salveze de la retrogradare, cu șansele aproape zero de salvare. El are o problemă și trebuie să discut cu el despre asta. Daniel Pancu, antrenor Rapid

Cu toate acestea, Pancu îl apreciază pe Stojilkovic pentru jocul său tactic foarte bun.

„Creează foarte multe spații, ține doi sau trei adversari ocupați tot timpul cu el și sunt jucători din spatele lui care se profite.

Deci eu sunt mulțumit de parcursul echipei cu el în echipă și sunt absolut convins că vor fi momente foarte grele în care va fi decisiv”.

FOTO. Rapid - FC Argeș, scor 3-1, ultimul meci jucat de echipa lui Daniel Pancu

Rapid - FC Argeș, meci FOTO Raed Krishan GOLAZO (2).jpeg
Rapid - FC Argeș, meci FOTO Raed Krishan GOLAZO (2).jpeg

Galerie foto (61 imagini)

Rapid - FC Argeș, meci FOTO Raed Krishan GOLAZO (1).jpeg Rapid - FC Argeș, meci FOTO Raed Krishan GOLAZO (2).jpeg Rapid - FC Argeș, meci FOTO Raed Krishan GOLAZO (3).jpeg Rapid - FC Argeș, meci FOTO Raed Krishan GOLAZO (4).jpeg Rapid - FC Argeș, meci FOTO Raed Krishan GOLAZO (5).jpeg
+61 Foto
labels.photo-gallery

Din cele 8 meciuri jucate pentru formația giuleșteană, Stojilkovic a fost integralist în 6 dintre acestea. Atacantul a marcat un singur gol, în derby-ul cu U Craiova, scor 1-1, din etapa #7 a Superligii.

2,5 milioane de euro
este cota de piață a lui Filip Stojilkovic, conform Transfermarkt

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

DEZVĂLUIRI. Prietenii lui Călin Georgescu. Cine e omul de afaceri numit și introdus pentru a acoperi datoria de 1,1 milioane euro: „Acum aud prima oară că apar în dosar” 
DEZVĂLUIRI. Prietenii lui Călin Georgescu. Cine e omul de afaceri numit și introdus pentru a acoperi datoria de 1,1 milioane euro: „Acum aud prima oară că apar în dosar” 
DEZVĂLUIRI. Prietenii lui Călin Georgescu. Cine e omul de afaceri numit și introdus pentru a acoperi datoria de 1,1 milioane euro: „Acum aud prima oară că apar în dosar” 
Daniel Pancu liga 1 rapid Filip Stojilkovic
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
13:39
Hagi pune la punct ultimele detalii VIDEO. Cum se pregătesc „tricolorii” pentru Suedia: „Face asta pentru a dezechilibra sistemul lor”
Hagi pune la punct ultimele detalii VIDEO. Cum se pregătesc „tricolorii” pentru Suedia: „Face asta pentru a dezechilibra sistemul lor”
13:45
Susține criminali de război! FOTO. Muriqi, mesaj după gol pentru cei 4 lideri kosovari ai Armatei de Eliberare condamnați pentru 96 de crime
Susține criminali de război! FOTO. Muriqi, mesaj după gol pentru cei 4 lideri kosovari ai Armatei de Eliberare condamnați pentru 96 de crime
13:29
„Cine se cred ăștia doi?” Fostul portar al Spaniei îi pune la zid pe Yamal și Mbappe după declarațiile despre Balonul de Aur
„Cine se cred ăștia doi?”  Fostul portar al Spaniei îi pune la zid pe Yamal și Mbappe după declarațiile despre Balonul de Aur
12:26
Vor pleca de la Rapid Daniel Pancu anunță trei despărțiri la finalul sezonului: „Nu putem să îi mai păstrăm”
Vor pleca de la Rapid Daniel Pancu anunță trei despărțiri la finalul sezonului: „Nu putem să îi mai păstrăm”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Ianis și Hagi

Radu Naum: Ianis și Hagi

Radu Naum: Ianis și Hagi
Și secretara lui Vassaras viciază meciuri în Liga 1

Dan Udrea: Și secretara lui Vassaras viciază meciuri în Liga 1

Dan Udrea: Și secretara lui Vassaras viciază meciuri în Liga 1
Cartonașul negru

Cătălin Tolontan: Cartonașul negru

Cătălin Tolontan: Cartonașul negru
Școala veche a lui Armstrong

Silviu Tudor Samuilă: Școala veche a lui Armstrong

Silviu Tudor Samuilă: Școala veche a lui Armstrong
Consiliul Local Dinamo

Ioana Mihalcea: Consiliul Local Dinamo

Ioana Mihalcea: Consiliul Local Dinamo
Cine l-a lăsat pe Becali să ajungă până aici?

Dan Udrea: Cine l-a lăsat pe Becali să ajungă până aici?

Dan Udrea: Cine <span>l-a</span> lăsat pe Becali să ajungă până aici?
Naționala în pustiu

Radu Naum: Naționala în pustiu

Radu Naum: Naționala în pustiu
Prăpastia

Silviu Tudor Samuilă: Prăpastia

Silviu Tudor Samuilă: Prăpastia
Hagi n-are dreptul să ne ceară acest lucru

Dan Udrea: Hagi n-are dreptul să ne ceară acest lucru

Dan Udrea: Hagi <span>n-are</span> dreptul să ne ceară acest lucru
Avocatul pisicii cu 9 vieți

Cristian Geambașu: Avocatul pisicii cu 9 vieți

Cristian Geambașu: Avocatul pisicii cu 9 vieți
În ziua în care violența a rupt cordonul, fotbalul a redat speranță Bucureștiului

Dan Udrea: În ziua în care violența a rupt cordonul, fotbalul a redat speranță Bucureștiului

Dan Udrea: În ziua în care violența a rupt cordonul, fotbalul a redat speranță Bucureștiului
Ieftinirea Petrolului

Radu Naum: Ieftinirea Petrolului

Radu Naum: Ieftinirea Petrolului
Ego cu ecuson FIFA!

Vlad Nedelea: Ego cu ecuson FIFA!

Vlad Nedelea: Ego cu ecuson FIFA!
Semnificația victoriei lui Ben Shelton

Cristian Geambașu: Semnificația victoriei lui Ben Shelton

Cristian Geambașu: Semnificația victoriei lui Ben Shelton
Cealaltă Simona

Radu Naum: Cealaltă Simona

Radu Naum: Cealaltă Simona
Cazul Radu Drăgușin

Cristian Geambașu: Cazul Radu Drăgușin

Cristian Geambașu: Cazul Radu Drăgușin
Un mercato de coșmar

Silviu Tudor Samuilă: Un mercato de coșmar

Silviu Tudor Samuilă: Un mercato de coșmar
Scânteia Istvan Kovacs

Cristian Geambașu: Scânteia Istvan Kovacs

Cristian Geambașu: Scânteia Istvan Kovacs
Drăguș sub ochii lui Hagi

Cristian Geambașu: Drăguș sub ochii lui Hagi

Cristian Geambașu: Drăguș sub ochii lui Hagi
Ce mai poate salva FCSB?

Cătălin Țepelin: Ce mai poate salva FCSB?

Cătălin Țepelin: Ce mai poate salva FCSB?
Top stiri
Lovitură grea pentru FCSB!  Roș-albaștrii au primit interdicție la transferuri din partea FIFA » Care este cauza
Superliga
09:25
Lovitură grea pentru FCSB! Roș-albaștrii au primit interdicție la transferuri din partea FIFA » Care este cauza
Citește mai mult
Lovitură grea pentru FCSB!  Roș-albaștrii au primit interdicție la transferuri din partea FIFA » Care este cauza
Chinezii nu renunță la Stanciu!  Decizie în privința jucătorului dorit de FCSB și U Cluj: „Asta ar vrea să facă”. Ce a discutat românul cu medicul lui Dalian
Stranieri
10:06
Chinezii nu renunță la Stanciu! Decizie în privința jucătorului dorit de FCSB și U Cluj: „Asta ar vrea să facă”. Ce a discutat românul cu medicul lui Dalian
Citește mai mult
Chinezii nu renunță la Stanciu!  Decizie în privința jucătorului dorit de FCSB și U Cluj: „Asta ar vrea să facă”. Ce a discutat românul cu medicul lui Dalian
&Icirc;l mai recunoști? El e omul care a făcut toată Rom&acirc;nia să pl&acirc;ngă. &bdquo;Acel moment mi-a schimbat viața&rdquo;
Special
10:00
Îl mai recunoști? El e omul care a făcut toată România să plângă. „Acel moment mi-a schimbat viața”
Citește mai mult
&Icirc;l mai recunoști? El e omul care a făcut toată Rom&acirc;nia să pl&acirc;ngă. &bdquo;Acel moment mi-a schimbat viața&rdquo;
FOTO | Muntele din București, sanctuarul alpiniștilor din oraș. Cine a adus la Trapezului aventura de pe creste
B365
24.09
FOTO | Muntele din București, sanctuarul alpiniștilor din oraș. Cine a adus la Trapezului aventura de pe creste
Citește mai mult
FOTO | Muntele din București, sanctuarul alpiniștilor din oraș. Cine a adus la Trapezului aventura de pe creste

Echipe/Competiții

fcsb 71 CFR Cluj 2 dinamo bucuresti 19 rapid 17 Universitatea Craiova 18 petrolul ploiesti Poli Iasi uta arad 4 farul constanta 19

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti CFR Cluj Universitatea Craiova fcsb superliga
Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: &bdquo;Ați văzut cum m-am ridicat?&rdquo;
Special
16.09

Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: „Ați văzut cum m-am ridicat?”

Citește mai mult
Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: &bdquo;Ați văzut cum m-am ridicat?&rdquo;
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share