Dan Udrea București, înapoi în viitor! În ziua în care violența a rupt cordonul, fotbalul a redat speranță acestui oraș
Dan Udrea FOTO GOLAZO.ro
Opinii

Dan Udrea București, înapoi în viitor! În ziua în care violența a rupt cordonul, fotbalul a redat speranță acestui oraș

alt-text Dan Udrea
alt-text Publicat: 15.09.2026, ora 15:15
alt-text Actualizat: 15.09.2026, ora 15:19
  • UEFA a anunțat astăzi că Bucureștiul va găzdui un eveniment major: finala Europa League din 2028!
  • Tot astăzi, Bucureștiul a fost aruncat în proteste violente.
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Bucureștiul aștepta cu mare interes ziua de 15 septembrie, fiindcă avea pe agendă bifarea unui mare succes la nivel de imagine, de organizare și de anvergură internațională: obținerea finalei Europa League 2028!

De ce ne-am adus aminte de mineri și de mineriada din 1990

În așteptarea verdictului UEFA, Capitala s-a ales cu un mega haos, rezultat din protestele ciobanilor din Piața Victoriei. Protestele sunt legitime. Supărarea este sănătoasă, câtă vreme se exprimă nonviolent.

Am avut însă violențe dinspre manifestanții „ciobani”, apoi gaze lacrimogene, plus scene care au adus aminte, celor trecuți azi de 45 de ani, de ceea ce s-a petrecut tot în centrul Bucureștiului, dar în iunie 1990.

Atunci, ne amintim ca și cum s-ar fi produs ieri, minerii au vandalizat orașul, au bătut oameni și au oripilat o țară întreagă. E, desigur, o exagerare să suprapui. Nu suprapunem, oferim doar o comparație. Și ne gândim la viitor. Pentru că nici mineriadele n-au căzut din cer. Mai fuseseră violențe în București, în ianuarie 1990.

Acum, violența n-a escaladat chiar atât de mult sau cel puțin sper să nu se întâmple așa ceva, fiindcă protestul încă e în desfășurare, dar să vezi oierii sărind să blocheze pasajul Victoriei, cu ciomagul arătat amenințător mașinilor pentru a opri și cu gardurile rupte și vandalizate sub ochii polițiștilor care priveau fără să reacționeze, iată o imagine pe care o crezusem îngropată în acele nenorocite 3 zile de la mijloc de iunie ‘90!

Un cadru memorabil petrecut azi, la intrarea în Pasajul Victoriei

Există un cadru în filmările realizate de cei de la The Epoch Times România care merită menționat. Ciobanii merg spre intrarea în pasajul Victoriei, dinspre pasajul Basarab. Și se pun în fața mașinilor pentru a bloca traficul. Pe ambele sensuri.

Mașinile opresc, iar ultimul care reușește să se strecoară și are timp să treacă și să coboare în pasaj e un livrator Bolt, pe scuter. Probabil un asiatic venit în București să găsească o viață mai bună, dar care are de slalomat printre ciomege și gaze lacrimogene pentru a ajunge să livreze ce are în rucsac.

Captură foto Epoch Times România Captură foto Epoch Times România
Captură foto Epoch Times România

Violențele s-au accentuat, orașul a continuat să se blocheze, oamenii din trafic să se enerveze, iar cei din fața televizoarelor să se îngrijoreze că Bucureștiul cotește înapoi în timp, spre perioadele tulburi, în care minerii asediaseră Capitala și întorceau România în Epoca de Piatră.

O veste de la UEFA

Și în tot acest carusel al anxietății a venit vestea UEFA! Bucureștiul a primit organizarea finalei Europa League din 2028! Un succes remarcabil, pentru care merită felicitați, în orice ordine doriți: FRF, autorități centrale și locale, cei care conduc astăzi, dar și cei care au fost în trecut și au militat și au reușit să ridice Arena Națională.

E victoria unei Capitale pentru care UEFA girează că face parte din lumea bună, dintr-o lume sigură, în care se poate juca în siguranță un meci la nivel înalt, iar spectatori din toată Europa pot veni fără teama de a li se întâmpla ceva.

Pentru cine minimalizează ce a reușit să obțină România, în general și Bucureștiul, în special, cu această finală, să amintim cu cine ne-am duelat pentru organizarea ultimului act de UEL: Paris, Lyon, Torino, toate cu stadioane senzaționale, cel puțin cel din Lyon e o bijuterie, realmente.

În plus, Bucureștiul se adaugă pe o listă selectă cu orașe care în ultimii 10 ani au găzduit finala Europa League: Istanbul, Bilbao, Dublin, Budapesta, Sevilla, Gdansk, Koln, Baku, Lyon, Stockholm.

Protest violent în București FOTO Hotnews Protest violent în București FOTO Hotnews
Protest violent în București FOTO Hotnews

Cu ce ne-am ales astăzi, dincolo de anxietatea scenelor din Piața Victoriei

Bucureștiul a supraviețuit și mineriadelor și multor altor evenimente sociale dure. O va face și după ce oierii vor debloca și Pasajul Victoriei. Acest oraș își va vedea de drumul pe care a pornit cândva, indiferent cât de tare va mai fi zguduit.

Iar fotbalul, într-un exercițiu de coincidență imposibil practic de anticipat și coordonat, a reușit să-i ofere astăzi un sprijin formidabil. Ciomegele, cojoacele și gazele lacrimogene și-au mai pierdut din efect și vor fi mai ușor uitate știind că Bucureștiul a fost validat în elita orașelor europene de către un for care își are sediul în Elveția.

Să primești organizarea unei finale de Europa League, peste aproape 2 ani, acest lucru înseamnă că viitorul se arată mult mai liniștit decât trecutul și prezentul.

FINALA europa league bucuresti proteste violente
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